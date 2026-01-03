Face à l'OL, Monaco veut être "entreprenant et audacieux"

Mal embarquée à mi-saison, l'AS Monaco devra réaliser une grosse deuxième partie de championnat. Cela commence dès ce samedi avec la venue de l'OL (17 heures).

L'objectif podium semble très loin pour Monaco. Pourtant, la formation monégasque table dessus avec des noms ronflants dans son effectif. Mais après 16 journées, elle a déjà neuf unités de retard sur Marseille, troisième. Même l'OL, son futur rival, a quatre longueurs d'avance.

Alors ce samedi, l'ASM a un impératif de succès face aux Lyonnais. "On ne peut pas se voiler la face quant au classement, nous devons vite revenir aux positions où on doit être", confirme l'entraîneur, Sébastien Pocognoli. Le club du Rocher devra pour cela dompter les nombreuses absences.

Face à l'OL, "une affiche à six points" pour Monaco

Pour ce premier rendez-vous de 2026, le coach belge a planté le décor. "C’est forcément un duel important car c’est un concurrent direct à l’Europe. Ils ont cet avantage d’avoir de l'avance. Hormis le contexte de cette affiche à six points, c’est une rencontre à domicile, la première de l’année. Il faudra être entreprenants et audacieux dans la manière de jouer avec et sans ballon, tout en essayant d’apporter du danger en concrétisant nos occasions", détaille-t-il.

Le successeur d'Adi Hütter a ensuite évoqué son opposant, l'OL. "C’est un bon adversaire, on connaît ses forces vives. Ils ont un style de jeu très reconnaissable et basé sur une bonne possession de balle et un certain risque dans leurs prises de décision. Ils ont beaucoup de qualités offensives et font globalement du bon boulot. C’est un match de niveau européen. Cette saison, nous avons souvent répondu présent dans ce type de confrontation, rappelle-t-il, en pensant au succès contre le PSG. Je pense donc que l’on sera opérationnel pour faire une bonne prestation en montrant beaucoup de caractère et d’ambition dans notre plan de jeu."