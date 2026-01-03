Actualités
Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco (@ASM)

Face à l'OL, Monaco veut être "entreprenant et audacieux"

  • par Gwendal Chabas

    • Mal embarquée à mi-saison, l'AS Monaco devra réaliser une grosse deuxième partie de championnat. Cela commence dès ce samedi avec la venue de l'OL (17 heures).

    L'objectif podium semble très loin pour Monaco. Pourtant, la formation monégasque table dessus avec des noms ronflants dans son effectif. Mais après 16 journées, elle a déjà neuf unités de retard sur Marseille, troisième. Même l'OL, son futur rival, a quatre longueurs d'avance.

    Alors ce samedi, l'ASM a un impératif de succès face aux Lyonnais. "On ne peut pas se voiler la face quant au classement, nous devons vite revenir aux positions où on doit être", confirme l'entraîneur, Sébastien Pocognoli. Le club du Rocher devra pour cela dompter les nombreuses absences.

    Face à l'OL, "une affiche à six points" pour Monaco

    Pour ce premier rendez-vous de 2026, le coach belge a planté le décor. "C’est forcément un duel important car c’est un concurrent direct à l’Europe. Ils ont cet avantage d’avoir de l'avance. Hormis le contexte de cette affiche à six points, c’est une rencontre à domicile, la première de l’année. Il faudra être entreprenants et audacieux dans la manière de jouer avec et sans ballon, tout en essayant d’apporter du danger en concrétisant nos occasions", détaille-t-il.

    Le successeur d'Adi Hütter a ensuite évoqué son opposant, l'OL. "C’est un bon adversaire, on connaît ses forces vives. Ils ont un style de jeu très reconnaissable et basé sur une bonne possession de balle et un certain risque dans leurs prises de décision. Ils ont beaucoup de qualités offensives et font globalement du bon boulot. C’est un match de niveau européen. Cette saison, nous avons souvent répondu présent dans ce type de confrontation, rappelle-t-il, en pensant au succès contre le PSG. Je pense donc que l’on sera opérationnel pour faire une bonne prestation en montrant beaucoup de caractère et d’ambition dans notre plan de jeu."

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Une animation fluctuante pour l'OL à Monaco ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Une animation fluctuante pour l'OL à Monaco ? 11:00
    Face à l'OL, Monaco veut être "entreprenant et audacieux" 10:10
    Paul Pogba, milieu de Monaco
    Monaco décimé avant d'affronter l'OL 09:25
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Revigoré par les fêtes, l'OL lance 2026 avec de l'ambition 08:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Monaco - OL : Endrick pas qualifié, Mata de retour 02/01/26
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca attend encore des renforts 02/01/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla de nouveau prêtée par l'OL Lyonnes 02/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    Avant Monaco - OL, Fonseca fait le point sur Fofana et Nuamah 02/01/26
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    Mangala : "2026 est une année importante pour moi à l’OL" 02/01/26
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Monaco - OL : Mata jouera bien 02/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Fonseca (OL) : Endrick "va nous apporter des initiatives individuelles" 02/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : Endrick, une attraction médiatique à Décines 02/01/26
    Bafé Gomis avec Jimmy Briand et Arnold Mvuemba
    Mercato : Gomis revient sur son transfert controversé de Saint-Etienne à l’OL 02/01/26
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Mercato : une fameuse clause inatteignable dans le dossier Endrick ? 02/01/26
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Après Endrick, quel mercato pour l’OL ? 02/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Mata finalement apte pour Monaco - OL ? 02/01/26
    Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
    Heaps, Sombath, Benyahia… des fins de contrat à gérer pour l’OL Lyonnes 02/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut