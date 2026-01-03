Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
Afonso Moreira lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Une animation fluctuante pour l'OL à Monaco ?

  • par Gwendal Chabas

    • À trois ou quatre derrière ? En fonction des consignes et de l'évolution du match, l'OL pourra afficher une animation fluctuante à Monaco (17 heures).

    Des profils assez hybrides dans chaque ligne. Contre Monaco (17 heures), l'OL devrait montrer une structure assez fluctuante au gré des actions et de l'histoire du match. Évoluera-t-il à deux ou trois défenseurs centraux ? Cela dépendra, puisqu'on pourrait voir Ruben Kluivert, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico dans le 11.

    Des positions hybrides pour Maitland-Niles et Moreira ?

    Ainsley Maitland-Niles s'incorporerait alors comme arrière-droit ou piston. Quid du rôle d'Afonso Moreira de l'autre côté ? Le Portugais avait porté le costume de piston gauche contre Go Ahead Eagles (2-1). L'animation est donc sans doute amenée à bouger en cours de partie.

    Au milieu, nous retrouverions le tandem Tanner Tessmann - Tyler Morton qui n'a plus démarré ensemble depuis le 9 novembre face au PSG (2-3). Enfin, pour soutenir Martin Satriano, le duo Pavel Šulc - Corentin Tolisso sera crucial. Deux des trois joueurs les plus décisifs pour l'Olympique lyonnais sur la première moitié de saison.

    Le 11 probable de l'OL face à Monaco : Greif - Kluivert, Mata, Tagliafico - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, A. Moreira - Sulc, Tolisso - Satriano

