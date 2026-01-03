Pendant Monaco - OL, Moussa Niakhaté attendu avec le Sénégal

À 17 heures, pendant le match Monaco - OL, Moussa Niakhaté jouera son 8e de finale de la CAN. Le Sénégal défie le Soudan.

Si Clinton Mata, l'autre Lyonnais ayant participé à la CAN, sera déjà présent à Louis-II ce samedi, son compère de la charnière centrale est encore en course. Le premier 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposera ce 3 janvier le Sénégal au Soudan. Largement favoris, Moussa Niakhaté et ses compatriotes chercheront à faire respecter la hiérarchie à partir de 17 heures.

Premiers de leur groupe devant la République démocratique du Congo, les Sénégalais ambitionnent de retrouver le Mali ou la Tunisie en quarts de finale. Pour cela, il leur faudra venir à bout des Soudanais, avant-derniers qualifiés en tant que meilleurs troisièmes.

Le Sénégal sans son capitaine

Absent lors de l'ultime match de poule, le défenseur de l'OL reviendra probablement dans le 11 de départ des Lions de la Teranga. Il aura d'ailleurs fort à faire puisque son capitaine, Kalidou Koulibaly, est suspendu. Il devrait donc constituer la doublette derrière avec Abdoulaye Seck. Dans ce tournoi, Moussa Niakhaté (24 sélections) a disputé les deux premières rencontres dans leur intégralité.

L'enjeu pour lui, et pour son pays, sera de dépasser le traumatisme de janvier 2024, quand la Côte d'Ivoire avait éliminé le Sénégal en 8es de finale de la précédente édition. Ce jour-là, le Rhodanien avait loupé son tir au but, précipitant la sortie de son équipe.