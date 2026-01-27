OL : retour savoureux pour Moussa Niakhaté après la CAN

Honoré avant la rencontre à Metz, Moussa Niakhaté a repris la compétition sur un succès (2-5). Un retour en douceur et comme "sur un nuage" pour le défenseur sénégalais.

On ne s'attendait pas à le revoir aussi tôt sur le terrain. Paulo Fonseca avait prévenu que Moussa Niakhaté serait disponible pour aller à Metz. Remplaçant au coup d'envoi, le défenseur a observé le feu d'artifice de la première période (4-1) depuis le banc.

Quelques minutes avant, il avait reçu de la part du président messin Bernard Serin, et en compagnie de son compatriote Habib Diallo, un cadre célébrant le succès du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations. Une semaine après la folle finale contre le Maroc, le défenseur reprenait tranquillement le train-train quotidien en club.

"C’était de loin ma plus belle expérience sportive"

Finalement, il est entré à la pause à la place de Corentin Tolisso, puis s'est confié sur ce sentiment de plénitude qui l'entoure. "Je suis toujours sur mon nuage après la CAN, mais c’est positif car je ramène cela à Lyon et vais tâcher de contaminer les gars. C’était de loin ma plus belle expérience sportive, affirme-t-il à nos confrères sur place. C’était incroyable, incroyable… Remporter des trophées, ce n’est pas tous les jours. Mais là, j’en ai profité un maximum."

Son retour est le bienvenu au vu des nombreux pépins physiques dans l'arrière-garde rhodanienne. Mais si l'on craignait que son mois passé en sélection ne desserve l'OL, cela a finalement permis à Ruben Kluivert de se révéler. Et les Lyonnais ont remporté toutes leurs rencontres. "La cohésion d'équipe était déjà à son paroxysme à mon départ, assure-t-il. La confiance grandit, en enchaînant des victoires avec des scénarios très différents comme à Monaco (1-3) ou Lille (1-2), puisque j’ai suivi tout ça à distance. On va tout faire pour prolonger ça."