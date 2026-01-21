Vainqueur de la CAN 2025 dimanche, Moussa Niakhaté n'a pas encore fait son retour à Lyon. Pour cause, le défenseur profite depuis deux jours des festivités de victoire avec le Sénégal à Dakar.

Les scènes de chaos à Rabat ont laissé place à des effusions de joie à Dakar. Dimanche soir, la victoire du Sénégal en finale de la CAN a été entachée par la décision des Lions de la Teranga de quitter la pelouse pour contester une décision arbitrale, des heurts en tribunes et sur le terrain. Un moment gâché pour les coéquipiers de Moussa Niakhaté, qui se rattrapent depuis deux jours et le retour au pays.

Après avoir été reçu lundi soir par le président Bassirou Diomaye Faye, les joueurs de Pape Thiaw ont pu partager ce deuxième sacre continental avec tout le peuple sénégalais. Une longue parade à Dakar qui a déplacé les foules. De quoi surprendre les joueurs eux-mêmes, à commencer par Niakhaté qui n'en revenait pas. Une marée humaine et une communion totale avant de remettre le cap vers Lyon et son quotidien à l'OL. Même si Paulo Fonseca a conseillé à son défenseur "de profiter du moment".