Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Brest : il y avait bien rouge pour Del Castillo sur Tagliafico

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • À dix pendant 70 minutes, Brest a dû faire sans Romain Del Castillo exclu. La direction technique de l'arbitrage a confirmé le rouge de l’ancien joueur de l’OL.

    Pour les dix ans du Parc OL, il n’a pas connu le retour qu’il imaginait. S’il a déjà évolué à Décines ces dernières années, Romain Del Castillo avait forcément à cœur de briller pour ce match anniversaire contre son club formateur. Malheureusement, le match du numéro 10 de Brest a tourné court. À la 19e minute, M. Lissorgue a d’abord dégainé un carton jaune avant de revenir sur sa décision pour infliger un rouge au Brestois. En cause ? L’intervention par derrière de Del Castillo sur Nicolas Tagliafico.

    "Sans maitrise du geste"

    Le club breton avait estimé que le rouge pouvait être sévère sans aucune intention de faire mal. La direction de l’arbitrage a donné raison à l’arbitre central. Dans son débriefing hebdomadaire, la DTA est revenue sur la situation de la 17e minute au Parc OL. "Après avoir joué le ballon, le joueur lyonnais n°3 est touché par le joueur brestois n°10, dont la semelle vient impacter directement le mollet gauche. L’intervention est réalisée avec une intensité élevée et sans maîtrise du geste. Au regard de la Loi 12, ce type de contact met en danger l’intégrité physique d’un adversaire et doit être sanctionné comme une faute grossière. L’exclusion est donc conforme aux Lois du Jeu et le carton rouge constitue la sanction attendue."

    Malgré la supériorité numérique, l'OL a tremblé jusqu'au bout contre Brest (2-1).

    7 commentaires
    1. Ben01
      Ben01 - mer 21 Jan 26 à 12 h 35

      Il n'y avait pas trop de doute, honnêtement.

      J'ai par contre trouvé ça dommage, c'est une maladresse et il s'en rend compte tout de suite.
      De plus, c'est un ancien de la maison et le duel avec Tagliafico, engagé mais courtois, promettait un match intéressant.

      Quand une équipe se retrouve à 10 et met le bus, ça donne souvent un match dégueulasse, alors quand ça arrive dès le début ...

    2. Juni38
      Juni38 - mer 21 Jan 26 à 12 h 41

      Bien sur qu'il y avait rouge , et ce genre de gestes non maitrisés , par excès d'engagement , est courant en ligue 1.
      Un autre ex lyonnais ne s'est pas non plus gêné en séchant durement Endrick après que celui ci ait fait un numéro contre trois joueurs brestois .
      C'est ce qui m'inquiète pour le jeune brésilien , il va se faire découper par les bourrins qui peuplent notre championnat .
      Fofana a été envoyé à l'hopital après avoir été séché au moins 5 fois ( notamment contre l'OM ou il se fait gravement découper , il avait échappé à la blessure de peu ) .

      1. Avatar
        KIM K - mer 21 Jan 26 à 12 h 52

        J'ai même plus peur pour Nortey ( qui va rapidement voir la diff entre le championnat français et Danois )

    3. Avatar
      exile97 - mer 21 Jan 26 à 12 h 53

      Cela fera peut-être réfléchir les anciens Gones qui souvent sont remontés comme des pendules quand ils rencontrent l'OL.
      Nous aussi à l'aller nous avons joué à 10 et je ne me souviens pas que nous ayons pleuré comme les Brestois l'ont fait....

    4. j.f.ol
      j.f.ol - mer 21 Jan 26 à 13 h 08

      Tagliafico est victime de sacrés tacles cette saison

      1. Juni38
        Juni38 - mer 21 Jan 26 à 13 h 34

        il provoque pas mal mais ça ne justifie pas qu'il se prenne de tels tacles super dangereux .

    5. RBV
      RBV - mer 21 Jan 26 à 13 h 10

      Cette fois ça n’a pas « glissé »…

