À dix pendant 70 minutes, Brest a dû faire sans Romain Del Castillo exclu. La direction technique de l'arbitrage a confirmé le rouge de l’ancien joueur de l’OL.

Pour les dix ans du Parc OL, il n’a pas connu le retour qu’il imaginait. S’il a déjà évolué à Décines ces dernières années, Romain Del Castillo avait forcément à cœur de briller pour ce match anniversaire contre son club formateur. Malheureusement, le match du numéro 10 de Brest a tourné court. À la 19e minute, M. Lissorgue a d’abord dégainé un carton jaune avant de revenir sur sa décision pour infliger un rouge au Brestois. En cause ? L’intervention par derrière de Del Castillo sur Nicolas Tagliafico.

"Sans maitrise du geste"

Le club breton avait estimé que le rouge pouvait être sévère sans aucune intention de faire mal. La direction de l’arbitrage a donné raison à l’arbitre central. Dans son débriefing hebdomadaire, la DTA est revenue sur la situation de la 17e minute au Parc OL. "Après avoir joué le ballon, le joueur lyonnais n°3 est touché par le joueur brestois n°10, dont la semelle vient impacter directement le mollet gauche. L’intervention est réalisée avec une intensité élevée et sans maîtrise du geste. Au regard de la Loi 12, ce type de contact met en danger l’intégrité physique d’un adversaire et doit être sanctionné comme une faute grossière. L’exclusion est donc conforme aux Lois du Jeu et le carton rouge constitue la sanction attendue."

Malgré la supériorité numérique, l'OL a tremblé jusqu'au bout contre Brest (2-1).