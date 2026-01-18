En supériorité numérique, l’OL fait le boulot contre Brest (2-1)

Ayant la possibilité de faire une très bonne opération au classement, l’OL n’a pas laissé passer cette occasion pour une fois. Bien aidés par l’infériorité numérique de Brest pendant plus d’une heure, les Lyonnais se sont imposés 2-1.
On ne va pas se mentir. Après la défaite de Lille contre le PSG et le nul de Rennes contre Le Havre à domicile, tous les suiveurs de l’OL se sont demandé comment la formation lyonnaise allait faire pour se saborder toute seule contre Brest. Avec la possibilité de remonter dans le top 4, les joueurs de Paulo Fonseca n’ont, pour une fois, pas laissé passer cette chance. En supériorité numérique pendant 70 minutes suite au rouge de Romain Del Castillo, l’OL a pris le temps pour construire sa victoire dans cette 18e journée de Ligue 1. Privé de Corentin Tolisso et de Moussa Niakhaté, en pleine finale de la CAN ce dimanche, l’OL aurait pu se retrouver sans repères.
Deux buts avant la pause qui font du bien
Néanmoins, Paulo Fonseca avait choisi de ne rien changer dans le dispositif avec Endrick, toujours aligné sur un côté et un 4-3-3 hybride. Pour compenser la suspension de Tolisso, Abner retrouvait une position dans l’entrejeu comme face à Monaco. À la différence qu’il évoluait à gauche et non à droite comme en Principauté, et ç'a changé beaucoup de choses. Pour les 10 ans du Parc OL, les Lyonnais avaient choisi de mettre rapidement la pression sur le but brestois avec Endrick comme dynamiteur.
Faisant face à ses supporters pour la première fois, le Brésilien a encore beaucoup tenté, n’a pas tout réussi, mais a montré un visage bien plus collectif qu’à Lille. Il n’y avait qu’à voir sa joie sur les buts de Pavel Sulc (40e) et Abner (45+2e). Car oui, après une domination stérile, l’OL a réussi à faire sauter le verrou breton. Quelques mois après avoir vu l’OL jouer en infériorité numérique pendant presque tout le match, c’est bien Brest qui a connu la situation inverse.
Un but brestois qui relance tout
Le gamin de l’Académie qu’est Romain Del Castillo a laissé son équipe à 10 dès la 19e minute, suite à des crampons sur le talon d’Achille de Nicolas Tagliafico. Un tournant dans le match et des Lyonnais qui ont eu le ballon sans jamais vraiment le lâcher. Encore fallait-il concrétiser tout ça par un but, et ce fut sur une transition rapide orchestrée par Greif que le club rhodanien a pris l’avantage. Dans une position plus qu'inconfortable après s’être défait du gardien, Sulc a envoyé un ballon parfait dans la lucarne opposée pour le 1-0. Quatre minutes plus tard, Abner tuait presque le suspense avec une merveille de frappe cachée du gauche.
Ayant fait le plus dur, l’OL a tenté de corser l’addition en deuxième. Dans un style de renard des surfaces, Sulc a bien pensé s’offrir un nouveau doublé, mais une position d’hors jeu de Tessmann a poussé Mr Lissorgue à annuler le 3-0 à l’heure de jeu. Dans une seconde mi-temps sur un faux rythme, l’OL a cherché à gérer son break d’avance, ne se créant pas de grosses occasions. Et forcément, les Lyonnais ont joué à se faire peur sur un coup de billard. En fusillant à bout portant Greif, Dina Ebimbe a relancé un match que tout le monde pensait plié à moins de dix minutes de la fin. De quoi se faire peur jusqu'au bout avec l'ailier proche de remettre les compteurs à zéro à une minute de la fin. Sans conséquence, fort heureusement.
Pas normal de souffrir comme ça alors qu'on était à 11 contre 10 quasi tout le match.
Enfin, l'essentiel est là, nous voilà 4e, à 2 points de la 3e place, le mieux qu'on pourrait faire cette saison, Lens et Paris étant trop loin.
En supériorité numérique, l’OL fait le MINIMUM contre Brest (2-1)
Un match maîtrisé, l'équipe joue bien, on a vu tout ce dont Endrick était capable, il va faire du bien.
Par contre on arrive toujours pas à tuer les matchs et sur le banc on est vraiment limités, il va nous falloir du renfort pour enchaîner les matchs.
Top : Morton, il était partout encore aujourd'hui et qu'est-ce qu'il nous fait du bien,
Flop : notre incapacité à se mettre à l'abri ? Notre banc limité ? Et Mangala / Tessman au milieu c'est vraiment juste pour la rotation, hâte de voir le petit danois à l'oeuvre
Outre notre incapacité récurrente à tuer un match, même à domicile et à 11 contre 10, il convient de souligner notre totale absence de banc, parce que ça n'a pas fini de nous coûter des points – et ça se joue encore à 5cm ce soir.
Pour être plus positif, très beau match des titulaires, avec deux buts magnifiques et pas mal de grosses occasions au milieu du bus brestois. Mention spécial à Abner, trimbalé partout sauf à son poste et qui nous met un but de goleador, à Sulc, qui fout toujours un bordel monstre et à Tessman, qui pour une fois a fait un match vraiment pas dégueulasse.
Du côté des mauvaises surprises: les remplçants, comme déjà dit. merah, je ne comprend toujours pas pourquoi il a systématiquement sa chance quand Molebe n'a jamais eu la sienne, et Mangala... pitié, refourguez-le à Getafe en paquet cadeau avec Satrinao, et trouvez un jeune avec des jambes et une vraie lecture du jeu.
Incroyable de maitriser a ce point et d arriver a se faire peur comme ca.
C est fou!
Fin de match compliquée mais Niakhaté et Tolisso, les deux leaders de ce début de saison, étant absents, ça se comprend.. un peu.
c'est juste et Niakhaté champion d'Afrique!
Il nous faut un banc si on veut jouer le championnat + les coupes !
C'est le charme du foot, tant que tu n'a pas mis le 3eme..
Bon ce fut dur, mais qu'est ce qu'elle est précieuse celle la et puis avec les retours de Tolisso de Niakhate et l'arrivée du danois on peut sourire..
Et Niakhate est champion d'Afrique, magnifique soirée !
Super content pour lui !!
Il le mérite, vu aussi sa régularité cette saison avec l'OL (qui contraste avec son niveau immonde de l'année dernière).
Et il le mérite d'autant plus vu le déroulement du match...
On s'est fait peur, le 2 2 était a quelques centimètres
Sinon, pour ceux qui suivent la CAN en meme temps, c'est assez ouf
Le Maroc va bannir le joueur qui a tenté et raté la panenka de la gagne a la dernière seconde du match, n'est pas Zizou qui veut !
Bravo le Sénégal
Ouai scénario de dingue, JFOL !
Ca aurait été injuste que le Maroc vu l'injustice à la fin du temps réglementaire.
Dingue de se dire que le Sénégal n'avait pas gagné de CAN avant 2019 et que là ils en ont désormais 2.
Et dingue que le Maroc n'en ait pas gagné depuis les années 60s.
Pas une belle image du foot africain le but de ce soir.
Hallucinant quand ils ont quitté la pelouse ...
Et quelque part le Sénégal a bien joué le coup ça a mis une énorme pression sur le tireur du peno, brahim Diaz
On comprend pourquoi le Real ne gagne aucun titre depuis 2 ans 😂
L'arbitre a trop laissé jouer. Les Marocains auraient pu bénéficier de deux ou trois penalties, toujours sur les corners.
Mais ils ont eu raison, là la douille était trop forte.
Quand le système avalise l'injustice, pas d'autre choix que de se rebeller contre l'autorité.
Et sans ces 15 minutes de flottement, entre supporters énervés et joueurs qui partent, le Maroc aurait surement gagné le match avec ce péno alors que juste avant le Sénégal avait marqué un but valable.
Alors certes l'attitude du Sénégal a créé un peu de chaos en se rebellant ainsi mais on ne peut pas leur donner tort sur le fond !
J'ai pas regardé les deux premiers tiers du match (j'étais sur le match de l'OL) mais tu trouves que le Maroc aurait du avoir des pénos pour de vrai ?
Car franchement la fin du temps réglementaire c'est n'importe quoi l'arbitrage.
Le premier tour de la coupe du monde ça va pas être du gâteau entre le Sénégal et la Norvège de haaland 😱
Oui t'as raison, clairement le tirage a été corsé pour la France, si on compare aux autres gros.
La chatte à DD a disparu..
Comme toujours, un manque de buts. Trop de passes devant la cage, soit idiotes, soit prévisibles, et qui ont grandement facilité la tâche défensive de Brest.
On a maîtrisé mais se faire peur comme ça en fin du match, et surtout cette tête brestoise qui frole la cage.
Surtout on recule comme pas permis en fin de match.
Mais c'est la qu'on voit que l'absence de tolisso a été préjudiciable car je pense que lui aurait rameuté les troupes.
Bon, on prend les 3pts, mais y a du boulot quand même, car on se est fait peur.
Après c est toujours difficile de jouer face à une équipe regroupée, et le plus dur c est d'ouvrir le score.
Mais on a trop géré
Le Sénégal de Niakhate est champion d'Afrique !
Attention aux possibles incidents d'après match, car c'est chaud !!!
Tyler Morton face à Brest :
-90 min
-115 ballons touchés 🥇
-97 passes réussies 🥇(/103 tentées🥇)
-79 passes réussies dans le camp adverse 🥇
-2 passes clés 🥈
-67% de duels remportés (2/3)
-4 récupérations
-2 tirs (déviés)
La première d’Endrick en Ligue 1 :
-89 min
-83 ballons touchés🥉à sa sortie
-0.34 xG 🥉
-79% de passes réussies (32/42)
-5 passes clés 🥇
-1 passe décisive
-4 tirs 🥇
-8 dribbles réussis 🥇
-3 tacles réussis (/3) 🥈
-5 ballons récupérés
-12 duels remportés 🥈(/24)
Pas vu le match de la CAN...j ai juste su que diaz a manqué une panenka...
Mais super content pour Moussa!
Sur la CAN, en tout cas j'ai l'impression que la vaste majorité du continent africain était pour le Sénégal ce soir.
Les Algériens, notamment, semblent très contents.
D'ailleurs je vous conseille de voir cette vidéo d'analyse avant la CAN avec Mata, Ghezzal, Niakhaté : https://www.youtube.com/watch?v=v89_kEkWv78 (vidéo faite par l'OL)
Les trois sont intéressants à écouter et Ghezzal disait que si y avait finale Maroc vs Algérie au Maroc, ce serait un immense bordel, vu les tensions avec les deux pays.
Je pense du coup que si le scénario du soir était arrivé lors d'un Maroc vs Algérie en finale, y aurait peut être eu des morts...
En tout cas la vidéo est intéressante et Mata annonçait une finale Sénégal vs Maroc.
Niakhaté lui disait à quel point il voulait gagner cette CAN.
Et Ghezzal, non sélectionné avec l'Algérie, parlait plus globalement du foot africain et son expérience.
D'ailleurs quelqu'un sait pourquoi y a eu si peu de Marocains dans l'histoire de l'OL ?
Car les Algériens sont la deuxième nationalité sportive étrangère de l'histoire de l'OL derrière les Brésiliens, ok on sait que y a pas mal d'Algériens à Lyon (Belfodil, Zeffane, Ghezzal, Benzia, Aouar, les recrutements de Slimani, Benrahma etc etc) sans compter les Franco Algériens qui ont joué pour la France uniquement (Fekir, Benzema, etc) mais par exemple y a eu bien plus de Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais, Argentins, Allemands, etc à l'OL que de Marocains.
Seulement 3 Marocains (nationalité sportive) ont joué pour l'OL...