OL - Brest : Abner remplace Tolisso au milieu

Ce dimanche, l’OL a une très bonne opportunité de se relancer dans la course à la Ligue des champions. En l’absence de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca a choisi de miser sur Abner.

L'occasion est belle, mais sera-t-il validée ce dimanche soir à Décines ? Avec la défaite de Lille contre le PSG et le nul de Rennes, l'OL a la possibilité de se mettre très bien dans la course à la Ligue des champions. Mais, la formation lyonnaise a tellement habitué à ne pas réussir à valider ces opportunités qu'il ne faut jurer de rien. Encore plus quand l'équipe doit faire sans deux de ses cadres, Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté. Deux grosses absences à laquelle Paulo Fonseca va tenter d'apporter une réponse dans un système hybride entre le 4-3-3 et le 4-4-2 losange.

Sans son capitaine, l'entraîneur portugais a choisi de titulariser Abner dans l'entrejeu, un peu comme il l'avait fait à Monaco au début de l'année. Malgré son but, le Brésilien avait semblé un peu perdu en prenant le côté droit de ce triangle au milieu. Il ne reste qu'à espérer que ce dimanche soir, l'attitude soit meilleure. Pour le reste, rien de très surprenant avec la première titularisation d'Endrick au Parc OL

La composition de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Abner, Morton, Tessmann - Endrick, Sulc, Moreira