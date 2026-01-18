Actualités
Abner après son but lors de Monaco - OL
Abner après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL - Brest : Abner remplace Tolisso au milieu

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Ce dimanche, l’OL a une très bonne opportunité de se relancer dans la course à la Ligue des champions. En l’absence de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca a choisi de miser sur Abner.

    L'occasion est belle, mais sera-t-il validée ce dimanche soir à Décines ? Avec la défaite de Lille contre le PSG et le nul de Rennes, l'OL a la possibilité de se mettre très bien dans la course à la Ligue des champions. Mais, la formation lyonnaise a tellement habitué à ne pas réussir à valider ces opportunités qu'il ne faut jurer de rien. Encore plus quand l'équipe doit faire sans deux de ses cadres, Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté. Deux grosses absences à laquelle Paulo Fonseca va tenter d'apporter une réponse dans un système hybride entre le 4-3-3 et le 4-4-2 losange.

    Sans son capitaine, l'entraîneur portugais a choisi de titulariser Abner dans l'entrejeu, un peu comme il l'avait fait à Monaco au début de l'année. Malgré son but, le Brésilien avait semblé un peu perdu en prenant le côté droit de ce triangle au milieu. Il ne reste qu'à espérer que ce dimanche soir, l'attitude soit meilleure. Pour le reste, rien de très surprenant avec la première titularisation d'Endrick au Parc OL

    La composition de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Abner, Morton, Tessmann - Endrick, Sulc, Moreira

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté titulaire pour la finale Maroc - Sénégal
    7 commentaires
    1. Ledromois
      Ledromois - dim 18 Jan 26 à 19 h 53

      Abner sera peut-être plus à l'aise milieu axial gauche.

      HS : Lille a perdu, Rennes a fait match nul, une belle occasion (souvent ça rate)

      Signaler
    2. janot06
      janot06 - dim 18 Jan 26 à 19 h 54

      Eric Roy grippé ne sera pas sur le banc de touche.

      Signaler
    3. florentdu42
      florentdu42 - dim 18 Jan 26 à 20 h 02

      Je dis pourquoi pas.
      Mais c est sur que l'absence de tolisso est compliquée tellement il est important.
      Il va falloir surtout prendre cette équipe de Brest au sérieux car ils ont de la qualité.
      On ne doit pas passer à côté de cette occasion.

      Allez les gones

      Signaler
    4. Avatar
      Cicinho2 - dim 18 Jan 26 à 20 h 05

      Milieu de Brest assez renforcé avec Magnetti Tousart et Chotard

      Signaler
    5. Avatar
      olgoneforever - dim 18 Jan 26 à 20 h 05

      Surpris par ce choix....
      En tout cas ne pas rater l'opportunité !
      Je suis au Groupama bloc 27 Est j'attends les joué et surtout Endrick après la vidéo de Bidibulle !
      Ils s'échauffent juste devant !

      Signaler
      1. Bidibulle
        Bidibulle - dim 18 Jan 26 à 20 h 17

        😉 .

        Poignante cette vidéo. Son itineraire, son pere,, le refus de sao paulo aprés 1000 bornes et une nuit dehors.
        Le titre avec Palmeiras...
        J ai pris une ptite claque, je connaissais pas son parcours, ca le rend tres attachant.

        Mais quelle pression il a, depuis tout gone...

        Signaler
    6. Bidibulle
      Bidibulle - dim 18 Jan 26 à 20 h 06

      Faux pas INTERDIT. C est 3 points!

      L'occasion est trop belle, je ne peux imaginer autre chose. Impossible.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL - Brest : Abner remplace Tolisso au milieu 19:50
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté titulaire pour la finale Maroc - Sénégal 19:03
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Dix ans du Parc OL : Merah se souvient "être en tribune pour l'inauguration" 16:00
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes neutralisé par le Paris FC (0-0) 15:12
    Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL - Brest, aux mauvais souvenirs de Paulo Fonseca 12:50
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    Paris FC - OL Lyonnes : Giraldez change encore tout 12:04
    OL Fekir Ghezzal Tolisso
    Rescapés de 2016, Tolisso et Ghezzal manqueront la fête au Parc OL 11:45
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - Brest : une affluence dans la lignée des dernières à domicile 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Prêtées par OL Lyonnes, Sylla et Mendy ne peuvent pas jouer ce dimanche 10:15
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    Contre Brest, l’OL se lance dans un vrai marathon 09:30
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL - Brest : comment faire sans Corentin Tolisso ? 08:45
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    OL - Brest : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL Académie : Molebe porte la réserve mais se blesse en fin de match 07:30
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OL - Brest : première à Décines pour Endrick, Tolisso suspendu 17/01/26
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Paris FC - OL Lyonnes : de nombreuses cadres de retour dans le groupe 17/01/26
    L'ambiance au Parc OL à l'entrée des joueurs.
    Pour les 10 ans du Parc OL, Fonseca s’attend "à une atmosphère magnifique" 17/01/26
    Sulc (OL) face à Mboup et Chitard (Brest)
    Malgré sa 11e place, Brest est sur une bonne dynamique avant d'aller au Parc OL 17/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) veut "ramener la CAN à Dakar" 17/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut