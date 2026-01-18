OL - Brest : Abner remplace Tolisso au milieu

Ce dimanche, l’OL a une très bonne opportunité de se relancer dans la course à la Ligue des champions. En l’absence de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca a choisi de miser sur Abner.
L'occasion est belle, mais sera-t-il validée ce dimanche soir à Décines ? Avec la défaite de Lille contre le PSG et le nul de Rennes, l'OL a la possibilité de se mettre très bien dans la course à la Ligue des champions. Mais, la formation lyonnaise a tellement habitué à ne pas réussir à valider ces opportunités qu'il ne faut jurer de rien. Encore plus quand l'équipe doit faire sans deux de ses cadres, Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté. Deux grosses absences à laquelle Paulo Fonseca va tenter d'apporter une réponse dans un système hybride entre le 4-3-3 et le 4-4-2 losange.
Sans son capitaine, l'entraîneur portugais a choisi de titulariser Abner dans l'entrejeu, un peu comme il l'avait fait à Monaco au début de l'année. Malgré son but, le Brésilien avait semblé un peu perdu en prenant le côté droit de ce triangle au milieu. Il ne reste qu'à espérer que ce dimanche soir, l'attitude soit meilleure. Pour le reste, rien de très surprenant avec la première titularisation d'Endrick au Parc OL
La composition de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Abner, Morton, Tessmann - Endrick, Sulc, Moreira
Abner sera peut-être plus à l'aise milieu axial gauche.
HS : Lille a perdu, Rennes a fait match nul, une belle occasion (souvent ça rate)
Eric Roy grippé ne sera pas sur le banc de touche.
Je dis pourquoi pas.
Mais c est sur que l'absence de tolisso est compliquée tellement il est important.
Il va falloir surtout prendre cette équipe de Brest au sérieux car ils ont de la qualité.
On ne doit pas passer à côté de cette occasion.
Allez les gones
Milieu de Brest assez renforcé avec Magnetti Tousart et Chotard
Surpris par ce choix....
En tout cas ne pas rater l'opportunité !
Je suis au Groupama bloc 27 Est j'attends les joué et surtout Endrick après la vidéo de Bidibulle !
Ils s'échauffent juste devant !
😉 .
Poignante cette vidéo. Son itineraire, son pere,, le refus de sao paulo aprés 1000 bornes et une nuit dehors.
Le titre avec Palmeiras...
J ai pris une ptite claque, je connaissais pas son parcours, ca le rend tres attachant.
Mais quelle pression il a, depuis tout gone...
Faux pas INTERDIT. C est 3 points!
L'occasion est trop belle, je ne peux imaginer autre chose. Impossible.