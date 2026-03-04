Actualités
Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL

  • par David Hernandez

    • Suite à la publication d’un arrêté préfectoral, les supporters lensois seront limités dans le parcage visiteurs du Parc OL. Mille pourront prendre place, mais sont interdits de centre-ville.

    Même en Coupe de France, les arrêtés préfectoraux sont monnaie courante. Les supporters en ont l’habitude en Ligue 1, un peu moins dans la plus ancienne des coupes. Sur le papier, OL - Lens ce jeudi soir (21h10) n’avait pas forcément de raison de s’ajouter à la longue liste des déplacements encadrés. Ce sera pourtant le cas puisque la préfecture du Rhône a publié un arrêté mardi soir pour limiter la présence des supporters lensois. Jeudi, au coup d’envoi, ils ne seront "que" mille à pouvoir prendre place dans le parcage visiteurs du Parc OL. Très loin donc de la capacité maximale de ce coin du Grand Stade.

    Un match classé 1 sur 5 sur l'échelle du hooliganisme

    Pourquoi un tel encadrement ? La préfecture estime qu’une "rivalité s’est développée entre les supporters ultras des deux clubs depuis le 4 mai 2002" et que des débordements observés dans le nord de la France en 2022 et 2024 laissent à penser à un "risque de troubles graves à l’ordre public". Ainsi, les supporters du RC Lens sont interdits dans le centre-ville de Lyon jeudi ainsi qu’au parvis du Parc OL. Seuls les déplacements organisés par une association de supporters lensois sont autorisés.

    à lire également
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : pas de faute sur Morton sur le troisième but marseillais

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
    OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL 08:00
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    OM - OL (3-2) : pas de faute sur Morton sur le troisième but marseillais 07:30
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    OL : Pierre Sage (Lens) évoque son retour à Décines 03/03/26
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre (ex-OL) confiné chez lui à Dubaï 03/03/26
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : 10 joueuses internationales en lice ce mardi 03/03/26
    OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin 03/03/26
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Ligue Europa : première confrontation entre l’OL et le Celta 03/03/26
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OL : une première à Marseille en demi-teinte pour Roman Yaremchuk 03/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    Arbitrage Ligue 1 : Gerlinger (OL) monte au créneau 03/03/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : Michael Gerlinger dithyrambique envers Lens 03/03/26
    Ligue Europa : le parcours potentiel de l'OL jusqu'à la finale 03/03/26
    La VAR
    OL - Lens : retour de la VAR pour les 1/4 de finale de Coupe de France 03/03/26
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    OL - Lens : les Lyonnais souvent bousculés par les Sang et Or 03/03/26
    Noah Nartey lors d'OM - OL
    En mars, "il n’y a que des grands rendez-vous" pour l'OL 03/03/26
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    TKYDG : l'OL craque face à l'OM... l'arbitrage dans le viseur 02/03/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger (OL) : "Le Celta, une équipe dangereuse offensivement" 02/03/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes n’aura pas à laisser partir Chawinga à la CAN 02/03/26
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’incline lourdement contre Toulouse 02/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut