OL - Lens : mille Lensois autorisés jeudi soir au Parc OL

Suite à la publication d’un arrêté préfectoral, les supporters lensois seront limités dans le parcage visiteurs du Parc OL. Mille pourront prendre place, mais sont interdits de centre-ville.

Même en Coupe de France, les arrêtés préfectoraux sont monnaie courante. Les supporters en ont l’habitude en Ligue 1, un peu moins dans la plus ancienne des coupes. Sur le papier, OL - Lens ce jeudi soir (21h10) n’avait pas forcément de raison de s’ajouter à la longue liste des déplacements encadrés. Ce sera pourtant le cas puisque la préfecture du Rhône a publié un arrêté mardi soir pour limiter la présence des supporters lensois. Jeudi, au coup d’envoi, ils ne seront "que" mille à pouvoir prendre place dans le parcage visiteurs du Parc OL. Très loin donc de la capacité maximale de ce coin du Grand Stade.

Un match classé 1 sur 5 sur l'échelle du hooliganisme

Pourquoi un tel encadrement ? La préfecture estime qu’une "rivalité s’est développée entre les supporters ultras des deux clubs depuis le 4 mai 2002" et que des débordements observés dans le nord de la France en 2022 et 2024 laissent à penser à un "risque de troubles graves à l’ordre public". Ainsi, les supporters du RC Lens sont interdits dans le centre-ville de Lyon jeudi ainsi qu’au parvis du Parc OL. Seuls les déplacements organisés par une association de supporters lensois sont autorisés.