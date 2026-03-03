OL : Michael Gerlinger dithyrambique envers Lens

Jeudi, l'OL retrouve Pierre Sage et Lens pour le choc des quarts de finale de la Coupe de France (21h10). Avant ce rendez-vous, Michael Gerlinger n'a pas caché son admiration pour le travail des Lensois.

Ce sera l'affiche majeure des quarts de finale de la Coupe de France. Jeudi, le troisième de Ligue 1 reçoit le deuxième pour une place dans le dernier carré. À 21 heures, l'OL affronte Lens, une opposition assez alléchante, surtout que les deux formations peuvent légitimement avoir des ambitions dans cette compétition. Ce duel sera également l'occasion pour Pierre Sage de revenir là où tout a commencé.

Entraîneur des Lyonnais de novembre 2023 à janvier 2025, le Jurassien a laissé un grand souvenir entre Rhône et Saône. Entre la remontée de 2024 en championnat et la finale de Coupe de France, l'année fut riche en émotions. Mais cette fois-ci, c'est en adversaire qu'il sera présent, lui qui a pris la tête des Sang et Or à l'intersaison.

"C'est incroyable ce que Pierre Sage réalise"

Vendredi dernier, en marge du tirage au sort de la Ligue Europa, Michel Gerlinger a évoqué ces retrouvailles et la rencontre à venir. Le dirigeant s'est montré particulièrement laudatif à propos du coach français. "Pierre a toujours beaucoup d'amis à Lyon. Je suis très content de le voir, on échange de temps en temps. Il réalise une saison extraordinaire à Lens, c'est incroyable ce qu'il fait, a observé le directeur général de l'OL. L'équipe et la direction connaissent une super année. Il faudra faire très attention. Ce sera encore un très grand match."