Clinton Mata lors de Nantes - OL
Clinton Mata lors de Nantes – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Mata suspendu pour Le Havre - OL

  • par David Hernandez

    • Ayant récolté un carton jaune à Marseille, Clinton Mata a vu l'épée de Damoclès lui tomber sur la tête. Sanctionné à cinq reprises depuis le début de la saison, le défenseur de l'OL manquera le déplacement au Havre, le 15 mars prochain.

    Cela faisait deux mois qu'il vivait avec cette contrainte : celle de se voir suspendu au prochain carton jaune que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Averti pour la quatrième fois à Monaco début 2026, Clinton Mata aura tenu huit matchs avant de voir le couperet tomber. Dimanche soir, à la demi-heure de jeu, Jérôme Brisard a brandi un avertissement, synonyme de suspension prochain pour le défenseur de l'OL. Avec cinq cartons depuis le début de la saison, Mata rejoint donc Corentin Tolisso au rayon des Lyonnais suspendus pour accumulation d'avertissements.

    Avec la commission de discipline qui se tient mercredi soir, la sanction de Clinton Mata ne sera effective que dans une semaine. Cela va donc empêcher l'Angolais de faire le déplacement au Havre, le dimanche 15 mars (17h15) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Cette suspension permettra au défenseur de souffler un peu entre deux matchs de Ligue Europa, lui qui enchaîne depuis la mi-août, date de la reprise de la Ligue 1. Il ne reste plus qu'à espérer que le pépin physique de Ruben Kluivert ne soit rapidement qu'un lointain souvenir pour que la charnière ne se retrouve pas, elle aussi, amoindrie en Normandie.

