OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • L’ailier du RC Lens, Allan Saint-Maximin, ne sera pas du déplacement à Décines pour affronter l’Olympique lyonnais, ce jeudi 5 mars (21h10), en quart de finale de la Coupe de France.

    L’ailier du RC Lens, Allan Saint-Maximin, absent de la séance d’entraînement ce jeudi matin à La Gaillette, est à son tour forfait (mollet) pour le quart de finale de la Coupe de France contre l'OL (ce jeudi à 21h10). "Il a ressenti une gêne pendant deux ou trois minutes en entrant à Strasbourg, ce qui l’a un peu handicapé pour terminer son match", a indiqué Pierre Sage, l'entraîneur du RCL.

    Une longue liste d'absents

    Déjà privés de plusieurs éléments, les Lensois voient leur liste d’absents se rallonger. Avant Saint-Maximin, les forfaits de Jonathan Gradit, Régis Gurtner, Kyllian Antonio Ruben Aguilar et Samson Baidoo étaient déjà actés. Au total, six joueurs de Lens manqueront donc ce rendez-vous important contre l'OL.

    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mar 3 Mar 26 à 15 h 12

      Au moins pour une fois on jouera à armes égales en terme de blessures de chaque coté. C'est suffisamment rare pour être signalé

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 3 Mar 26 à 15 h 22

        Eux c'est plutôt en défense, et nous plutôt en attaque que l'on a des absents.

        Signaler

