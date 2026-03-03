OL - Coupe de France : Lens privé d'Allan Saint-Maximin

L’ailier du RC Lens, Allan Saint-Maximin, ne sera pas du déplacement à Décines pour affronter l’Olympique lyonnais, ce jeudi 5 mars (21h10), en quart de finale de la Coupe de France.

L’ailier du RC Lens, Allan Saint-Maximin, absent de la séance d’entraînement ce jeudi matin à La Gaillette, est à son tour forfait (mollet) pour le quart de finale de la Coupe de France contre l'OL (ce jeudi à 21h10). "Il a ressenti une gêne pendant deux ou trois minutes en entrant à Strasbourg, ce qui l’a un peu handicapé pour terminer son match", a indiqué Pierre Sage, l'entraîneur du RCL.

Une longue liste d'absents

Déjà privés de plusieurs éléments, les Lensois voient leur liste d’absents se rallonger. Avant Saint-Maximin, les forfaits de Jonathan Gradit, Régis Gurtner, Kyllian Antonio Ruben Aguilar et Samson Baidoo étaient déjà actés. Au total, six joueurs de Lens manqueront donc ce rendez-vous important contre l'OL.