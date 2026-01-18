CAN 2025 : Niakhaté titulaire pour la finale Maroc - Sénégal

Ce dimanche soir, Moussa Niakhaté est à la recherche d’une première couronne continentale. Le défenseur de l’OL est titulaire dans la finale opposant le Sénégal au Maroc, pays organisateur de la CAN.

Finir en apothéose. Ce dimanche soir (20h), le Maroc et le Sénégal mettent un terme à trois semaines de compétition au Maghreb. À Rabat, les Lions de l'Atlas et ceux de la Teranga se disputent la couronne continentale pour être les successeurs de la Côte d'Ivoire sacrée en 2023 à la maison. Forcément, le Maroc aimerait vivre pareille émotion devant son public et ainsi mettre un terme à 50 ans de disette (1976). Le Sénégal ne l'entend clairement pas de cette oreille avec une troisième finale sur les quatre dernières éditions. Avec un seul sacre dans leur histoire (2021), les Sénégalais souhaitent gâcher la fête au Maroc.

Deux buts encaissés par le Sénégal depuis le début du tournoi

Pas encore retenu lors de la victoire il y a cinq ans, Moussa Niakhaté a l'ambition d'ouvrir son armoire à trophées en sélection, avant pourquoi pas d'en faire de même avec l'OL. Ce dimanche, pendant que ses coéquipiers affronteront Brest, le défenseur fera équipe avec Mamadou Sarr en charnière centrale. Depuis le début de la compétition, le Sénégal n'a pris que deux buts et le Lyonnais n'y est pas étranger. Il ne reste plus qu'à souhaiter que cette solidité défensive se poursuive ce dimanche au stade Prince Moulay Abdellah.