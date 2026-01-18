Actualités
Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Brest (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Bousculé en fin de match, l’OL n’a pas été loin de subir une déconvenue contre Brest. Retrouvez le top et flop de la rédaction.

    On a aimé

    Pavel Sulc toujours là quand il faut

    Il y a eu un OL en première mi-temps et un autre durant les 45 autres minutes. Pour Sulc, le constat reste le même de la 1re à la 90e minute. Il l'a montré contre Brest, se battant comme un chien sur le côté gauche de l'attaque pour aider son équipe à empocher les trois points. Avant ça, il avait fait ce pour quoi il est payé : marquer et mettre à mal la défense adverse. Surnommé Thomas Müller par Corentin Tolisso, le Tchèque fait le plein de confiance depuis des semaines et cela s'est vu sur son premier but.

    S'il n'avait pas marqué, il aurait certainement subi quelques remontrances d'Afonso Moreira et Endrick, mais en trouvant la lucarne opposée dans un angle impossible, Sulc a plongé le Parc OL dans l'ivresse. Il aurait pu poursuivre sur sa lancée avec un doublé, en jouant encore parfaitement les renards de surface sur une tête repoussée de Nicolas Tagliafico, mais le hors-jeu de Tessmann a empêché de gonfler les statistiques. Qui sont déjà belles à la moitié de la saison.

    On a moins aimé

    Ce sentiment de fébrilité en fin de match

    Avec deux buts d'avance, tout laissait à penser que l'OL se dirigeait vers une victoire tranquille. Mais c'était mal connaitre ce club qui joue avec la peur même quand tout semble aller dans le bon sens. Ce dimanche, malgré l'infériorité numérique pendant 70 minutes, Brest a réussi à croire au point du nul jusqu'à la fin. Avec des Lyonnais endormis et peut-être trop sûrs de leur coup à moins de dix minutes de la fin, Dina Ebimbe a jeté un vrai coup de froid sur Décines. Une alerte pour jouer la boule au ventre jusqu'au bout et c'est clairement ce qui s'est passé. A quelques centimètres près, Brest faisait le coup parfait. Mais heureusement pour l'OL, la tête de Dina Ebimbe a fini juste à côté du poteau de Dominik Greif. Ce dernier était particulièrement remonté contre ses défenseurs et on peut le comprendre.

    à lire également
    Endrick lors d'OL - Brest
    En supériorité numérique, l’OL fait le boulot contre Brest (2-1)
    6 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - dim 18 Jan 26 à 23 h 10

      Pavel...Pavel...Pavel!

      Etonnant, bluffant ce joueur.

      Le but est ultra classieux!

      Signaler
    2. Kramel69
      Kramel69 - dim 18 Jan 26 à 23 h 12

      Dans tous les cas si on ne compte pas les penalty tirés par Greenwood et Panichelli, Pavel est meilleur buteur de L1 .....

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 18 Jan 26 à 23 h 19

      On gagne des matchs mais pratiquement à chaque fois c'est tiré par les cheveux. Depuis le début du championnat j'ai du en voir 3 beaux à tout casser.
      Mais ou est passé notre joli football ?

      Par contre merci Sulc et Abner, heureusement qu'on les as ces deux là.

      Signaler
    4. Avatar
      Tom63 - dim 18 Jan 26 à 23 h 21

      Top : Morton, vraiment la meilleure recrue qu'on a eu cette saison, il était partout aujourd'hui.
      Flop : le banc qui est vraiment limité, j'espère qu'on va se renforcer dans les jours à venir (déjà le danois de Brøndby devrait arriver demain, ça fera du bien vu nos limites au milieu)

      Signaler
    5. kakkolak
      kakkolak - dim 18 Jan 26 à 23 h 23

      On a gagné...
      On a 3 points...
      On a eu du suspense...
      C'est le foot...
      Désolé Juni du 36, on a souffert mais on a gagné...

      Signaler
    6. Avatar
      leroilyon - dim 18 Jan 26 à 23 h 24

      Pour ma part j'ai trouver que notre ailier droit a fait un jolie match aussi, mais ce n'est que mon avis...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL - Brest (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 23:09
    Endrick lors d'OL - Brest
    En supériorité numérique, l’OL fait le boulot contre Brest (2-1) 22:41
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL - Brest : Abner remplace Tolisso au milieu 19:50
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté titulaire pour la finale Maroc - Sénégal 19:03
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Dix ans du Parc OL : Merah se souvient "être en tribune pour l'inauguration" 16:00
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes neutralisé par le Paris FC (0-0) 15:12
    Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL - Brest, aux mauvais souvenirs de Paulo Fonseca 12:50
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    Paris FC - OL Lyonnes : Giraldez change encore tout 12:04
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Fekir Ghezzal Tolisso
    Rescapés de 2016, Tolisso et Ghezzal manqueront la fête au Parc OL 11:45
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - Brest : une affluence dans la lignée des dernières à domicile 11:00
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Prêtées par OL Lyonnes, Sylla et Mendy ne peuvent pas jouer ce dimanche 10:15
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    Contre Brest, l’OL se lance dans un vrai marathon 09:30
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL - Brest : comment faire sans Corentin Tolisso ? 08:45
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    OL - Brest : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL Académie : Molebe porte la réserve mais se blesse en fin de match 07:30
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OL - Brest : première à Décines pour Endrick, Tolisso suspendu 17/01/26
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Paris FC - OL Lyonnes : de nombreuses cadres de retour dans le groupe 17/01/26
    L'ambiance au Parc OL à l'entrée des joueurs.
    Pour les 10 ans du Parc OL, Fonseca s’attend "à une atmosphère magnifique" 17/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut