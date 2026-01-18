OL - Brest (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Bousculé en fin de match, l’OL n’a pas été loin de subir une déconvenue contre Brest. Retrouvez le top et flop de la rédaction.

On a aimé

Pavel Sulc toujours là quand il faut

Il y a eu un OL en première mi-temps et un autre durant les 45 autres minutes. Pour Sulc, le constat reste le même de la 1re à la 90e minute. Il l'a montré contre Brest, se battant comme un chien sur le côté gauche de l'attaque pour aider son équipe à empocher les trois points. Avant ça, il avait fait ce pour quoi il est payé : marquer et mettre à mal la défense adverse. Surnommé Thomas Müller par Corentin Tolisso, le Tchèque fait le plein de confiance depuis des semaines et cela s'est vu sur son premier but.

S'il n'avait pas marqué, il aurait certainement subi quelques remontrances d'Afonso Moreira et Endrick, mais en trouvant la lucarne opposée dans un angle impossible, Sulc a plongé le Parc OL dans l'ivresse. Il aurait pu poursuivre sur sa lancée avec un doublé, en jouant encore parfaitement les renards de surface sur une tête repoussée de Nicolas Tagliafico, mais le hors-jeu de Tessmann a empêché de gonfler les statistiques. Qui sont déjà belles à la moitié de la saison.

On a moins aimé

Ce sentiment de fébrilité en fin de match

Avec deux buts d'avance, tout laissait à penser que l'OL se dirigeait vers une victoire tranquille. Mais c'était mal connaitre ce club qui joue avec la peur même quand tout semble aller dans le bon sens. Ce dimanche, malgré l'infériorité numérique pendant 70 minutes, Brest a réussi à croire au point du nul jusqu'à la fin. Avec des Lyonnais endormis et peut-être trop sûrs de leur coup à moins de dix minutes de la fin, Dina Ebimbe a jeté un vrai coup de froid sur Décines. Une alerte pour jouer la boule au ventre jusqu'au bout et c'est clairement ce qui s'est passé. A quelques centimètres près, Brest faisait le coup parfait. Mais heureusement pour l'OL, la tête de Dina Ebimbe a fini juste à côté du poteau de Dominik Greif. Ce dernier était particulièrement remonté contre ses défenseurs et on peut le comprendre.