Dans une finale de la CAN qui fera couler beaucoup d’encre, le Sénégal est revenu de très loin pour s’offrir un deuxième titre continental. Moussa Niakhaté décroche le premier titre de sa carrière.

C’est un scénario que personne n’aurait pu imaginer. Commencée avec 45 minutes d’avance sur OL - Brest (2-1), la finale de la Coupe d’Afrique des Nations a fini bien plus tard. La faute à des prolongations certes, mais surtout à une fin de match du temps réglementaire totalement loufoque. À Rabat, le Sénégal et le Maroc se sont contenus pendant de très longues minutes, avant que l’arbitre ne vienne jouer les hommes du match. Comme souvent malheureusement. Après avoir refusé un but aux coéquipiers de Moussa Niakhaté, Jean-Jacques Ndala Ngambo a déclenché la colère de tout le peuple sénégalais en accordant un penalty au Maroc dans le temps additionnel des 90 minutes. Tellement furieux de cette décision, le Sénégal a fait le choix de quitter la pelouse, avant de revenir sur l’impulsion de Sadio Mané. Bien en a pris à l’ancien joueur de Liverpool.

Premier titre en carrière pour Niakhaté

Sous la menace d’une défaite par forfait, le Sénégal est revenu d’entre les morts et a refroidi par deux fois le public de Rabat, prêt à célébrer le titre de leurs Lions de l’Atlas. Ayant la victoire au bout du pied, Brahim Díaz a joué avec le feu en faisant une panenka arrêtée par Edouard Mendy. De quoi galvaniser encore un peu plus les joueurs de Pape Thiaw, qui ont finalement pris l’avantage en prolongations grâce à un missile de Pape Gueye. Titulaire et ayant joué les 120 minutes de cette finale, Moussa Niakhaté va rentrer à Lyon avec le statut de champion d’Afrique et une confiance boostée encore un peu plus.