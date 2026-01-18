Actualités
Endrick attaquant de l'OL
Endrick attaquant de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Endrick (OL) : "C'est un stade et un public incroyables"

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Passeur décisif pour Abner, Endrick a vécu sa première au Parc OL lors de la réception de Brest (2-1). L'attaquant brésilien continue de se fondre dans le collectif de l'OL et a hâte que tout aille en s'améliorant.

    Ce (dimanche) soir contre Brest (2-1), vous avez joué pour la première fois au Parc OL. Comment l'avez-vous vécu ?

    Endrick : C'est un stade incroyable. J'ai pu le visiter avant de jouer ce soir mes premières minutes avec mon équipe. C'est vraiment un grand stade, un très beau stade. Je suis très heureux d'avoir démarré avec une victoire (2-1), avec ce public qui a toujours été derrière nous, qui a scandé, qui a chanté tout le long pour nous encourager.

    Vous enchaînez une deuxième titularisation. Comment vous sentez vous ?

    Bien sûr, j'aurais aimé marquer pour aider l'équipe. Mais comme je le dis toujours, que ce soit en marquant ou en aidant défensivement, c'est le plus important. Je n'ai pas marqué, mais j'ai fait une passe à Abner qui a inscrit un magnifique but. Je suis très heureux pour lui. Le plus important, c'est la victoire, et grâce à Dieu, on a gagné. Nous montons au classement et nous allons essayer de monter encore plus pour que cette seconde partie de saison soit la meilleure possible. 

    Comment expliquer que la deuxième mi-temps a été moins étincelante ?

    On s'est peut-être un peu endormi sur la deuxième mi-temps. Mais nous, je trouve qu'on a eu la possession du ballon. On a fait tourner le ballon. C'est toujours à notre avantage. Mais on n'a pas démérité. On va travailler ça avec Paulo, qui est un grand entraîneur et qui va déjà nous mettre demain les pieds à l'étrier. Même si je ne pourrai pas jouer en Ligue Europa, je vais travailler avec toute l'équipe pour améliorer tout ça. Mais je fais confiance au coach.

    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - lun 19 Jan 26 à 0 h 21

      Et il ne l'a pas vu plein le groupama !
      Avec tous ses compliments il va finir par signer chez nous !
      Quel talent! Endrick c'est du lourd! Il va faire monter le niveau de toute l'équipe : ça va être passionnant !
      Et en plus nous avons deux Endrick !!!
      Même si les styles sont différents et c'est peu de le dire...
      Quel but ! Pavel Sulc je l'adore !

