Actualités
Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
Noah Nartey lors de Brondby – Strasbourg en Conference League (Photo by LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix via AFP)

Mercato : Nartey va devenir la deuxième recrue hivernale de l'OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • En même temps que l'OL s'imposait au Parc OL dimanche soir, Noah Nartey faisait ses bagages. Le milieu danois est attendu dans les prochaines heures à Décines. Il s'engagera pour quatre ans et demi.

    En ce moment, à l'OL, tous les voyants sont au vert. Même si cette couleur n'est pas la bienvenue entre Rhône et Saône, dans ce genre de situation, les supporters lyonnais l'accueillent les bras ouverts. En s'imposant contre Brest dimanche soir, la formation rhodanienne a fait la très bonne opération du week-end pour remonter à la 4e place de la Ligue 1. Une ambition sportive qui continue d'aller à la hausse, tandis que la direction lyonnaise planche toujours pour renforcer l'effectif de Paulo Fonseca. Après Endrick, qui continue à prendre ses marques, l'OL va enregistrer une deuxième recrue hivernale dans les prochaines heures.

    Dix millions d'euros sur la table

    Juste avant que les Lyonnais signent une 10e victoire cette saison, l'OL a réussi à boucler la venue de Noah Nartey, en provenance de Brøndby. Comme dévoilé par L'Équipe, le milieu danois va s'engager ce lundi pour les quatre saisons et demie prochaines. Un contrat long pour un joueur tout juste âgé de 20 ans et grand espoir du football scandinave. Pour mettre la main sur Nartey, la direction rhodanienne a convaincu ses homologues danois avec un chèque de 7,5M€ auxquels viennent s'ajouter 2,5M€ de bonus. Brøndby conservera 20 % sur une éventuelle plus-value lors d'une future vente.

    à lire également
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Ligue 1 : l'OL fait la très bonne opération au classement
    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - lun 19 Jan 26 à 8 h 43

      Hâte de le voir jouer.
      Si l'OL donne 10 millions pour un jeune de 20 ans sans expérience, c'est qu'il doit être très fort.

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 19 Jan 26 à 8 h 45

      Un peu cher pour un joueur assez peu connu tout de même... Mais bon je disais la même chose pour Morton ou Sulc cet été, donc j'attends de voir !

      En tout cas, comme pour les autres recrues, il y a très peu de chance de faire une moins-value économique avec ce genre de joueur.

      Sportivement il a l'air d'avoir un profil complémentaire à celui de Tolisso et Morton.

      Ceux qui vont surement beaucoup y perdre c'est Merah et/ou De Carvalho.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Ligue 1 : l'OL fait la très bonne opération au classement 08:45
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Brest (2-1) : Moreira - Sulc - Endrick, un goût de "reviens-y" 08:00
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : Nartey va devenir la deuxième recrue hivernale de l'OL 07:30
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick (OL) : "C'est un stade et un public incroyables" 00:00
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    CAN 2025 : Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal sur le toit de l’Afrique 18/01/26
    Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL - Brest (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 18/01/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    En supériorité numérique, l’OL fait le boulot contre Brest (2-1) 18/01/26
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL - Brest : Abner remplace Tolisso au milieu 18/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté titulaire pour la finale Maroc - Sénégal 18/01/26
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Dix ans du Parc OL : Merah se souvient "être en tribune pour l'inauguration" 18/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes neutralisé par le Paris FC (0-0) 18/01/26
    Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL - Brest, aux mauvais souvenirs de Paulo Fonseca 18/01/26
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    Paris FC - OL Lyonnes : Giraldez change encore tout 18/01/26
    OL Fekir Ghezzal Tolisso
    Rescapés de 2016, Tolisso et Ghezzal manqueront la fête au Parc OL 18/01/26
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - Brest : une affluence dans la lignée des dernières à domicile 18/01/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Prêtées par OL Lyonnes, Sylla et Mendy ne peuvent pas jouer ce dimanche 18/01/26
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    Contre Brest, l’OL se lance dans un vrai marathon 18/01/26
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    OL - Brest : comment faire sans Corentin Tolisso ? 18/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut