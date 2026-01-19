Mercato : Nartey va devenir la deuxième recrue hivernale de l'OL

En même temps que l'OL s'imposait au Parc OL dimanche soir, Noah Nartey faisait ses bagages. Le milieu danois est attendu dans les prochaines heures à Décines. Il s'engagera pour quatre ans et demi.

En ce moment, à l'OL, tous les voyants sont au vert. Même si cette couleur n'est pas la bienvenue entre Rhône et Saône, dans ce genre de situation, les supporters lyonnais l'accueillent les bras ouverts. En s'imposant contre Brest dimanche soir, la formation rhodanienne a fait la très bonne opération du week-end pour remonter à la 4e place de la Ligue 1. Une ambition sportive qui continue d'aller à la hausse, tandis que la direction lyonnaise planche toujours pour renforcer l'effectif de Paulo Fonseca. Après Endrick, qui continue à prendre ses marques, l'OL va enregistrer une deuxième recrue hivernale dans les prochaines heures.

Dix millions d'euros sur la table

Juste avant que les Lyonnais signent une 10e victoire cette saison, l'OL a réussi à boucler la venue de Noah Nartey, en provenance de Brøndby. Comme dévoilé par L'Équipe, le milieu danois va s'engager ce lundi pour les quatre saisons et demie prochaines. Un contrat long pour un joueur tout juste âgé de 20 ans et grand espoir du football scandinave. Pour mettre la main sur Nartey, la direction rhodanienne a convaincu ses homologues danois avec un chèque de 7,5M€ auxquels viennent s'ajouter 2,5M€ de bonus. Brøndby conservera 20 % sur une éventuelle plus-value lors d'une future vente.