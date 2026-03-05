Coupe Gambardella : l'OL affrontera Rennes en quarts

Après avoir affronté des formations de Régional, les U18 de l'OL vont se frotter à un gros morceau. Le 5 avril prochain, les Lyonnais affronteront Rennes en quarts de finale de la Coupe Gambardella.

La génération 2007-2008 succèdera-t-elle à celle de 2004 ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le parcours de l'OL en Coupe Gambardella est pour le moment un sans-faute. Il faut dire que les joueurs de Florent Balmont n'ont affronté que des équipes évoluant au niveau régional pour le moment. Encore fallait-il faire le travail malgré tout. Qualifiés pour les quarts de finale, les coéquipiers de Kenan Doganay aimeraient forcément suivre les traces de Mohamed El Arouch et compagnie, vainqueurs en 2022.

Le quart et la demie à domicile

Il reste encore deux étapes pour ne serait-ce qu'arriver en finale et la première se tiendra le 5 avril prochain. Ce jeudi avait lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Gambardella. Avec huit équipes de niveau national, l'OL savait qu'il allait tomber sur un gros morceau et ce sera finalement Rennes. Si qualification, les U18 lyonnais devront ensuite se défaire de Nice ou de Montpellier en demi-finale. Deux matchs qui se joueront à domicile et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les Lyonnais.