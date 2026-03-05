Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL - Lens : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Elohan Latta
  1 Commentaire

    • Secoué par deux défaites de suite, l’OL espère retrouver sa marche en avant face au RC Lens ce jeudi. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques. 

    Les Lyonnais doivent déjà tourner la page. Sûrement encore sonnés par la défaite face à l’OM ce dimanche (3-2), ils devront relever la tête au Parc OL, ce jeudi, pour affronter le RC Lens (21h10). Dernier quart de finale de Coupe de France à se jouer, le vainqueur rejoindra le dernier carré, où le PSG ne figurera pas, éliminé en 16es par le Paris FC. Une opportunité que les Lyonnais espèrent saisir, le club n’ayant plus soulevé de trophée depuis 2012. 

    Du côté de Lens, ce n’est pas la joie non plus. Sans victoire depuis deux matchs, les coéquipiers de Florian Thauvin ont besoin de renouer avec le succès. Relégués à quatre points du leader, le PSG, en Ligue 1, les Sang et Or espèrent réaliser un gros coup à Décines pour continuer leur aventure. Pierre Sage, finaliste de cette compétition lors de la saison 2023-2024 avec l'OL, aura également à coeur de bien figurer pour son retour en terre lyonnaise.

    À quelle heure se joue OL - Lens ? 

    Le match débutera à 21h10 au Parc OL. Les deux équipes pénétreront sur la pelouse en connaissant leur potentiel adversaire pour les demi-finales. Le tirage de ces dernières étant prévu à 19h50. 

    Sur quelle chaîne regarder OL-Lens ?

    Vitrine de ces quarts de finale, le match sera codiffusé par France 2 et beIN Sports 1. Sur la chaîne publique, Fabien Levêque et Loïc Rémy assureront les commentaires avec Arnaud Mattéoli en bord de terrain. Pour le détenteur d'un match de Ligue 1, Clément Grèzes et Grégory Paisley seront aux commentaires de ce match. Julien Chaput interviendra au plus près des bancs.

    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    Avant OL - Lens, Fonseca salue le travail de Sage
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - jeu 5 Mar 26 à 10 h 52

      Ne reste plus que Toulouse, Strasbourg et Nice.
      Toulouse, ça serait bien, parce que Strasbourg nous est supérieur actuellement et que je n'aime pas Nice.
      Sans parler du fait que j'ai encore en travers de la gorge la défaite d'octobre 3-2 chez eux, ainsi que notre - certes - victoire - mais poussive - 2-0 mi février.

      

