OL - Brest (2-1) : Moreira - Sulc - Endrick, un goût de "reviens-y"

Dimanche soir, le trio composé d'Afonso Moreira, de Pavel Sulc et d'Endrick a été aligné pour la deuxième fois de suite. Les trois compères continuent de s'adapter les uns aux autres, mais l'OL a une vraie force de frappe désormais.

En ce jour des dix ans, il y a bien eu un show pyrotechnique au Parc OL dimanche soir. Seulement, la fête d’anniversaire a vite été passée au second plan, car le vrai feu d’artifice a eu lieu sur le terrain. Alors oui, l’OL a joué à se faire peur jusqu’à la fin, en ne maitrisant pas bien son dernier quart d’heure. Mais à onze contre dix, les Lyonnais ont pendant longtemps confisqué le ballon à Brest et auraient aimé alourdir le score plus rapidement. Ce n’est pas faute d’avoir essayé et cela risque d’être la nouvelle marque de fabrique rhodanienne. Quand le manque de prise d’initiative était pointé du doigt sur la première partie de saison, les joueurs de Paulo Fonseca sont transformés depuis deux matchs. Deux sorties qui correspondent à l’intégration d’Endrick dans le onze de départ.

26 ballons perdus pour Endrick, mais 8 dribbles réussis

Après une première à tirer à tout va à Lille, le Brésilien est resté dans sa lignée avec quatre frappes. Cela n’a pas débouché sur un but, la faute à un bel arrêt de Coudert à la 44e minute ou à un manque de lucidité du joueur prêté par le Real Madrid. Mais qu’on ne s’y trompe pas, Endrick a déjà changé la face offensive de cette équipe en l’espace de 180 minutes. "Il a fait de bonnes choses, surtout dans des situations individuelles. C’est un joueur unique, mais il a besoin de s’améliorer physiquement", a noté Paulo Fonseca après la victoire.

À 19 ans, Endrick reste un joueur plus que perfectible, à l’image de ses 26 ballons perdus. Mais il est devenu un dynamiteur sur l’aile droite, faisant parler sa puissance et son goût prononcé pour le dribble. Il va frustrer autant qu’il va régaler, mais en faisant déjà lever le Parc OL, l’Auriverde a déjà réussi son opération séduction. Débarqué dans le vestiaire avec une vraie humilité, Endrick a ce côté individualiste, mais sa joie sur les buts de Pavel Sulc et d'Abner montre qu’il compte bien se mettre au service du collectif pour sa réussite personnelle. "J’ai envie de marquer, mais le plus important est d’aider l’équipe de n’importe quelle manière."

Les retours de Fofana et Nuamah mettent l'eau à la bouche

Dimanche, il a délivré sa première passe décisive à son compatriote Abner, mais c’est bien la relation avec Sulc et Moreira qui donne envie d’être déjà à dimanche après-midi à Metz pour revoir les trois compères ensemble. "Endrick a fait un bon match, on apprend à se connaitre, mais c’est toute l’équipe qu’il faut saluer ce (dimanche) soir", a déclaré Sulc. Dans des styles tous différents, les trois joueurs offensifs offrent une palette bien différente de ce qui avait été vu sur le premier semestre de la saison.

Entre le "génie" Endrick, comme décrit par le coach adjoint brestois, le feu-follet Moreira et l’incontournable Sulc, l’OL dispose d’un trident qui laisse espérer de belles choses. Le tout en attendant les retours de Malick Fofana et, à un degré moindre, d'Ernest Nuamah. Quand il était le point faible lyonnais sur la première partie de saison, le secteur offensif risque de donner quelques sueurs froides aux adversaires de l’OL.