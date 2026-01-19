Ligue 1 : l'OL fait la très bonne opération au classement

En ballotage favorable après les matchs du week-end, l'OL n'a pas manqué l'occasion. Grâce à sa victoire dimanche contre Brest, la formation rhodanienne remonte à la 4e place. Elle peut même s'imaginer un futur encore plus radieux.

Ils ont fait trembler leurs supporters jusqu'au bout, mais les joueurs de l'OL ont tenu bon. En menant 2-0 et avec une supériorité numérique depuis la 20e minute, le scénario de fin de match n'aurait jamais dû être celui vécu dimanche soir au Parc OL. En voyant Brest réduire la marque à trois minutes de la fin du temps réglementaire, l'OL a joué avec la boule au ventre et ce sentiment de tout gâcher en quelques minutes. Avec la tête de Dina-Ebimbe, déjà auteur du 2-1, la sanction est passée à quelques centimètres du poteau de Dominik Greif. Fort heureusement, les dix ans du Grand Stade ont fini comme ils avaient commencé avec des sourires et de la joie. La joie d'une dixième victoire en championnat et surtout de profiter des mauvais résultats des concurrents pour l'Europe.

OM - Lens samedi prochain

Après la défaite de Lille et du nul de Rennes, les coéquipiers d'Endrick avaient plus qu'une bonne opportunité. En plus de remonter à la quatrième place, ils pouvaient prendre deux points supplémentaires sur les Rennais. Contrat rempli et retour à une place qualificative pour la Ligue des champions, en attendant peut-être mieux dans une semaine. En déplacement à Metz, dimanche (17h15), l'OL pourrait mettre la pression sur l'OM, voire le doubler. Les Marseillais sont troisièmes à deux longueurs et affronteront le Lens de Pierre Sage. Solide leader, l'ancien entraîneur lyonnais pourrait bien offrir une belle passe décisive à son club de cœur.