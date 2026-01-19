Actualités
Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
Les joies des joueurs de l’OL contre Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l'OL fait la très bonne opération au classement

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • En ballotage favorable après les matchs du week-end, l'OL n'a pas manqué l'occasion. Grâce à sa victoire dimanche contre Brest, la formation rhodanienne remonte à la 4e place. Elle peut même s'imaginer un futur encore plus radieux.

    Ils ont fait trembler leurs supporters jusqu'au bout, mais les joueurs de l'OL ont tenu bon. En menant 2-0 et avec une supériorité numérique depuis la 20e minute, le scénario de fin de match n'aurait jamais dû être celui vécu dimanche soir au Parc OL. En voyant Brest réduire la marque à trois minutes de la fin du temps réglementaire, l'OL a joué avec la boule au ventre et ce sentiment de tout gâcher en quelques minutes. Avec la tête de Dina-Ebimbe, déjà auteur du 2-1, la sanction est passée à quelques centimètres du poteau de Dominik Greif. Fort heureusement, les dix ans du Grand Stade ont fini comme ils avaient commencé avec des sourires et de la joie. La joie d'une dixième victoire en championnat et surtout de profiter des mauvais résultats des concurrents pour l'Europe.

    OM - Lens samedi prochain

    Après la défaite de Lille et du nul de Rennes, les coéquipiers d'Endrick avaient plus qu'une bonne opportunité. En plus de remonter à la quatrième place, ils pouvaient prendre deux points supplémentaires sur les Rennais. Contrat rempli et retour à une place qualificative pour la Ligue des champions, en attendant peut-être mieux dans une semaine. En déplacement à Metz, dimanche (17h15), l'OL pourrait mettre la pression sur l'OM, voire le doubler. Les Marseillais sont troisièmes à deux longueurs et affronteront le Lens de Pierre Sage. Solide leader, l'ancien entraîneur lyonnais pourrait bien offrir une belle passe décisive à son club de cœur.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - Brest (2-1) : "Ne pas créer une pression inutile sur le groupe"
    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 19 Jan 26 à 8 h 52

      Tous lensois samedi soir prochain

      Signaler
    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 19 Jan 26 à 9 h 41

      Oui, avec les bonnes recrues attendues, la suite du championnat va être palpitante.

      Signaler
    3. Avatar
      KIM K - lun 19 Jan 26 à 9 h 46

      Il faut espérer plus encore et croire que l'on peut finir ce championnat devant Lens et Marseille ( alors 1 match nul plutôt qu'une victoire Lensoise )
      Si l'arbitrage devient honnête pour l'OL ( hier un but refusé pour 1 hors jeu inexistant , 1 pénalty oublié , nombreuses fautes brestoises non sifflées ) , on pourra voir très grand
      En coupe d'Europe ( ou nous sommes bien arbitrés ) il n'y a pas une équipe qui nous soit supérieure
      Avec l'arrivée du nouveau Maradona ( Hendrick a des allures je trouve ) le renfort de Nartey et d'un possible AC ( je rêve mais K Benzema ) , on pourrait tout casser .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - Brest (2-1) : "Ne pas créer une pression inutile sur le groupe" 10:15
    Noah Nartey avec les U21 du Danemark
    OL - Mercato : Nartey a débarqué à Lyon et passe sa visite médicale 09:25
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Ligue 1 : l'OL fait la très bonne opération au classement 08:45
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Brest (2-1) : Moreira - Sulc - Endrick, un goût de "reviens-y" 08:00
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : Nartey va devenir la deuxième recrue hivernale de l'OL 07:30
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick (OL) : "C'est un stade et un public incroyables" 00:00
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    CAN 2025 : Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal sur le toit de l’Afrique 18/01/26
    Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL - Brest (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 18/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick lors d'OL - Brest
    En supériorité numérique, l’OL fait le boulot contre Brest (2-1) 18/01/26
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL - Brest : Abner remplace Tolisso au milieu 18/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté titulaire pour la finale Maroc - Sénégal 18/01/26
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Dix ans du Parc OL : Merah se souvient "être en tribune pour l'inauguration" 18/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes neutralisé par le Paris FC (0-0) 18/01/26
    Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL - Brest, aux mauvais souvenirs de Paulo Fonseca 18/01/26
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    Paris FC - OL Lyonnes : Giraldez change encore tout 18/01/26
    OL Fekir Ghezzal Tolisso
    Rescapés de 2016, Tolisso et Ghezzal manqueront la fête au Parc OL 18/01/26
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - Brest : une affluence dans la lignée des dernières à domicile 18/01/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Prêtées par OL Lyonnes, Sylla et Mendy ne peuvent pas jouer ce dimanche 18/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut