Attendu comme le deuxième renfort de l'OL cet hiver, Noah Nartey a débarqué dans la capitale des Gaules. Le milieu de terrain danois passe actuellement sa visite médicale.

Des retouches, mais une ambition affirmée. Dans ce mercato hivernal, l'OL ne va pas tout bouleverser dans son effectif. Néanmoins, la première partie de saison a montré les limites, notamment au niveau de la quantité. Alors forcément, délaissée de la contrainte de l'encadrement des indemnités de transferts, la cellule de recrutement travaille pour donner à Paulo Fonseca les moyens de performer sur le premier semestre 2026. Endrick est rapidement arrivé pour renforcer l'attaque, mais le départ de Martin Satriano va pousser l'OL à recruter un autre attaquant.

Visite médicale dans la journée

En attendant de trouver la perle rare offensive, la direction lyonnaise va signer Noah Nartey dans les prochaines heures. Le milieu danois arrive en provenance de Brøndby et a déjà débarqué à Lyon. Selon nos informations, le Danois est arrivé aux aurores à Décines ce lundi matin pour rencontrer Yann Fournier, le médecin du club. Direction ensuite le centre Paul Santy pour réaliser la traditionnelle visite médicale, obligatoire pour pouvoir signer le contrat de quatre ans et demi qui l'attend. Il deviendra ainsi la deuxième recrue hivernale de l'OL, en attendant plus.