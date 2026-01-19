Actualités
Noah Nartey avec les U21 du Danemark
Noah Nartey avec les U21 du Danemark (Photo by Sebastian Elias Uth / Ritzau Scanpix via AFP)

OL - Mercato : Nartey a débarqué à Lyon et passe sa visite médicale

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Attendu comme le deuxième renfort de l'OL cet hiver, Noah Nartey a débarqué dans la capitale des Gaules. Le milieu de terrain danois passe actuellement sa visite médicale.

    Des retouches, mais une ambition affirmée. Dans ce mercato hivernal, l'OL ne va pas tout bouleverser dans son effectif. Néanmoins, la première partie de saison a montré les limites, notamment au niveau de la quantité. Alors forcément, délaissée de la contrainte de l'encadrement des indemnités de transferts, la cellule de recrutement travaille pour donner à Paulo Fonseca les moyens de performer sur le premier semestre 2026. Endrick est rapidement arrivé pour renforcer l'attaque, mais le départ de Martin Satriano va pousser l'OL à recruter un autre attaquant.

    Visite médicale dans la journée

    En attendant de trouver la perle rare offensive, la direction lyonnaise va signer Noah Nartey dans les prochaines heures. Le milieu danois arrive en provenance de Brøndby et a déjà débarqué à Lyon. Selon nos informations, le Danois est arrivé aux aurores à Décines ce lundi matin pour rencontrer Yann Fournier, le médecin du club. Direction ensuite le centre Paul Santy pour réaliser la traditionnelle visite médicale, obligatoire pour pouvoir signer le contrat de quatre ans et demi qui l'attend. Il deviendra ainsi la deuxième recrue hivernale de l'OL, en attendant plus.

    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - Brest (2-1) : "Ne pas créer une pression inutile sur le groupe"
    4 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 19 Jan 26 à 9 h 39

      Bienvenue à l OL . En espérant que ce jeune joueur s’épanouisse au contact des Morton, Tolisso, Sulc etc maintenant, il faudrait vendre Mangala ! Que je trouve inadapté avec le jeu de l OL.

      Signaler
      1. Avatar
        KIM K - lun 19 Jan 26 à 10 h 04

        Mangala revient de blessures , a couté très cher , il vaut mieux le conserver je crois pour qu'il retrouve un niveau acceptable ; prêter Carvalho ou vendre Tessmann à un bon prix serait plus judicieux .
        Si Nartey joue au niveau vu dans les vidéos , l'OL sera beaucoup plus fort ( c'était le meilleur choix par rapport au Polonais de fenerbache , ou l'Algérien d'Anger )
        Maintenant encore un effort pour un AC ( comme le souhaite notre entraineur ) et ce sera parfait . Aller Mathieu Louis Jean encore un tour de magie

        Signaler
    2. Monark
      Monark - lun 19 Jan 26 à 9 h 48

      👏👏👏👏👏💪💪💪💪💪😄😄😄😄😃❤️💙 !!!

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - lun 19 Jan 26 à 9 h 58

      La concurrence va être forte au milieu !
      Hier Tessman a refait un bon match , il a retrouvé du volume de jeu ( il rate cependant un but sur un caviar d'Endrick).
      De Carvalho ne devrait plus avoir l'occasion de jouer ...

      Signaler

