Vainqueur 2-1 de Brest dimanche soir, l'OL est remonté à la 4e place de la Ligue 1. À deux points du podium désormais, les Lyonnais peuvent rêver en grand, même si Paulo Fonseca estime que cela reste prématuré.

Vous avez maitrisé le match avant de vous faire peur à la fin. Qu'est-ce qu'on retient de cette victoire 2-1 ?

Paulo Fonseca : Je pense qu'on a terminé ce match avec cette sensation négative parce qu'ils ont poussé jusqu'au bout et ils ont eu une autre opportunité. Mais on a bien joué pendant 85 minutes, on aurait mérité de marquer le troisième ou le quatrième but. C'est le foot et nous devons apprendre de cette situation. Mais je suis très content avec ces trois points très importants pour nous. On a fait de bonnes choses sur le terrain, offensivement, défensivement. On a mérité cette victoire, même si elle aurait pu être plus facile.

Qu'est-ce qui vous a plu sur les 85 minutes ?

Je pense qu'on a dominé le match. On a manqué de bons choix dans les derniers gestes, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons créer plus d'occasions parce que nous étions tout le temps dans leurs trente derniers mètres. On a pêché dans ce domaine, à prendre la bonne décision au bon moment. L'équipe a bien répondu aux attentes. Quand on a perdu le ballon, le repli était bon. Nous avons aussi pris de bonnes situations individuelles. Il a seulement manqué ces bons choix pour marquer le troisième et le quatrième but.

"Nous avons de l'ambition"

Vous voulez faire mieux que la première partie de saison. Après cette victoire, l'OL est quatrième...

Je ne suis pas encore à penser et à regarder le classement. On savait qu'on avait une belle opportunité face à Brest et on a réussi à la saisir. Le premier match à Brest avait été compliqué, on n'avait pas gagné. Aujourd'hui, on a récupéré deux points par rapport à ce match aller. C'est le principal pour nous.

Cette série de victoires vous donne quand même de la confiance et des objectifs pour cette deuxième partie de saison ?

Oui, nous sommes, comme je l'ai dit, dans une bonne phase. Nous devons avoir de l'ambition. Qu'est-ce que je peux dire sur le classement ? Que ce n'est pas important pour nous ? Non, nous avons de l'espoir. Je ne veux juste pas créer de la pression dans le groupe, car nous avons des jeunes joueurs. Nous savons comment nous avons commencé la saison. Mais nous sommes à cette place et nous voulons davantage. Nous voulons être dans les meilleures positions possibles, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Nous avons de l'ambition avec ce groupe, mais je ne veux pas créer une pression inutile.