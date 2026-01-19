Contre l'OL, Brest est tombé sur "un petit génie" avec Endrick

Élu homme du match dimanche soir, Endrick n’a pas manqué sa première en Ligue 1. Après la rencontre, Julien Lachuer, entraîneur adjoint de Brest, était plus qu’élogieux envers le Brésilien.

Depuis le départ de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé, la Ligue 1 est à la recherche de sa nouvelle tête de gondole. Mason Greenwood en a bien la carrure, mais ses affaires extra-sportives poussent à faire preuve de retenue concernant l’attaquant de l’OM. Qu’en sera-t-il pour Endrick ? Débarqué le 1er janvier, l’attaquant de l’OL n’a eu besoin que d’un match de championnat pour s’attirer les louanges de ses adversaires. Dimanche soir, après la victoire lyonnaise (2-1), Brest s’est incliné devant le talent du Brésilien. "Lyon a été chercher un joueur capable de faire la différence, confirmait Julien Lachuer, adjoint d'Éric Roy, absent dimanche. Quand un joueur du Real Madrid vient en France, tous les amoureux du jeu n'ont aucun doute sur ses qualités."

"Il ne rechigne pas à aller au duel"

En l’espace de 180 minutes, Endrick a montré une très grande partie de sa panoplie offensive. De la percussion, du déchet, des frappes à tout bout de champ, mais un état d’esprit qui semble coller à celui instauré depuis le début de la saison par Paulo Fonseca. "C'est un petit génie qui ne rechigne pas à aller au duel. J'espère qu'il fera aussi mal aux autres adversaires qui jouent comme nous le maintien", en souriait le coach adjoint brestois dimanche soir. Privé de Ligue Europa jusqu’à la fin de la phase de ligue, Endrick va pouvoir se ressourcer avant le déplacement à Metz. La Lorraine, où il compte bien ouvrir son compteur but en Ligue 1 pour montrer qu’il sera la star de cette deuxième partie de saison.