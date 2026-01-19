Actualités
Giraldez après PFC - OL Lyonnes (0-0) : "Frustré du manque d’efficacité"

  • par David Hernandez

    • Pour la première fois de la saison, l’OL Lyonnes est ressorti d’un match sans les trois points en championnat. Jonatan Giraldez regrettait un dernier geste pas à la hauteur contre le Paris FC.

    Vendredi, à deux jours du choc contre le Paris FC, la question de finir la saison avec 100% de victoires avait été posée. Jonatan Giraldez avait préféré ne pas s’enflammer et ne pas voir aussi loin. Comme si le déplacement au Paris FC lui inspirait une certaine crainte, et cela n’a pas manqué. Dimanche après-midi, l’OL Lyonnes a perdu ses premiers points en championnat après douze journées.

    Tenues en échec par le PFC (0-0), les Fenottes gardent quand même dix points d’avance sur Nantes, mais il y avait de quoi ne pas être satisfaites. "Il y a de la frustration, c'est certain. Nous nous sommes procurés beaucoup d'occasions, malgré une première période en demi-teinte, a noté le coach. L'adversaire était solide défensivement, mais nous avons su faire le nécessaire pour créer le danger. Le problème aujourd'hui a été le manque d'efficacité. Nous n'avions pas la qualité suffisante dans le dernier geste pour concrétiser nos actions."

    "Les rotations ne sont pas une excuse"

    En touchant le poteau en toute fin de match par l’intermédiaire de Marie-Antoinette Katoto, l’OL Lyonnes aurait pu se sortir du piège parisien. Mais, comme souvent ces dernières années, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont donné du fil à retordre aux Lyonnaises. Si contre Lens la large rotation avait pu expliquer une prestation peu aboutie, Giraldez ne veut "pas d’une excuse"  après avoir aligné son équipe-type dans ce choc, car il a été "très satisfait de la construction et de l'animation offensive, mais pas de la finition. Le constat est simple : la création était bonne, mais le réalisme n'était pas au rendez-vous ce dimanche."

