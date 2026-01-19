Actualités
Rémi Himbert, attaquant de l'OL
Rémi Himbert, attaquant de l’OL (@OL)

OL - Brest (2-1) : Rémi Himbert a fait ses débuts en pro

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Capitaine de la Coupe Gambardella le week-end passé, Rémi Himbert a connu ses premiers pas en pros dimanche. Le jeune attaquant est devenu le 614e joueur de l’histoire de l’OL.

    C'est une série qui a pris fin dimanche soir. Après un peu moins de 700 matchs et près de quinze ans, l'OL a commencé une rencontre sans le moindre joueur formé à l'Académie dans le onze. L'absence de Corentin Tolisso a forcément eu une incidence sur cette série, tout comme la mise sur le banc de Khalis Merah après trois titularisations sur les quatre derniers matchs. Le jeune milieu a fait son entrée en jeu à un quart d'heure de la fin et il n'a pas été le seul du centre à en faire de même pour les 10 ans du Parc OL. Pour Rémi Himbert, ce fut une soirée historique.

    En Gambardella le week-end d'avant

    Capitaine des U18 lors des tours précédents en Coupe Gambardella, le joueur offensif a eu une première surprise samedi avec une convocation dans le groupe professionnel pour la venue de Brest. Il ne s'attendait sûrement pas à vivre ses premiers pas en pro quelques heures plus tard. Pourtant, à la 90e minute, alors que l'OL tentait de garder son avance d'un but, Paulo Fonseca a choisi de lancer dans le grand bain l'attaquant né en 2008 à la place d'Afonso Moreira. Une première en Ligue 1, une première en pro après avoir vécu la préparation estivale. Rémi Himbert est ainsi devenu le 614e joueur de l'histoire de l'OL.

    à lire également
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Contre le Paris FC, Bacha a joué son 200e match avec OL Lyonnes
    1 commentaire
    1. Avatar
      piedicortedigaggio - lun 19 Jan 26 à 13 h 01

      Bravo à lui.

      Il me semble par ailleur bien plus prometteur que Molebe.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Contre le Paris FC, Bacha a joué son 200e match avec OL Lyonnes 13:20
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL - Brest (2-1) : Rémi Himbert a fait ses débuts en pro 12:30
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après PFC - OL Lyonnes (0-0) : "Frustré du manque d’efficacité" 11:45
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Contre l'OL, Brest est tombé sur "un petit génie" avec Endrick 11:00
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - Brest (2-1) : "Ne pas créer une pression inutile sur le groupe" 10:15
    Noah Nartey avec les U21 du Danemark
    OL - Mercato : Nartey a débarqué à Lyon et passe sa visite médicale 09:25
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Ligue 1 : l'OL fait la très bonne opération au classement 08:45
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Brest (2-1) : Moreira - Sulc - Endrick, un goût de "reviens-y" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : Nartey va devenir la deuxième recrue hivernale de l'OL 07:30
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick (OL) : "C'est un stade et un public incroyables" 00:00
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    CAN 2025 : Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal sur le toit de l’Afrique 18/01/26
    Romain Del Castillo et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Brest
    OL - Brest (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir 18/01/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    En supériorité numérique, l’OL fait le boulot contre Brest (2-1) 18/01/26
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL - Brest : Abner remplace Tolisso au milieu 18/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté titulaire pour la finale Maroc - Sénégal 18/01/26
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Dix ans du Parc OL : Merah se souvient "être en tribune pour l'inauguration" 18/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : l'OL Lyonnes neutralisé par le Paris FC (0-0) 18/01/26
    Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL - Brest, aux mauvais souvenirs de Paulo Fonseca 18/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut