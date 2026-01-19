OL - Brest (2-1) : Rémi Himbert a fait ses débuts en pro

Capitaine de la Coupe Gambardella le week-end passé, Rémi Himbert a connu ses premiers pas en pros dimanche. Le jeune attaquant est devenu le 614e joueur de l’histoire de l’OL.
C'est une série qui a pris fin dimanche soir. Après un peu moins de 700 matchs et près de quinze ans, l'OL a commencé une rencontre sans le moindre joueur formé à l'Académie dans le onze. L'absence de Corentin Tolisso a forcément eu une incidence sur cette série, tout comme la mise sur le banc de Khalis Merah après trois titularisations sur les quatre derniers matchs. Le jeune milieu a fait son entrée en jeu à un quart d'heure de la fin et il n'a pas été le seul du centre à en faire de même pour les 10 ans du Parc OL. Pour Rémi Himbert, ce fut une soirée historique.
En Gambardella le week-end d'avant
Capitaine des U18 lors des tours précédents en Coupe Gambardella, le joueur offensif a eu une première surprise samedi avec une convocation dans le groupe professionnel pour la venue de Brest. Il ne s'attendait sûrement pas à vivre ses premiers pas en pro quelques heures plus tard. Pourtant, à la 90e minute, alors que l'OL tentait de garder son avance d'un but, Paulo Fonseca a choisi de lancer dans le grand bain l'attaquant né en 2008 à la place d'Afonso Moreira. Une première en Ligue 1, une première en pro après avoir vécu la préparation estivale. Rémi Himbert est ainsi devenu le 614e joueur de l'histoire de l'OL.
Bravo à lui.
Il me semble par ailleur bien plus prometteur que Molebe.