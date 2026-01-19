OL - Brest (2-1) : Rémi Himbert a fait ses débuts en pro

Capitaine de la Coupe Gambardella le week-end passé, Rémi Himbert a connu ses premiers pas en pros dimanche. Le jeune attaquant est devenu le 614e joueur de l’histoire de l’OL.

C'est une série qui a pris fin dimanche soir. Après un peu moins de 700 matchs et près de quinze ans, l'OL a commencé une rencontre sans le moindre joueur formé à l'Académie dans le onze. L'absence de Corentin Tolisso a forcément eu une incidence sur cette série, tout comme la mise sur le banc de Khalis Merah après trois titularisations sur les quatre derniers matchs. Le jeune milieu a fait son entrée en jeu à un quart d'heure de la fin et il n'a pas été le seul du centre à en faire de même pour les 10 ans du Parc OL. Pour Rémi Himbert, ce fut une soirée historique.

En Gambardella le week-end d'avant

Capitaine des U18 lors des tours précédents en Coupe Gambardella, le joueur offensif a eu une première surprise samedi avec une convocation dans le groupe professionnel pour la venue de Brest. Il ne s'attendait sûrement pas à vivre ses premiers pas en pro quelques heures plus tard. Pourtant, à la 90e minute, alors que l'OL tentait de garder son avance d'un but, Paulo Fonseca a choisi de lancer dans le grand bain l'attaquant né en 2008 à la place d'Afonso Moreira. Une première en Ligue 1, une première en pro après avoir vécu la préparation estivale. Rémi Himbert est ainsi devenu le 614e joueur de l'histoire de l'OL.