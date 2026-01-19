Contre le Paris FC, Bacha a joué son 200e match avec OL Lyonnes

Dans le nul frustrant contre le Paris FC, Selma Bacha a franchi un nouveau cap symbolique avec son club formateur. Depuis ses débuts en pros, la latérale en est désormais à 200 matchs joués avec l'OL Lyonnes.

Elle aurait certainement préféré le passer dans un autre contexte. Dimanche après-midi, il y avait forcément de la frustration chez Selma Bacha après le nul concédé par OL Lyonnes au Paris FC (0-0). Comme c'est le cas depuis quelques saisons déjà, la formation parisienne a mis en échec les Fenottes pour le premier accroc en championnat en 2025-2026. Il y avait logiquement de la déception sur le visage de Bacha, au moment d'aller saluer la grosse centaine de supporters lyonnais montés jusque dans la capitale. Néanmoins, ces derniers n'ont pas manqué de la féliciter pour son cap symbolique.

40 matchs pour intégrer le top 10

Pour cette 12e journée de Première Ligue, l'internationale française a disputé son 200e match sous les couleurs lyonnaises. Depuis ses débuts en octobre 2017 en Ligue des champions, Selma Bacha s'est imposée comme l'une des figures d'OL Lyonnes avec qui elle a déjà remporté seize trophées. Quinzième joueuse la plus capée de l'histoire, la latérale pourrait bien intégrer le top 10 si elle va au bout de son contrat. Bacha est liée à son club formateur jusqu'en 2030 et les 40 matchs d'écart avec Saki Kumagai sont largement à sa portée.