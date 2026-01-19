OL : Pavel Sulc réagit à la comparaison de Corentin Tolisso

Auteur d’un nouveau but dimanche soir, Pavel Sulc continue sur sa bonne lancée avec l’OL. Tout sourire, le Tchèque a apprécié la comparaison faite par Corentin Tolisso avec Thomas Müller.

Tout le monde n’a d’yeux que pour Endrick, pourtant c’est bien lui l’attaquant le plus en forme de l’OL depuis plusieurs semaines. Dimanche soir, Pavel Sulc a encore trouvé le chemin des filets face à Brest et porte désormais à neuf son nombre de buts en Ligue 1. Il aurait même pu atteindre la barre symbolique des dix, si Tanner Tessmann n’avait pas trouvé le moyen d’être hors-jeu sur son centre. Qu’importe, le Tchèque continue d’impressionner et de surprendre pour le plus grand plaisir des supporters et de Paulo Fonseca. "Quand le ballon est dans la surface, il est toujours là. Le ballon vient à Pavel. Il a cet instinct très positif, comme on a pu le voir sur son deuxième but refusé. À côté, il a inscrit un but magnifique, très difficile à mettre."

"Fier de la comparaison avec un tel joueur"

En pleine lumière après des débuts compliqués, Pavel Sulc ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et ne veut "pas (s)’arrêter de marquer". Cela finirait d’en faire une très belle pioche du mercato estival, mais aussi de son nouveau surnom : Thomas Müller, comme l’a comparé Corentin Tolisso. "Oui, j'ai vu, a-t-il souri au moment de parler des propos de son capitaine. C’est un honneur d’être comparé à un champion du monde, à un joueur qui a gagné plusieurs Bundesliga. Je pense qu’il a dit ça un peu par rapport au deuxième but que je marque ce (dimanche) soir. J’essaie d’être toujours là au bon endroit." À 25 ans, Pavel Sulc n’a qu’un titre de Tchéquie à son palmarès. Mais il se verrait bien remplir l’armoire à trophées avec l’OL.