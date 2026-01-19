Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - CAN 2025 : Fonseca veut que Niakhaté "profite du moment"

  • par David Hernandez

    • Pendant que l’OL faisait une très bonne opération au classement contre Brest, Moussa Niakhaté remportait son premier titre avec le Sénégal. Paulo Fonseca pourrait bien lui accorder quelques jours de repos supplémentaires pour fêter ce sacre.

    La finale a été mouvementée, controversée, mais le Sénégal a bien une deuxième couronne continentale à son palmarès. Dimanche soir, dans un match qui a senti la poudre, les Lions de la Teranga ont terrassé le Maroc à la maison. Dans un scénario qui risque de faire couler encore beaucoup d’encre, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers ont eu raison des Lions de l’Atlas au bout des prolongations. De quoi permettre aux joueurs de l’OL de suivre la fin de match de leur coéquipier. "Je suis très content pour Moussa, a déclaré Paulo Fonseca. Félicitations. Quand on a fini le match, quand on est arrivé dans le vestiaire, c’est la première chose qu’on a faite. Savoir ce que faisait le Sénégal. Nous sommes très contents pour Moussa. Moussa mérite un grand professionnel, une grande personne. Et il mérite ce moment. Il doit en profiter, car c’est un moment de joie".

    "Kluivert est en grande forme, donc je suis tranquille"

    Un moment de fête qui sera partagé à Dakar dans les prochaines heures. Quand Clinton Mata a tout de suite repris la compétition après l’élimination de l’Angola, Moussa Niakhaté devrait avoir le droit à quelques jours de repos. Le défenseur ne sera pas de la partie en Suisse jeudi soir et Fonseca ne devrait pas précipiter un retour contre Metz, dimanche. Pourquoi ? Car l’entraîneur portugais peut se satisfaire des prestations de Ruben Kluivert depuis le départ de l’un des vice-capitaines de l’OL cette saison. "Ruben est dans une très bonne période. Il a beaucoup progressé, donc je suis tranquille par rapport à la situation de Moussa. Mais il va très vite revenir." Une phrase que l'on ne pensait pas entendre il y a un mois de ça...

