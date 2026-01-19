OL : aucun joueur formé dans le onze, une première depuis 15 ans

Dimanche soir, Paulo Fonseca a mis fin à une série qui durait depuis près de quinze ans. Contre Brest, il n’y avait aucun joueur formé à l’OL Académie au moment du coup d’envoi. Une première depuis 695 matchs.

Ce n’est qu’anecdotique. Mais dans un club comme l’OL où l’Académie est souvent mise en avant, cela a quand même son importance. Dimanche soir, la formation lyonnaise était composée à 100% de joueurs étrangers. En effet, aucun n’avait été formé au centre de formation rhodanien. Dans un autre club, cela n’aurait rien de choquant. Mais la victoire (2-1) contre Brest dimanche soir a mis un terme à une série qui durait depuis plus d’une décennie. En effet, la suspension de Corentin Tolisso conjuguée à la mise sur le banc de Khalis Merah ont ainsi stoppé 695 matchs de suite avec un joueur formé à l’Académie et titulaire, d'après le compte X Stats Foot.

Gonalons a lancé cette série contre Toulouse

Il fallait remonter au 27 novembre 2011 pour retrouver la trace d’un onze de l’OL sans aucun joueur formé à la maison. Les Lyonnais s’étaient imposés 3-0 en Bourgogne, mais Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti étaient avant tout sur le banc. Cette série de près de 700 matchs avait démarré avec la réception de Toulouse et la titularisation de Maxime Gonalons. Plus tard, l’arrivée d’Anthony Lopes dans le but de l’OL a favorisé cette longue série.