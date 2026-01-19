OL : aucun joueur formé dans le onze, une première depuis 15 ans

Dimanche soir, Paulo Fonseca a mis fin à une série qui durait depuis près de quinze ans. Contre Brest, il n’y avait aucun joueur formé à l’OL Académie au moment du coup d’envoi. Une première depuis 695 matchs.
Ce n’est qu’anecdotique. Mais dans un club comme l’OL où l’Académie est souvent mise en avant, cela a quand même son importance. Dimanche soir, la formation lyonnaise était composée à 100% de joueurs étrangers. En effet, aucun n’avait été formé au centre de formation rhodanien. Dans un autre club, cela n’aurait rien de choquant. Mais la victoire (2-1) contre Brest dimanche soir a mis un terme à une série qui durait depuis plus d’une décennie. En effet, la suspension de Corentin Tolisso conjuguée à la mise sur le banc de Khalis Merah ont ainsi stoppé 695 matchs de suite avec un joueur formé à l’Académie et titulaire, d'après le compte X Stats Foot.
Gonalons a lancé cette série contre Toulouse
Il fallait remonter au 27 novembre 2011 pour retrouver la trace d’un onze de l’OL sans aucun joueur formé à la maison. Les Lyonnais s’étaient imposés 3-0 en Bourgogne, mais Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti étaient avant tout sur le banc. Cette série de près de 700 matchs avait démarré avec la réception de Toulouse et la titularisation de Maxime Gonalons. Plus tard, l’arrivée d’Anthony Lopes dans le but de l’OL a favorisé cette longue série.
Forcément, les joueurs formés à l'OL ont été vendus massivement depuis quelques saisons
Hello,
j'avoue que ça fait quand même un peu bizarre de ne pas avoir eu un joueur formé au club titulaire.
C'était une anomalie liée à la suspension de Corentin, la pré retraite de Rachid et l'incapacité financière à l'OL de conserver les Cherki, Lacazette, Mikautadze voir les volontés des supporters ou de la direction de se séparer de Lukeba, Barcola, Gusto, Lopes et Caqueret, sans parler des Gouiri, Kalulu, Bard, Del Castillo et tant d'autres.
D'ailleurs ça ferait une sacrément belle ossature ces joueurs formés ici 🙂
Pourvu que l'OL arrive de nouveau à intégrer des jeunes du centre aux joueurs confirmés de l'effectif.
Il faut redonner les moyens au centre de formation pour qu'il puisse à nouveau fournir de bons jeunes joueurs à l'effectif professionnel, exactement comme le font Rennes et Paris par exemple.
Je comprends qu'il faut construire brique par brique et que dans ce cadre, le centre de formation va redevenir central mais qu'avant il faut redonner des bouffées d'oxygène financière via des bons résultats sportifs.
Dorénavant dans cette phase de rigueur, il faut du pas cher (surtout en salaire) et semi-confirmé avec du gros potentiel.