Dans un match qui a tenu en haleine tout un stade, l'OL a cru tenir tête au PSG, mais s'incline dans le temps additionnel (2-3)...
L’OL a beau avoir perdu de sa superbe, un match contre le PSG reste toujours une soirée à part entière dans une saison. Les supporters lyonnais l’avaient bien compris ce dimanche soir puisque le Parc OL affichait complet. Seulement, cette affiche de la 12e journée se retrouvait amputée de quelques étoiles. Sulc et Tolisso côté lyonnais, en plus de Fofana. Hakimi, Dembélé, Nuno Mendes et Doué chez les champions de France. Alors forcément, un PSG amoindri donnait logiquement des idées à l’environnement lyonnais. Après deux nuls contre le Paris FC et Brest, une victoire face au leader aurait fait le plus grand bien. Il aurait pu y avoir un point qui aurait fait aussi grand bien, mais l'OL s'est incliné dans les dernières secondes contre le PSG (2-3). Rageant, frustrant...
Ghezzal en faux neuf, pas une réussite
Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca devait donc faire sans Pavel Sulc, touché contre le Real Betis, et avec un Corentin Tolisso amoindri et de ce fait laissé sur le banc. Avec ces absences, l’entraîneur portugais a malgré tout voulu rester sur sa ligne de conduite lors des chocs. Pas d’attaquant de pointe de métier et une surprise du chef avec Rachid Ghezzal comme faux numéro 9. On ne dira pas que l’expérience a été réussie puisque l’Algérien a erré comme une âme en peine sur la pelouse décinoise. Néanmoins dans l’animation voulue par Fonseca, l’OL a plutôt bien tenu même si le PSG a logiquement eu la possession. Mais hormis une tête non cadrée de Pacho à la 18e minute, pas grand chose à noter. Il a fallu attendre l’approche de la demi-heure de jeu pour que tout s’emballe.
Des décisions arbitrales qui vont faire parler
Même amoindrie, la formation parisienne reste pleine de qualité et la vista de Vitinha a encore fait des ravages. En lançant parfaitement Zaire-Emery dans le dos de Tagliafico, le capitaine du PSG a mis sur orbite son équipe. La frappe tout en puissance et en angle fermé de l’international français a fini de faire le reste pour l’ouverture du score (0-1, 26e). Ce but aurait pu mettre la tête sous l’eau aux coéquipiers de Moussa Niakhaté. Il n’en a rien été. Si un penalty pour une main aurait pu être sifflé, l’OL est revenu au score par le jeu. Une longue ouverture du Sénégalais a envoyé Moreira dans un face-à-face avec Chevalier. Malgré le retour de Zaire-Emery, le Portugais a parfaitement fixé le portier pour égaliser (1-1, 30e). Le momentum allait-il devenir lyonnais ? Cela aurait pu si un laxisme de Tessmann couplé à une erreur d’arbitrage de M. Bastien n’avaient pas remis le PSG devant grâce à Kvara (1-2, 34e).
L'inspiration géniale de Maitland-Niles
Mais, cette équipe lyonnaise, certes limitée par moment, a du caractère et un poteau de Tagliafico (42e) a fait frissonner le Parc OL. Dans cette partie, le retour des vestiaires a tourné à l’avantage des Rhodaniens. Dans une sorte de copié-collé du premier but, Maitland-Niles est parti à la limite du hors jeu et, sur une inspiration géniale, l’Anglais a lobé Chevalier à 26m. Une égalisation qui a fait chavirer le Parc OL, qui a signé un record d’affluence. La main ferme de Greif sur une frappe enroulée de Lee a maintenu le bateau à flot.
Luis Enrique a voulu apporter du sang frais, mais le collectif lyonnais a tenu, bien aidé par l’entrée de Corentin Tolisso à un quart d’heure de la fin. Plutôt que de chercher à conserver le score, l'OL a poussé pour chercher le troisième. En vain. L'exclusion de Tagliafico à deux minutes de la fin a ajouté un stress supplémentaire et il n'a fallu que quelques secondes en infériorité numérique pour le PSG ne prenne l'avantage sur une tête de Joao Neves sur corner... Terrible pour l'OL.
Merci aux joueurs. Ils ont été vaillants. Ils ne sont pas récompensés par le résultat. Ils méritent de l'être par nos encouragements.
Bastien l'escroc
Encore une enculade arbitrale
Fait chier ce sport quand même
J'commence a en avoir raz le bol
Honnêtement, on a pas à rougir, et on méritait mieux.
Les parisiens ont été arbitré en leur faveur.
Le 2eme but, je veux bien que tessman est un peu fautif, mais la faute est évidente.
La frappe de tagliafico sur le poteau, il y a une faute donc penalty.
Vu nos absences et même si le psg est clairement affaibli, on a franchement montrer de belles choses et il faut encourager les joueurs.
Moi je suis fiers des joueurs, ils ont tout donné.
On ne va pas parler de l'arbitrage. On mérite la défaite. Trop d'erreurs. Tessman est catastrophique. Blah blah blah. Mais si parlons en justement ! 3 penalty oubliés. Carton rouge lunaire. Et j'en passe. On se fait voler une fois de plus. 😡
On est 7ème, on vaut clairement pas mieux, surtout dans l'attitude, hargneuse, attentiste.
Combien de cartons rouges d'affilée déjà en Ligue 1 ??? Au bout d'un moment c'est plus l'arbitrage le problème meme si Bastien m'a aussi fait sortir de mes gonds.
On fait que serrer les fesses en attendant que quelqu'un perde ses nerfs.
Je ne prends aucun plaisir à voir cette équipe évoluer, Greif surtout est une grande arnaque d'1m97.
Je ne vois rien de positif à part qu'on ne parle plus de Ligue 2
Les bons points je note Kluivert qui a fait un très bon match et c'est à souligner.
Ça va lui faire du bien.
Je suis aussi toujours surpris par Moreira car il enchaîne les très belles perfs et ce soir il a fait la misère sur son côté.
Le gars en jaune côté Paris a fait un bon match, il était partout sur toutes les actions, sacré perf
Je suis d'accord : un match sérieux de Kluivert, ça lui fera du bien. Greif me déçoit les derniers matchs. Il ne montre pas d'assurance et est trop statique sur sa ligne.
6 minute d'arrêt de jeu et je me demande encore en ce moment où le corps arbitral les trouvent. Et la main de Zabarnyi, une honte à la ligue 1.
Je dirais qu'on a fait un gros match mais avec quelques améliorations au niveau concentration on aurait pu ramener un point ce soir.
Pas déçu quoi qu'il en soit.
Pour les mauvais points : Greif pas ouf ce soir, attention car il est de moins en moins décisif et il ne protège pas son premier poteau et sur les corners qui ne sort jamais un peu à la Donnarumma malgré sa taille. Aussi, Tessmann, moyen qui s 'est un peu repris en deuxième mi-temps. Tagliafico qui est trop hargneux et qui finit par pénaliser l'équipe comme Abner dernièrement. Ghezzal nul, next. Et pour finir, la tactique quand Maintland-Niles a reculé en 5 eme défenseur , comme d'habitude on a encaissé. Quand on fait cacaculotte, on perd systématiquement, comme à MAN U.
Pour les bons points: Les rentrées de Karabec et Tolisso. J'ai bien aimé Kluivert, Mata et Moreira malgré quelques erreurs de ce dernier qui en a trop fait par moment au lieu de libérer la balle.
Le Quatar et clairement favoriser,nos joueurs on était valeureux
Je savais bien pourquoi je voulais qu’on sacrifie complètement ce match , en alignant notre équipe C et tout donner à Séville. Quand on joue contre eux ( et pas que nous ) on sait que c’est à 12 contre 11. C’est encore vérifié ce soir. Et la difficulté c’est qu’ils ont un très grand nombre de joueurs qui sont es buteurs potentiels. C ‘est très compliqué Ils se sont bien battus néanmoins et peuvent sortir la tête haute.❤️💙
On a fait le match qu'on devait faire. Après, je sentais qu'on allait prendre ce troisième but parce qu'on a vidé toutes nos réserves de karma avec nos clean sheets de début de saison et que les dieux du foot aiment bien équilibrer les comptes, mais bon dieu si on avait cette envie à chaque rencontre, on aurait au minimum six points de plus.
Ceux qui vont pouvoir souffler à la trêve (et ça ne fait pas tant de monde que ça) ont intérêt à en profiter, parce qu'on va aborder deux mois très, très compliqués avec un effectif rincé et décimé par les blessures, et que là c'est l'état d'esprit et rien d'autre qui peut nous permettre de surnager (ou de finir dix points derrière les places européennes).
On peut produire des choses vraiment pas dégueulasses aptes à battre n'importe quoi, il va juste falloir que les joueurs trouvent la motivation en eux pour refaire des PSG plutôt que des Betis.