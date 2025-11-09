Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - PSG
Afonso Moreira lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

OL - PSG (2-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 15 Commentaires

    • Dans une partie que l’OL a pensé tenir jusqu’au bout, Afonso Moreira a été le détonateur. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    La mobylette Moreira

    On pouvait se demander si le costume de titulaire n’allait pas être trop grand. Il faudra voir sur la durée, mais une chose est sûre, Moreira a à coeur de prouver qu’il peut avoir un rôle dans cette équipe, même avec le retour Fofana en janvier 2026. Double passeur contre le Paris FC et élément le plus incisif à Brest, le Portugais avait apporté de la folie à Séville jeudi. Ce dimanche, le numéro 17 a encore fait mal, dans un tout autre match. C’était le PSG en face et Zabarny a passé une soirée compliquée.

    Toujours un peu chien fou et la tête dans le guidon par moment, Moreira use par sa vitesse. Et quand la défense laisse un trou, il n’est pas le dernier à ne pas en profiter. Parfaitement lancé par Niakhaté à la limite du hors jeu, l’ancien du Sporting a résisté au retour de Zaire-Emery avant de fixer Chevalier. En remettant l’OL à flot, Afonso Moreira n’a pas hésité à prêter mains fortes à Tagliafico, symbole du caractère de cette équipe. Décisif à cinq reprises sur ses six derniers matchs, il est l’homme fort du moment

    On a moins aimé

    L’arbitrage de Benoit Bastien

    Alors forcément, il y a des erreurs individuelles qui coûtent des buts. Seulement, il est impossible de ne pas cibler le match de M. Bastien ce dimanche soir. Comme souvent, l’arbitre en noir a certainement voulu être l’un des acteurs de la soirée. Ce n’a malheureusement jamais tourné en faveur de l’OL. Entre une main de Zabarny dans la surface, une faute de Vitinha sur Tessmann pour le 2-1 parisien ou même l’action litigieuse de Lee sur le poteau de Tagliafico, la première mi-temps a donné lieu à des nombreuses situations litigieuses. A aucun moment, la VAR n’a appelé l’arbitre central pour vérifier ces actions et cela interpelle.

    15 commentaires
    1. Avatar
      donniedarko - dim 9 Nov 25 à 23 h 03

      greif horrible.

      Signaler
      1. Avatar
        piedicortedigaggio - lun 10 Nov 25 à 0 h 23

        Lopes arrête le 3ème 1000 fois.
        Je le regrette beaucoup notre Antho décrié décrié décrié qui fait aujourd'hui le bonheur de Nantes.
        Et pour tout ce bazar pour quoi au fond ? A-t-on trouvé mieux depuis.
        Perri ? J'ai des doutes. Greiff ? J'ai des doutes.
        Lopes n'était pas impecc à chaque match. Mais ces deux-là, est-ce qu'il lui sont vraiment supérieurs ?

        Signaler
    2. Avatar
      ggs - dim 9 Nov 25 à 23 h 07

      Bastien horrible

      Signaler
    3. florentdu42
      florentdu42 - dim 9 Nov 25 à 23 h 10

      J avais le même sentiment que David Hernandez sur Moreira et force est de constater qu'il me bluffe.
      Rentrer en jeu et faire des différences face à une équipe qui a 70minutes dans les jambes c est une chose, mais réussir en tant que titulaire, et sur plusieurs matchs d affilé, en étant en plus décisif à son âge c est costaud.
      Maintenant il faut qu'il continue.

      Et j'aime pas parler d arbitrage mais oui, ce soir, ça nous a plombé.
      Après sur le corner, il y'a une grosse erreur de marquage. C est un joueur petit donc pas forcément celui qui tu marque en propriété.

      Signaler
      1. Avatar
        PAT11grib - dim 9 Nov 25 à 23 h 16

        Les tops c'est le bloc équipe et la cohérence de notre match.
        En flop je mets la technique trop limitée de Tessman et qui nous plombe trop souvent.
        L'arbitrage est tellement risible que c'est inutile d'en parler.. toute la France a vu.

        Signaler
      2. Avatar
        Interol - dim 9 Nov 25 à 23 h 27

        Erreur de marquage sur le corner ? On a défendu en zone. Et avec un joueur qui prend un rouge inexistant une minute. L'explication est ici. On s'est complètement fait fourrer, du début à la fin.

        Signaler
      3. Avatar
        piedicortedigaggio - lun 10 Nov 25 à 0 h 25

        C'est Tagliafico qui prend le 1er poteau chez nous, sur les corners.... et il venait d'être exclu.

        Signaler
    4. dugenou
      dugenou - dim 9 Nov 25 à 23 h 14

      Flop: les cartons rouges, il faut arrêter ces périodes d'infériorité qui nous pénalisent dans tous les matchs. Greif ce soir qui n'a pas été au niveau du match. Et Rachid...
      Top: Kluivert, Mata comme d'hab et Moreira qui manque de maitrise mais qui met le feu.
      Mi-top, mi-flop : Maitland-Niles pour son but et Maitland-niles pour sa défense sur Joao Neves.

      Signaler
    5. cavegone
      cavegone - dim 9 Nov 25 à 23 h 15

      Ho le scénario atroce ! J’ai rarement pris une aussi bonne décision que celle de ne pas regarder cette mascarade.

      Ceux qui disent que ça s’équilibre ne sont pas supporters de l’OL depuis 10 ans.
      On se fait quand même bien rouler régulièrement …🙄

      Et en plus un but dans les arrêts de jeu, c’est bien cruel…. Histoire de bien nous mettre le seum

      Signaler
    6. gone69
      gone69 - dim 9 Nov 25 à 23 h 16

      Bastien sans contestation possible

      Signaler
    7. janot06
      janot06 - dim 9 Nov 25 à 23 h 27

      Flop
      L'homme en noir, sinistre héros de cette soirée.
      Quand aurons-nous fini d'être les cibles expiatoires de cette fichue corporation ?
      Cette saison, la coupe est pleine.

      Signaler
    8. Avatar
      metallica - dim 9 Nov 25 à 23 h 33

      Bonsoir à tous
      Comme beaucoup je suis à la fois fier de notre équipe et écœuré par l arbitrage.

      Tops: toute la défense plus Moreira.
      Tagliafico est un joueur sale oui, mais pour moi il y a a peine faute sur le 2e jaune, et encore moins carton.
      Mention spéciale à Kluivert qui se fait bâcher à longueur de journée et a fait un excellent match.

      Flops: Rachid a eu du mal, sa 1ere mi temps est absolument affreuse . Merah et tout le milieu n ont pas
      Existé les 20 premières minutes, avant de se reprendre.

      Sur l arbitrage: c est dur sur le ralenti de voir si il y a main de zabarni (la trajectoire de la balle ne semble pas changer) donc à la limite ok pour ne pas de déjuger.
      Mais: 2 penalties sur Tagliafico oubliés PLUS la faute sur Tesmann, sans parler du rouge et des cartons sifflés sur chaque fauté lyonnaise. scandaleux.

      Enfin, bonjour à Tonga , excellent plan de jeu comme souvent de Fonseca vu les forces en présence.

      Signaler
    9. florentdu42
      florentdu42 - dim 9 Nov 25 à 23 h 34

      Sur l'arbitrage on pourrait entendre dire qu'on se plains le soucis c est que c est pas seulement sur nos matchs mais c est le cas tous les week-ends.
      Il n'y a jamais de cohérence et il y'a des actions polémiques tous le temps.

      Mais les instances arbitrales ne se remettent jamais en question.
      Le soucis est la

      Signaler
    10. Avatar
      Fab - dim 9 Nov 25 à 23 h 37

      Le très gros FLOP effectivement : Bastien !!!!

      Signaler
    11. Avatar
      LugduGone - lun 10 Nov 25 à 0 h 07

      si vous avez un montage sur toutes les décisions scandaleuses contre nous depuis le début de saison je suis preneur du style le duel entre tessman et Rulli lors de l’olympico le ça touche pas ça glisse yen a déjà un paquet

      Signaler

