OL - PSG (2-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Dans une partie que l’OL a pensé tenir jusqu’au bout, Afonso Moreira a été le détonateur. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

La mobylette Moreira

On pouvait se demander si le costume de titulaire n’allait pas être trop grand. Il faudra voir sur la durée, mais une chose est sûre, Moreira a à coeur de prouver qu’il peut avoir un rôle dans cette équipe, même avec le retour Fofana en janvier 2026. Double passeur contre le Paris FC et élément le plus incisif à Brest, le Portugais avait apporté de la folie à Séville jeudi. Ce dimanche, le numéro 17 a encore fait mal, dans un tout autre match. C’était le PSG en face et Zabarny a passé une soirée compliquée.

Toujours un peu chien fou et la tête dans le guidon par moment, Moreira use par sa vitesse. Et quand la défense laisse un trou, il n’est pas le dernier à ne pas en profiter. Parfaitement lancé par Niakhaté à la limite du hors jeu, l’ancien du Sporting a résisté au retour de Zaire-Emery avant de fixer Chevalier. En remettant l’OL à flot, Afonso Moreira n’a pas hésité à prêter mains fortes à Tagliafico, symbole du caractère de cette équipe. Décisif à cinq reprises sur ses six derniers matchs, il est l’homme fort du moment

On a moins aimé

L’arbitrage de Benoit Bastien

Alors forcément, il y a des erreurs individuelles qui coûtent des buts. Seulement, il est impossible de ne pas cibler le match de M. Bastien ce dimanche soir. Comme souvent, l’arbitre en noir a certainement voulu être l’un des acteurs de la soirée. Ce n’a malheureusement jamais tourné en faveur de l’OL. Entre une main de Zabarny dans la surface, une faute de Vitinha sur Tessmann pour le 2-1 parisien ou même l’action litigieuse de Lee sur le poteau de Tagliafico, la première mi-temps a donné lieu à des nombreuses situations litigieuses. A aucun moment, la VAR n’a appelé l’arbitre central pour vérifier ces actions et cela interpelle.