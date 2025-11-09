Actualités
L’arbitre de Ligue 1 Benoît Bastien

Louis-Jean après OL - PSG (2-3) : "L'arbitrage de M. Bastien a été catastrophique"

  • par David Hernandez
  • 11 Commentaires

    • Battu par le PSG dimanche soir, l'OL était avant tout remonté contre les décisions arbitrales de Benoit Bastien. Matthieu Louis-Jean, directeur technique lyonnais, est monté au créneau après la défaite lyonnaise.

    Il y a beaucoup de déception après cette défaite de l'OL ? 

    Matthieu Louis-Jean : Oui, énormément. Je voudrais commencer par vraiment féliciter l'équipe. On a vu un très beau visage de l'Olympique lyonnais ce (dimanche) soir. On est très fiers de la performance de notre équipe. Le coach a fait un grand match aussi. L'équipe a posé des problèmes au PSG. Ce soir, il y a extrêmement de déception parce qu'on considère qu'il y a des fautes d'un trash important. Et encore une fois, on est dans l'incompréhension totale.

    C'est-à-dire ? Que reprochez-vous le plus à M. Bastien ?

    Écoutez, il y a pénalty de Zabarni. Il y a une main qui est claire, à mon avis, on a vu les ralentis. Sur Tanner Tessmann, il y a une faute, il touche le genou. C'est flagrant. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On a tout essayé. On a discuté. On a échangé avec eux. On est même allé les voir. Mais ça continue. On ne comprend pas. Il y a un vrai problème de cohérence dans l'arbitrage. Mais ça, on le répète tous les week-ends. Il n'y a pas que nous. Je regarde le match samedi de Monaco - Lens.

    Pénalty pour Monaco, incompréhensible. Carton rouge pour Monaco, incompréhensible. À un moment donné, il faut se poser des questions. À un moment donné, il va falloir s'asseoir autour d'une table et réfléchir à notre arbitrage. Parce que tous les week-ends, ce n'est pas que nous. Je pense que c'est toutes les équipes de Ligue 1 qui considèrent qu'il y a des soucis. Encore une fois, je suis dans l'incompréhension. Que faut-il faire ? Que faut-il faire pour avoir un arbitrage correct tous les week-ends en Ligue 1 ?

    "Ça commence à faire beaucoup"

    Et ça fausse le championnat, selon vous ?

    Écoutez, les faits de jeu, on les a connus par le passé. Je vais revenir, par exemple, sur le match de Rennes. On aura probablement des points supplémentaires. Et ce (dimanche) soir, encore une fois, l'arbitrage de Monsieur Bastien est une catastrophe.

    Est-ce que vous l'avez vu ?

    Non, je ne l'ai pas vu après le match. De toute façon, ils ne disent jamais rien. Et lundi, la semaine commencera sans problème.

    C'est la première fois que vous, les dirigeants lyonnais, montez au créneau dans cette saison ?

    Parce que ça commence à faire beaucoup. Encore une fois, que peut-on faire ? Que doit-on faire ? On a tout essayé. On a essayé les échanges, on est allé les voir. Ils nous expliquent des choses. Et là, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup pour nous. On se bat avec nos moyens. Ce n'est pas facile. On n'a pas un effectif pléthorique, mais on nous met des cartons rouges, encore une fois. Et quand je vois le dernier match de Strasbourg, il a fallu cinq minutes pour expulser le joueur de Strasbourg pour un attentat sur Malick Fofana, etc. C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi, sur la faute de Tessmann, la VAR n'appelle pas M. Bastien ? C'est de l'incompréhension totale au vu de l'arbitrage de ce soir.

    11 commentaires
    1. pascualinho
      pascualinho - dim 9 Nov 25 à 23 h 33

      salut les loosers
      j aime pas raler sur l arbitre, vraiment mais entre le c est haut mais ca glisse et ce soir c est énorme, a quoi sert le Var?

      Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - dim 9 Nov 25 à 23 h 42

      Et pour couronner le tout, Sarko a de grande chance de sortir de prison dès demain..
      J'en ai ma claque de ce pays...

      Signaler
      1. pascualinho
        pascualinho - dim 9 Nov 25 à 23 h 46

        🤣🤣🤣 ca a rien a voir avec le match mais c vrai que ça fait ch...
        le pire c est qu il y aura des abrutis pour le plaindre...

        Signaler
      2. Tongariro
        Tongariro - dim 9 Nov 25 à 23 h 48

        Ce pays est corrompu à tous les niveaux...

        Signaler
    3. Avatar
      gOLdorak - dim 9 Nov 25 à 23 h 51

      Ca ne sert à rien de gueuler contre l'arbitrage. C'est l'excuse des médiocres, type Marseille.

      Rappelez-vous que Sage n'a jamais eu un seul mot contre l'arbitrage quoi qu'il arrive. Il avait bien raison. Ca permet aux joueurs d'éviter de perdre du temps et de l'énergie sur des trucs à la con à propos desquels ils n'ont aucune prise. Quand tu perds, ce que tu dois regarder, c'est ton match. La chance se provoque. Et accessoirement, à force de gueuler à l'arbitrage corrompu, il va juste nous arriver la même chose qu'à Létang depuis quelques semaines, c'est à dire qu'on va gonfler tout le monde, qu'on va devenir à la fois tricards et inaudibles et qu'en plus à chaque fois que les arbitres feront une erreur en notre défaveur, tout le monde dira "bien fait pour la gueule de Lyon". Croisade contre des moulins, à oublier tout de suite.

      Signaler
      1. Lyon4Ever
        Lyon4Ever - lun 10 Nov 25 à 0 h 04

        Tout à fait d'accord. J'avais un coach qui me disait : il faut être meilleur que toutes les erreurs qu'un arbitre peut faire. Sauf que là, c'est tellement flagrant qu'on ne peut pas s'empêcher de râler: main indiscutable, il effleure le ballon peut-être, mais suffisamment pour le dévier légèrement. Il y a Morton derrière qui peut mettre une tête. Faute évidente sur Tessman, il se fait prendre le genou. C'est grossier même si Tessman devrait mieux jouer le coup. Et quoi dire de Taglia qui se fait faucher dans la surface. Désolé, je déteste râler contre l'arbitrage, et ça ne changera pas le résultat, mais trop c'est trop.

        Signaler
      2. Avatar
        Interol - lun 10 Nov 25 à 0 h 10

        Alors déjà ce que tu dis sur Pierre Sage est faux. Il a déjà critiqué l'arbitrage. Avec son calme habituel, mais il ne s'est pas gêné. Et le problème n'est pas de se chercher des excuses. Le problème est de noter que depuis le début de la saison, quasiment à chaque on se prend des rouges ridicules, alors qu'on se fait casser nos joueurs.

        Signaler
    4. Avatar
      Vudailleurs - dim 9 Nov 25 à 23 h 54

      Aulas nous manque au moins pour l'arbitrage

      Signaler
    5. Avatar
      Interol - lun 10 Nov 25 à 0 h 10

      Et ben c'est pas trop tôt de voir la direction monter au créneau. C'est bien, mais faut continuer.

      Signaler
    6. Avatar
      OL Fans CZ SK - lun 10 Nov 25 à 0 h 14

      Le problème, c’est que cela ne s’améliorera jamais tant qu’il n’y aura pas un système entièrement automatisé capable d’évaluer tout correctement à 100 %… Ce sont pourtant les meilleurs arbitres, et malgré tout ils enchaînent les erreurs, en France, en Angleterre, en Espagne, en République tchèque, partout la même comédie… Que peut-on vraiment y faire ? Si d’autres arbitres étaient meilleurs, ce seraient eux qui arbitreraient ces matchs, non ? Je ne pense pas qu’il s’agisse de favoritisme, ils sont juste mauvais, et même pire…

      Signaler
    7. Avatar
      piedicortedigaggio - lun 10 Nov 25 à 0 h 20

      Je suis souvent très chauvin. Mais je ne trouve pas qu'il y ait qqch de flagrant ce soir.
      Rien à voir avec les agressions de Merah à Rennes ou Tolisso à Sainté l'année dernière.
      Ce soir, les décisions ne vont pas dans notre sens, mais il n'y a pas de scandale. Mais comme le scénario fait très mal, on a la tentation de se plaindre. Car c'est vrai, quel FATUM !! C'est dur.

      Signaler

    derniers commentaires
