Battu par le PSG dimanche soir, l'OL était avant tout remonté contre les décisions arbitrales de Benoit Bastien. Matthieu Louis-Jean, directeur technique lyonnais, est monté au créneau après la défaite lyonnaise.

Il y a beaucoup de déception après cette défaite de l'OL ?

Matthieu Louis-Jean : Oui, énormément. Je voudrais commencer par vraiment féliciter l'équipe. On a vu un très beau visage de l'Olympique lyonnais ce (dimanche) soir. On est très fiers de la performance de notre équipe. Le coach a fait un grand match aussi. L'équipe a posé des problèmes au PSG. Ce soir, il y a extrêmement de déception parce qu'on considère qu'il y a des fautes d'un trash important. Et encore une fois, on est dans l'incompréhension totale.

C'est-à-dire ? Que reprochez-vous le plus à M. Bastien ?

Écoutez, il y a pénalty de Zabarni. Il y a une main qui est claire, à mon avis, on a vu les ralentis. Sur Tanner Tessmann, il y a une faute, il touche le genou. C'est flagrant. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On a tout essayé. On a discuté. On a échangé avec eux. On est même allé les voir. Mais ça continue. On ne comprend pas. Il y a un vrai problème de cohérence dans l'arbitrage. Mais ça, on le répète tous les week-ends. Il n'y a pas que nous. Je regarde le match samedi de Monaco - Lens.

Pénalty pour Monaco, incompréhensible. Carton rouge pour Monaco, incompréhensible. À un moment donné, il faut se poser des questions. À un moment donné, il va falloir s'asseoir autour d'une table et réfléchir à notre arbitrage. Parce que tous les week-ends, ce n'est pas que nous. Je pense que c'est toutes les équipes de Ligue 1 qui considèrent qu'il y a des soucis. Encore une fois, je suis dans l'incompréhension. Que faut-il faire ? Que faut-il faire pour avoir un arbitrage correct tous les week-ends en Ligue 1 ?

"Ça commence à faire beaucoup"

Et ça fausse le championnat, selon vous ?

Écoutez, les faits de jeu, on les a connus par le passé. Je vais revenir, par exemple, sur le match de Rennes. On aura probablement des points supplémentaires. Et ce (dimanche) soir, encore une fois, l'arbitrage de Monsieur Bastien est une catastrophe.

Est-ce que vous l'avez vu ?

Non, je ne l'ai pas vu après le match. De toute façon, ils ne disent jamais rien. Et lundi, la semaine commencera sans problème.

C'est la première fois que vous, les dirigeants lyonnais, montez au créneau dans cette saison ?

Parce que ça commence à faire beaucoup. Encore une fois, que peut-on faire ? Que doit-on faire ? On a tout essayé. On a essayé les échanges, on est allé les voir. Ils nous expliquent des choses. Et là, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup pour nous. On se bat avec nos moyens. Ce n'est pas facile. On n'a pas un effectif pléthorique, mais on nous met des cartons rouges, encore une fois. Et quand je vois le dernier match de Strasbourg, il a fallu cinq minutes pour expulser le joueur de Strasbourg pour un attentat sur Malick Fofana, etc. C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi, sur la faute de Tessmann, la VAR n'appelle pas M. Bastien ? C'est de l'incompréhension totale au vu de l'arbitrage de ce soir.