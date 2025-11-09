Actualités
Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d’OL – PSG. (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Tolisso après OL - PSG (2-3) : "Des erreurs tous les week-end"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Entré à un quart d’heure de jeu, Corentin Tolisso pensait voir son OL tenir le nul contre le PSG. Mais les Lyonnais ont craqué, en plus de décisions arbitrales qui vont faire couler beaucoup d’encre.

    Ce lundi ou mardi au plus tard, la Direction technique de l’arbitrage devrait certainement communiquer sur certaines actions litigieuses concernant OL - PSG. La question est de savoir si la DTA reverra plusieurs de ces moments ou non. Pour les Lyonnais, les erreurs de M. Bastien ont été nombreuses dimanche soir dans la défaite face au leader parisien. Après le 3-2, il y avait avant tout de la déception et de la frustration concernant cet arbitrage à deux vitesses. Matthieu Louis-Jean et Jorge Maciel sont sortis de leurs gongs et ont été rejoints par Corentin Tolisso.

    Le capitaine lyonnais a toutefois été un peu moins véhément dans ses propos, par "peur de dire des choses que je vais regretter". Seulement, il y avait bien une chose certaine pour le numéro 8 de l’OL : l'arbitre a fait de grosses erreurs. "C'est compliqué de parler à chaud. Je n'ai pas revu toutes les images, j'étais sur le banc en première mi-temps et pour moi, il y a un penalty où il y a une main flagrante. Je pense que le deuxième but qu'ils mettent aussi, il est discutable."

    "On fait des réunions en début de saison qui ne servent à rien"

    S’il regrette ces décisions contraires pour l’OL, Corentin Tolisso a cherché à faire un constat bien plus large que ce simple match contre le PSG. Pointant des décisions incompréhensibles "lors de Monaco - Lens samedi avec un rouge qui n’en est jamais un", l’international français appelle à une remise en question globale. "Je pense qu'il y a besoin de plus d'explications, de plus de dialogues. Au début de l'année, on fait des réunions avec un arbitre, il nous explique beaucoup de choses. Finalement, ce n'est pas ce qui est appliqué. Je ne vous cache pas que c'est dur, surtout que nous, au niveau arbitre et les décisions défavorables, on paye cher cette année, très très cher."

    Dimanche soir, il régnait un vrai sentiment d’injustice dans les rangs lyonnais. 

    2 commentaires
    1. Avatar
      LugduGone - lun 10 Nov 25 à 0 h 17

      sur un match comme ça Fonseca aurait pris 3 ans de suspension et une interdiction de banc à vie

    2. Avatar
      OL Fans CZ SK - lun 10 Nov 25 à 0 h 21

      J’ai la déprime à cause de ces matchs : on bat Lille, Strasbourg, Marseille, mais à quoi ça sert si on reste au même niveau ou pire qu’eux au classement… Maintenant on a 4 adversaires faciles jusqu’à la fin de l’année, mais avec une équipe décimée, je ne crois pas qu’on pourra y arriver… Et on n’a aucune certitude sur Endrick : viendra-t-il, dans quelle forme après les blessures de Fofana et Nuamah, et surtout quand exactement reviendront-ils… Encore une fois, on va devoir courir après les points en fin de saison, quand on commencera enfin à prendre du rythme ? Trop de questions, trop peu de réponses.

