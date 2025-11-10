Maciel (OL) regrette "un manque d’exigence" envers les arbitres

Particulièrement remonté contre l’arbitrage de M. Bastien, Jorge Maciel ciblait une défaillance arbitrale plus large. L’entraîneur adjoint de l’OL regrette que les arbitres ne soient pas sanctionnés après de grossières erreurs.

Au coup de sifflet final, il a eu des mots très durs, qu’on évitera de relayer. Fulminant déjà sur son banc de touche pendant 90 minutes, Jorge Maciel était très remonté contre Benoit Bastien, au point de craquer totalement. Cela risque peut-être de lui valoir un rapport et une suspension, mais le Portugais ne décolérait pas. C’est à se demander quelle aurait été celle de Paulo Fonseca s’il avait eu la possibilité d’occuper son rôle de coach principal.

Quoi qu’il en soit, il y avait un vrai sentiment d’injustice dans le staff de l’OL après cette défaite 3-2 contre le PSG. De la fierté d’avoir vu l’équipe revenir par deux fois au score, mais de la colère de se sentir flouée par l’arbitrage. "Il y a des situations sifflées la veille comme la main à Monaco et qui ne le sont pas le lendemain pour nous. Je ne comprends pas."

"Il faut que les règles soient claires et pour tout le monde"

Si Benoit Bastien était forcément dans le viseur de Jorge Maciel, ce dernier voyait plus large que cette rencontre de la 12e journée. L’entraîneur adjoint pousse pour que "tout le monde fasse une réelle réflexion. Parce qu'on ne peut pas tout le temps parler des mêmes erreurs, des mêmes tendances, des mêmes choses. Il faut qu'on sache avec quelles règles on peut jouer. Et qu'au début d'un match, les règles soient claires pour tout le monde. Et qu'elles soient appliquées pour les deux équipes."

Reprenant l’exemple des erreurs manifestes à Rennes et notamment de la VAR avec Stéphanie Frappart aux manettes, Maciel regrette le manque "d'exigence envers les arbitres. Nous sommes dans une logique de compétition. Eux, ils ne sont pas dans une logique de compétition. Parce que finalement, les erreurs ne sont pas graves. Il n'y a pas de conséquences, ils arbitrent dès le week-end suivant."

Le match de M. Bastien ayant fait couler beaucoup d’encre, il faudra voir si l’arbitre se retrouvera au repos après la trêve internationale ou si la théorie lyonnaise se confirme.