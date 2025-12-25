Actualités
Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Mercato : l'OL suivrait un ailier du FC Metz

  • par Gwendal Chabas

    • S'il a passé la DNCG avec moins d'appréhension que par le passé, l'OL doit tout de même mesurer ses finances. Avec pour cela des pistes peu onéreuses, comme celle qui le conduirait à Giorgi Tsitaishvili, du FC Metz.

    Le plan de remise à flot de l'OL sera sur du long terme. Après avoir frôlé la catastrophe, une relégation administrative, l'été dernier, le club s'est fixé un cap qu'il doit impérativement suivre. L'UEFA, notamment, surveille sa situation avec attention. Pas de folies donc pour le recrutement, à l'image de la venue d'Endrick pour un million ou de la piste Himad Abdelli (Angers), libre dans six mois.

    C'est également le cas de Giorgi Tsitaishvili, ailier droit du FC Metz, dont le contrat se termine en juin 2026. Précisons que l'attaquant appartient toujours au Dynamo Kiev, qui l'a prêté à la formation messine, mais qu'il n'aura plus d'engagement contractuel à la fin de la saison. D'après Foot Mercato, le profil du joueur de 25 ans serait sur les tablettes lyonnaises, mais pas seulement. Lille, la Lazio et Villarreal, où évolue son compatriote Georges Mikautadze, seraient aussi intéressés.

    La situation en Ukraine le pousse à enchaîner les prêts depuis 2021

    Arrivé à l'intersaison en Moselle, le Géorgien était aussi passé par Grenade (deuxième division) lors de l'exercice 2024-2025. Il a jusqu'à présent participé aux dix-sept rencontres du FC Metz, pour deux buts et une passe décisive. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il enchaîne les prêts, notamment en Pologne (Lech Poznan et Wisla Cracovie) ou dans son pays (Dinamo Batumi).

    Giorgi Tsitaishvili, s'il ne part pas en janvier, pourra signer où il le souhaite pour 2026-2027. Une perspective qui attire visiblement l'appétit de différentes formations, bien que cela ne présage en rien de sa future destination.

