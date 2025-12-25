Mercato : Himad Abdelli entre l'OL et l'OM ?

Courtisé par l'OL, Himad Abdelli ne laisse pas insensible en Ligue 1. L'OM a également envie de l'attirer dans ses filets. Le milieu d'Angers devrait partir cet hiver.

Nous ne sommes même pas le 1er janvier, et l'OL a déjà annoncé une recrue. Mardi, Endrick a rejoint le Rhône en provenance du Real Madrid, un transfert assez retentissant. Mais l'Olympique lyonnais ne veut vraisemblablement pas s'arrêter là. Dans l'entrejeu, il est en quête de renfort(s), à l'image des pistes menant à Noah Nartey (Brondby) et Himad Abdelli (Angers).

Ce dernier apparaît comme l'un des éléments forts du SCO qui réalise une excellente première moitié de saison (10e). Sauf qu'à six mois de la fin de son contrat, le footballeur de 26 ans est courtisé après ses belles performances en Ligue 1. Utilisé à treize reprises par son entraîneur et buteur deux fois, ce joueur au profil technique a aussi attiré l'attention de Marseille selon RMC Sport et Foot Mercato.

L'OL aurait l'accord du joueur

Le premier média nommé indique que pour l'instant, les Rhodaniens auraient une petite longueur d'avance. L'Équipe rapportait d'ailleurs dimanche qu'ils avaient l'accord de l'international algérien (quatre sélections). Reste à savoir si ce transfert aura lieu cet hiver, ce que voudrait le principal intéressé, ou si les Angevins parviendront à le conserver un semestre de plus. Rappelons qu'il peut dès janvier signer où il le souhaite en vue du prochain exercice, et qu'il est actuellement à la CAN avec les Fennecs.