Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
Noah Nartey buteur lors d’OL – Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Nantes - OL : Noah Nartey préféré à Khalis Merah

  • par Gwendal Chabas
  • 81 Commentaires

    • Nouvelle recrue de l'OL, Noah Nartey enchaîne. Il est titulaire à Nantes ce samedi soir (21h05). Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann et Afonso Moreira retrouvent le 11.

    De notre envoyé spécial à Nantes.

    Il avait prévenu qu'il comptait faire des changements contre Nantes (21h05). Paulo Fonseca a logiquement titularisé une équipe presque type, en prenant en compte les absents. La seule interrogation concernait le milieu de terrain, entre Khalis Merah et Noah Nartey. C'est finalement le Danois qui a été préféré au Français pour épauler Tanner Tessmann et Tyler Morton.

    L'attaque et la défense type

    Devant, on note le retour d'Afonso Moreira sur l'aile gauche. À ses côtés, Pavel Sulc, en neuf et demi, et Endrick, positionné à droite, mais qui dispose de beaucoup de liberté pour rentrer dans l'axe. Enfin, aucune surprise derrière, Hans Hateboer laissant sa place à Ainsley Maitland-Niles.

    Il accompagne Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Les trois garçons enchaînent, faute de solutions avec les blessures de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Le principe de l'alternance se poursuit chez les gardiens, avec Dominik Greif dans les cages, prenant la suite de Rémy Descamps en Coupe de France mercredi.

    Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Nartey- Endrick, Sulc, A. Moreira

    à lire également
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    L'OL se méfie des contres nantais
    81 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - sam 7 Fév 26 à 20 h 07

      Bonsoir tout le monde,

      Composition logique pour moi.

      Il faudra quand même être sérieux, car si Nantes est 16e avec 14 points, donc premier relégable, à 2 points du dernier, ainsi que sur une série de 3 défaites, à défaut de pouvoir atteindre la 15e place (Le Havre, 20 points), ils vont au moins se battre pour ne pas descendre plus bas dans le classement.

      Pour rappel, la 16e place sur 18 n'est pas glorieuse, mais elle permet quand même de disputer les barrages contre le 3e de Ligue 2.

      ... Même si ça n'avait pas réussi à Reims face à Metz l'année dernière (1-1 et 1-1 en match aller et retour, mais 3-1 à l'issue des 2x15 minutes de prolongations pour Metz). Cela reste mieux que de finir 17e ou 18 et directement condamné à la Ligue 2.

      A noter que Metz (encore eux) a tenu en échec Lille sur un score nul, qu''ils recevaient chez eux.
      Lille n'y arrive plus en ce début d'année (1 victoire, 1 nul donc, et 6 défaites). Ils sont à 33 points avec ce nul (combien de temps Brouno va-t-il encore tenir s'ils conservent ce rythme ?), nous sommes à 39 points sans avoir joué, nous pouvons donc prendre nos distances en gagnant, ce qui nous permettrait d'avoir 42 points.

      Sans oublier que le PSG reçoit l'OM demain à 20h45. Si Paris empêche Marseille de gagner, vu que ces derniers sont à 39 points, même si ces deux équipes faisaient match nul, nous chiperions la 3e place à l'OM !

      Bref, ne gâchons pas cette occasion. Allez nous !

      Signaler
      1. Mimoun
        Mimoun - sam 7 Fév 26 à 20 h 13

        D'accord aussi.
        Seul, comme le dit l'article, le choix entre Merah et Nartey peut être discuté (et à mon sens aucun des deux n'est indiscutable par rapport à l'autre...)

        Signaler
    2. Avatar
      Tom63 - sam 7 Fév 26 à 20 h 11

      Quasiment l'équipe type une fois qu'on aura récupéré Tagliafico et Coco, ça devrait le faire ce soir. Espérons finir en beauté notre marathon et après il y aura le temps de récupérer en février avant les deux déplacements compliqués à venir en fin de mois à Strasbourg et Marseille

      Signaler
      1. Avatar
        KIM K - sam 7 Fév 26 à 20 h 17

        Super bien gérer avec le retour de Coco puis de Tagliafico , on a vraiment des cracks dans le coaching à l'OL
        Impératif : gagner à Nantes .

        Signaler
    3. Olympien First
      Olympien First - sam 7 Fév 26 à 20 h 14

      Quoi qu'il en soit, Merah sera sur le banc et aura sûrement du temps de jeu. Peut-être pas à la 50ème mn, vu le management de Fonseca (sauf blessure), mais on peut s'attendre à le voir suppléer Nartey ou l'un des deux autres milieux (ou encore Sulc) vers la 70ème mn.

      Signaler
    4. Avatar
      zikos35 - sam 7 Fév 26 à 20 h 15

      Attention aux Nantais boostés par leur mercato et qui jouent leur survie.
      Pour ce qui est de la composition, elle est logique de mon point de vue. En l'absence d'un taulier technique et physique comme coco, Merah c'est trop juste au niveau de l'intensité.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - sam 7 Fév 26 à 20 h 20

        Oui attention, rendons nous ce match facile rapidement et ne pas croire que ca sera du gâteau, bonne soirée à tous .
        Allez l'OL !

        Signaler
      2. Avatar
        KIM K - sam 7 Fév 26 à 20 h 21

        Il est pas loin derrière Merah , Nartey un cran au dessus mais Paulo connait bien son métier .

        Signaler
      3. Avatar
        fandelol - sam 7 Fév 26 à 20 h 36

        Contre Laval niveau intensité Merah était largement supérieur à Nartey

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - sam 7 Fév 26 à 20 h 38

          oui merah bien plus en jambes que nartey contre laval , ce dernier a traversé le match comme un fantome .
          Esperons que noah se réveille ce soir

    5. Avatar
      Fefe - sam 7 Fév 26 à 20 h 22

      J'espère mon tromper mais je sens un match très compliqué pour notre OL.
      Les deux derniers étaient vraiment pauvre avec très peu de jeu.
      Sans Tolisso et avec un Morton pas au top, le jeu made in Fonsceca c'est pas pareil.
      Contre Lille, c'est deux occasions sur 90 minutes, avec une top défense, contre Laval c'est pas vraiment mieux et sans un goal au top le match étais vraiment pas gagné.
      Allé l'OL, encore un peu d'intensité pour garder le contact avec ces Lensois qui marchent sur l'eau avec un rythme infernal.

      Signaler
    6. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 7 Fév 26 à 20 h 42

      Que de doutes, que d'incertitudes, que de trouille !
      Actuellement ,il ne peut rien nous arriver .
      Bon ,évidemment ce serait beaucoup mieux avec Coco et Taglia, mais nos gones vont le faire.
      On risque juste de souffrir le dernier quart d'heure avec notre petit but d'avance.
      Mais il fera la différence !
      12ème victoire en vue.
      ALLEZ L'OL ! 💖💙

      Signaler
    7. Koko
      Koko - sam 7 Fév 26 à 20 h 42

      Allez l'OL!!!!!

      Signaler
    8. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 20 h 42

      tiens , les joueurs de bignou aussi semblent fatigués , ils n'avaient pas perdu cette année et les voila menés 2-0 à Brest ( Ajorque )
      rien n'est facile dans cette ligue 1

      Signaler
    9. Avatar
      LinkPretender - sam 7 Fév 26 à 20 h 57

      Noah Nartey qui vient d'arriver enchaîne trois matchs d'affilés ! Expérience fast and furious pour le danois. Après si les attaquants offrent moults solutions au milieu, ils devraient pouvoir dominer le milieu même si Nantes d'après la compo sera en nombre. Je nous vois faire le break avant la mi-temps mais sur deux actions franches où nous serons plus efficace que Nantes. Bon match

      Signaler
    10. janot06
      janot06 - sam 7 Fév 26 à 20 h 59

      Je serai bref : allez les gones !

      Signaler
    11. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 20 h 59

      Compo plutôt logique vu les absents, effectivement Merah aurait pu jouer à la place de Nartey (sans doute une volonté de lui donner du temps de jeu puisque c'était la trève il me semble dans son championnat).

      Le scénario idéal l'Ol fait rapidement la différence et Fonseca fait souffler les joueurs (AMN, Moreira, Sulc, Mata, Tessmann ou Morton)

      Signaler
    12. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 21 h 03

      Attention au duel Mohamed - Mata et Abline pour la profondeur

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 05

        Oui ils ont des bons joueurs quand même

        Signaler
    13. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 05

      en l'absense de tolisso et mangala , paulo est un peu coincé pour le poste de milieu offensif : les deux ont enchainé deux matchs , j'aurai peut être tenté sulc au milieu en 10 et himbert en pointe

      Signaler
    14. Avatar
      leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 05

      Objectifs 41+1 points.. 😀

      Signaler
    15. OL-91
      OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 06

      Abline, c'est un joueur de foot ?

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 08

        Le carton n'est pas perdu, il ira à la victime.

        Signaler
    16. Avatar
      Gune56 - sam 7 Fév 26 à 21 h 07

      Un carton jaune sur Endricks! Ben non...

      Signaler
    17. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 21 h 07

      Abusé le carton jaune si Endrick en a un alors Abline aussi

      Signaler
    18. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 07

      allez d'entrée , l'autre bourrin qui démolit endrick
      et merde endrick se venge derrière et prend un jaune

      Signaler
    19. Avatar
      leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 08

      Très mauvaise faute Endrick grr..

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 09

        Faut tirer Moreira !

        Signaler
    20. Toitoi
      Toitoi - sam 7 Fév 26 à 21 h 08

      Lien pour celles et ceux qui en auraient besoin : https://tinyurl.com/yxndsfjz.
      Choisir "Wigi" pour coller au plus proche du temps réel.

      Signaler
    21. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 21 h 08

      Nantes en mode boucher charchutier

      Signaler
    22. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 7 Fév 26 à 21 h 09

      Apręs s'être fait découper, c'est Endrick qui prend le jaune ! 😡

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - sam 7 Fév 26 à 21 h 14

        Oui, mais acte d'anti-jeu de sa part ensuite; c'est idiot !

        Signaler
        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - sam 7 Fév 26 à 21 h 15

          C'est vrai, il en avait déjà pris un stupide, en coupe je crois.

    23. Avatar
      leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 11

      Gros traitement de faveur sur Endrick

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 13

        la ligue 1 des bouchers

        Signaler
    24. OL-91
      OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 13

      Tout le temps pour tirer... Ça va les faire espérer mieux.

      Signaler
    25. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 7 Fév 26 à 21 h 14

      Un 5-4-1 pour se faire les dents .
      Ouf, sur le poteau !

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 18

        Compliqué ce match

        Signaler
    26. OL-91
      OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 17

      C'es à celui qui lui fera faire le plus de tours sur l'herbe.

      Signaler
    27. OL-91
      OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 22

      « Que c'est bien défendu ! » et s'il fermait sa g..... ?

      Signaler
    28. Avatar
      leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 24

      Arbitrage spéciale

      Signaler
    29. Avatar
      zikos35 - sam 7 Fév 26 à 21 h 25

      Ça manque de précision. L'arbitrage au doigt mouillé

      Signaler
    30. Avatar
      Tom63 - sam 7 Fév 26 à 21 h 25

      C'est la petite différence entre Moreira et Fofana, la finition des actions, ça fait deux situations qui auraient pu mieux finir

      Signaler
    31. Avatar
      gOLdorak - sam 7 Fév 26 à 21 h 25

      Moreira n'est pas dans un bon soir, ça fait déjà deux occasions de but qu'il viande

      Signaler
    32. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 7 Fév 26 à 21 h 25

      Un mot sur l'arbitrage ? ...😡

      Signaler
    33. Avatar
      leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 25

      Arbitre tres spécial

      Signaler
    34. Mimoun
      Mimoun - sam 7 Fév 26 à 21 h 25

      Une paire de lunettes pour l'arbitre ?

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 30

        Yeeees

        Signaler
    35. OL-91
      OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 26

      Arbitrage nantais.

      Signaler
    36. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 7 Fév 26 à 21 h 27

      Et il voit pas le corner !!!👎

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 28

        Demi mal quand on sait ce que l'on en fait.

        Signaler
    37. Avatar
      zikos35 - sam 7 Fév 26 à 21 h 28

      Les commentateurs insupportables...

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 30

        Je viens de baisser le son pour la deuxième fois.

        Signaler
    38. janot06
      janot06 - sam 7 Fév 26 à 21 h 28

      Et pour l'instant, on est troisième...

      Signaler
    39. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 29

      on est bien la , bonne domination , les canaris sur le reculoir

      Signaler
    40. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 21 h 29

      Moreira beaucoup de déchets c'est si rare de le voir comme ça et c'est fou car il est jeune

      Signaler
    41. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 21 h 30

      Sulc le renard !

      Signaler
    42. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 30

      sans hateboer et karabec c'est quand même mieux

      Signaler
    43. janot06
      janot06 - sam 7 Fév 26 à 21 h 30

      But de Pavel !!!!!

      Signaler
    44. Avatar
      JackP - sam 7 Fév 26 à 21 h 30

      Super but de Sulc

      Signaler
    45. Avatar
      Tom63 - sam 7 Fév 26 à 21 h 30

      Encore le duo Moreira - Sulc, et Pavel qui marque un but improbable ^^

      Houla, il a l'air HJ ? A voir la VAR. NON C'EST BON BUT DE PAVEL ça fait du bien !!

      Signaler
    46. Avatar
      gOLdorak - sam 7 Fév 26 à 21 h 31

      Et encore un but pour le meilleur buteur lyonnais

      Signaler
    47. Avatar
      leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 31

      Ouiiii

      Signaler
    48. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 21 h 31

      wow but validé je ne pensais pas

      Signaler
      1. Mimoun
        Mimoun - sam 7 Fév 26 à 21 h 33

        Je l'ai vu hors jeu aussi sur le replay...

        Signaler
    49. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 31

      et encore un pion pour pavel , je pense qu'il y en aura d'autres , nantes est surclassé

      Signaler
    50. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 7 Fév 26 à 21 h 31

      SULC !!!🤩🤩
      Validé, j'en reviens pas avec cet .....

      Signaler
    51. Avatar
      leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 31

      Faut appuyer maintenant

      Signaler
    52. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 21 h 31

      Nantes va être obligé de sortir c'est bien

      Signaler
    53. Avatar
      zikos35 - sam 7 Fév 26 à 21 h 32

      J'aurais cru intervention dea var pour hors jeu. Le retour de pavelito

      Signaler
    54. Avatar
      leroilyon - sam 7 Fév 26 à 21 h 32

      Pouh dommage

      Signaler
    55. OL-91
      OL-91 - sam 7 Fév 26 à 21 h 32

      Même pas trouvé un hors-jeu ! Vernice n'a pas pu aller contre.

      Signaler
    56. janot06
      janot06 - sam 7 Fév 26 à 21 h 32

      Endrick au-dessus...

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 33

        du tout , super parade de lopes

        Signaler
    57. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 33

      bouhhhhhh arret de lopes sur le pointu d'endrick !!!

      Signaler
    58. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 7 Fév 26 à 21 h 33

      Endrick, merde !!!!!

      Signaler
    59. Mimoun
      Mimoun - sam 7 Fév 26 à 21 h 33

      tocard de gardien nantais qui fait son premier arrêt de la saison...

      Signaler
    60. Ledromois
      Ledromois - sam 7 Fév 26 à 21 h 34

      Pour l'instant, Nartey semble être le bon coup mercato

      Signaler
    61. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 34

      a l'aller antho leur avait évité une valise

      Signaler
    62. Juni38
      Juni38 - sam 7 Fév 26 à 21 h 36

      le pressing lyonnais est un régal , les nantais sont privés de ballon

      Signaler
    63. Avatar
      Tom63 - sam 7 Fév 26 à 21 h 36

      Nartey très intéressant, il se projette vers l'avant

      Signaler

    Laisser un commentaire

