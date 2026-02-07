Nantes - OL : Noah Nartey préféré à Khalis Merah

Nouvelle recrue de l'OL, Noah Nartey enchaîne. Il est titulaire à Nantes ce samedi soir (21h05). Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann et Afonso Moreira retrouvent le 11.
De notre envoyé spécial à Nantes.
Il avait prévenu qu'il comptait faire des changements contre Nantes (21h05). Paulo Fonseca a logiquement titularisé une équipe presque type, en prenant en compte les absents. La seule interrogation concernait le milieu de terrain, entre Khalis Merah et Noah Nartey. C'est finalement le Danois qui a été préféré au Français pour épauler Tanner Tessmann et Tyler Morton.
L'attaque et la défense type
Devant, on note le retour d'Afonso Moreira sur l'aile gauche. À ses côtés, Pavel Sulc, en neuf et demi, et Endrick, positionné à droite, mais qui dispose de beaucoup de liberté pour rentrer dans l'axe. Enfin, aucune surprise derrière, Hans Hateboer laissant sa place à Ainsley Maitland-Niles.
Il accompagne Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Les trois garçons enchaînent, faute de solutions avec les blessures de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Le principe de l'alternance se poursuit chez les gardiens, avec Dominik Greif dans les cages, prenant la suite de Rémy Descamps en Coupe de France mercredi.
Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Nartey- Endrick, Sulc, A. Moreira
Bonsoir tout le monde,
Composition logique pour moi.
Il faudra quand même être sérieux, car si Nantes est 16e avec 14 points, donc premier relégable, à 2 points du dernier, ainsi que sur une série de 3 défaites, à défaut de pouvoir atteindre la 15e place (Le Havre, 20 points), ils vont au moins se battre pour ne pas descendre plus bas dans le classement.
Pour rappel, la 16e place sur 18 n'est pas glorieuse, mais elle permet quand même de disputer les barrages contre le 3e de Ligue 2.
... Même si ça n'avait pas réussi à Reims face à Metz l'année dernière (1-1 et 1-1 en match aller et retour, mais 3-1 à l'issue des 2x15 minutes de prolongations pour Metz). Cela reste mieux que de finir 17e ou 18 et directement condamné à la Ligue 2.
A noter que Metz (encore eux) a tenu en échec Lille sur un score nul, qu''ils recevaient chez eux.
Lille n'y arrive plus en ce début d'année (1 victoire, 1 nul donc, et 6 défaites). Ils sont à 33 points avec ce nul (combien de temps Brouno va-t-il encore tenir s'ils conservent ce rythme ?), nous sommes à 39 points sans avoir joué, nous pouvons donc prendre nos distances en gagnant, ce qui nous permettrait d'avoir 42 points.
Sans oublier que le PSG reçoit l'OM demain à 20h45. Si Paris empêche Marseille de gagner, vu que ces derniers sont à 39 points, même si ces deux équipes faisaient match nul, nous chiperions la 3e place à l'OM !
Bref, ne gâchons pas cette occasion. Allez nous !
D'accord aussi.
Seul, comme le dit l'article, le choix entre Merah et Nartey peut être discuté (et à mon sens aucun des deux n'est indiscutable par rapport à l'autre...)
Quasiment l'équipe type une fois qu'on aura récupéré Tagliafico et Coco, ça devrait le faire ce soir. Espérons finir en beauté notre marathon et après il y aura le temps de récupérer en février avant les deux déplacements compliqués à venir en fin de mois à Strasbourg et Marseille
Super bien gérer avec le retour de Coco puis de Tagliafico , on a vraiment des cracks dans le coaching à l'OL
Impératif : gagner à Nantes .
Quoi qu'il en soit, Merah sera sur le banc et aura sûrement du temps de jeu. Peut-être pas à la 50ème mn, vu le management de Fonseca (sauf blessure), mais on peut s'attendre à le voir suppléer Nartey ou l'un des deux autres milieux (ou encore Sulc) vers la 70ème mn.
Attention aux Nantais boostés par leur mercato et qui jouent leur survie.
Pour ce qui est de la composition, elle est logique de mon point de vue. En l'absence d'un taulier technique et physique comme coco, Merah c'est trop juste au niveau de l'intensité.
Oui attention, rendons nous ce match facile rapidement et ne pas croire que ca sera du gâteau, bonne soirée à tous .
Allez l'OL !
Il est pas loin derrière Merah , Nartey un cran au dessus mais Paulo connait bien son métier .
Contre Laval niveau intensité Merah était largement supérieur à Nartey
oui merah bien plus en jambes que nartey contre laval , ce dernier a traversé le match comme un fantome .
Esperons que noah se réveille ce soir
J'espère mon tromper mais je sens un match très compliqué pour notre OL.
Les deux derniers étaient vraiment pauvre avec très peu de jeu.
Sans Tolisso et avec un Morton pas au top, le jeu made in Fonsceca c'est pas pareil.
Contre Lille, c'est deux occasions sur 90 minutes, avec une top défense, contre Laval c'est pas vraiment mieux et sans un goal au top le match étais vraiment pas gagné.
Allé l'OL, encore un peu d'intensité pour garder le contact avec ces Lensois qui marchent sur l'eau avec un rythme infernal.
Que de doutes, que d'incertitudes, que de trouille !
Actuellement ,il ne peut rien nous arriver .
Bon ,évidemment ce serait beaucoup mieux avec Coco et Taglia, mais nos gones vont le faire.
On risque juste de souffrir le dernier quart d'heure avec notre petit but d'avance.
Mais il fera la différence !
12ème victoire en vue.
ALLEZ L'OL ! 💖💙
Allez l'OL!!!!!
tiens , les joueurs de bignou aussi semblent fatigués , ils n'avaient pas perdu cette année et les voila menés 2-0 à Brest ( Ajorque )
rien n'est facile dans cette ligue 1
Noah Nartey qui vient d'arriver enchaîne trois matchs d'affilés ! Expérience fast and furious pour le danois. Après si les attaquants offrent moults solutions au milieu, ils devraient pouvoir dominer le milieu même si Nantes d'après la compo sera en nombre. Je nous vois faire le break avant la mi-temps mais sur deux actions franches où nous serons plus efficace que Nantes. Bon match
Je serai bref : allez les gones !
Compo plutôt logique vu les absents, effectivement Merah aurait pu jouer à la place de Nartey (sans doute une volonté de lui donner du temps de jeu puisque c'était la trève il me semble dans son championnat).
Le scénario idéal l'Ol fait rapidement la différence et Fonseca fait souffler les joueurs (AMN, Moreira, Sulc, Mata, Tessmann ou Morton)
Attention au duel Mohamed - Mata et Abline pour la profondeur
Oui ils ont des bons joueurs quand même
en l'absense de tolisso et mangala , paulo est un peu coincé pour le poste de milieu offensif : les deux ont enchainé deux matchs , j'aurai peut être tenté sulc au milieu en 10 et himbert en pointe
Objectifs 41+1 points.. 😀
Abline, c'est un joueur de foot ?
Le carton n'est pas perdu, il ira à la victime.
Un carton jaune sur Endricks! Ben non...
Abusé le carton jaune si Endrick en a un alors Abline aussi
allez d'entrée , l'autre bourrin qui démolit endrick
et merde endrick se venge derrière et prend un jaune
Très mauvaise faute Endrick grr..
Faut tirer Moreira !
Nantes en mode boucher charchutier
Apręs s'être fait découper, c'est Endrick qui prend le jaune ! 😡
Oui, mais acte d'anti-jeu de sa part ensuite; c'est idiot !
C'est vrai, il en avait déjà pris un stupide, en coupe je crois.
Gros traitement de faveur sur Endrick
la ligue 1 des bouchers
Tout le temps pour tirer... Ça va les faire espérer mieux.
Un 5-4-1 pour se faire les dents .
Ouf, sur le poteau !
Compliqué ce match
C'es à celui qui lui fera faire le plus de tours sur l'herbe.
« Que c'est bien défendu ! » et s'il fermait sa g..... ?
Arbitrage spéciale
Ça manque de précision. L'arbitrage au doigt mouillé
C'est la petite différence entre Moreira et Fofana, la finition des actions, ça fait deux situations qui auraient pu mieux finir
Moreira n'est pas dans un bon soir, ça fait déjà deux occasions de but qu'il viande
Un mot sur l'arbitrage ? ...😡
Arbitre tres spécial
Une paire de lunettes pour l'arbitre ?
Yeeees
Arbitrage nantais.
Et il voit pas le corner !!!👎
Demi mal quand on sait ce que l'on en fait.
Les commentateurs insupportables...
Je viens de baisser le son pour la deuxième fois.
Et pour l'instant, on est troisième...
on est bien la , bonne domination , les canaris sur le reculoir
Moreira beaucoup de déchets c'est si rare de le voir comme ça et c'est fou car il est jeune
Sulc le renard !
sans hateboer et karabec c'est quand même mieux
But de Pavel !!!!!
Super but de Sulc
Encore le duo Moreira - Sulc, et Pavel qui marque un but improbable ^^
Houla, il a l'air HJ ? A voir la VAR. NON C'EST BON BUT DE PAVEL ça fait du bien !!
Et encore un but pour le meilleur buteur lyonnais
Ouiiii
wow but validé je ne pensais pas
Je l'ai vu hors jeu aussi sur le replay...
et encore un pion pour pavel , je pense qu'il y en aura d'autres , nantes est surclassé
SULC !!!🤩🤩
Validé, j'en reviens pas avec cet .....
Faut appuyer maintenant
Nantes va être obligé de sortir c'est bien
J'aurais cru intervention dea var pour hors jeu. Le retour de pavelito
Pouh dommage
Même pas trouvé un hors-jeu ! Vernice n'a pas pu aller contre.
Endrick au-dessus...
du tout , super parade de lopes
bouhhhhhh arret de lopes sur le pointu d'endrick !!!
Endrick, merde !!!!!
tocard de gardien nantais qui fait son premier arrêt de la saison...
Pour l'instant, Nartey semble être le bon coup mercato
a l'aller antho leur avait évité une valise
le pressing lyonnais est un régal , les nantais sont privés de ballon
Nartey très intéressant, il se projette vers l'avant