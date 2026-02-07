Nantes - OL : Noah Nartey préféré à Khalis Merah

Nouvelle recrue de l'OL, Noah Nartey enchaîne. Il est titulaire à Nantes ce samedi soir (21h05). Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann et Afonso Moreira retrouvent le 11.

De notre envoyé spécial à Nantes.

Il avait prévenu qu'il comptait faire des changements contre Nantes (21h05). Paulo Fonseca a logiquement titularisé une équipe presque type, en prenant en compte les absents. La seule interrogation concernait le milieu de terrain, entre Khalis Merah et Noah Nartey. C'est finalement le Danois qui a été préféré au Français pour épauler Tanner Tessmann et Tyler Morton.

L'attaque et la défense type

Devant, on note le retour d'Afonso Moreira sur l'aile gauche. À ses côtés, Pavel Sulc, en neuf et demi, et Endrick, positionné à droite, mais qui dispose de beaucoup de liberté pour rentrer dans l'axe. Enfin, aucune surprise derrière, Hans Hateboer laissant sa place à Ainsley Maitland-Niles.

Il accompagne Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner. Les trois garçons enchaînent, faute de solutions avec les blessures de Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico. Le principe de l'alternance se poursuit chez les gardiens, avec Dominik Greif dans les cages, prenant la suite de Rémy Descamps en Coupe de France mercredi.

Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Nartey- Endrick, Sulc, A. Moreira