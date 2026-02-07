Ligue 1 : l'OL peut-il mettre la pression sur l'OM ?

C'est tout l'enjeu du déplacement à Nantes ce samedi soir (21h05). En cas de victoire, l'OL obligerait l'OM à battre le PSG pour rester sur le podium.

Sur les coups de 23 heures ce samedi, l'OL pourrait se retrouver sur le podium. Pour ça, il ne doit pas perdre à Nantes (21h05). Un match sur le papier dans les cordes d'une équipe capable de remporter 11 parties de suite. Oui, mais il arrive après une série éprouvante de rencontres, les Rhodaniens ayant notamment joué mercredi en Coupe de France.

Paulo Fonseca espère donc que ses troupes ont gardé suffisamment de jus pour livrer une solide prestation. D'autant plus qu'une victoire mettrait grandement la pression sur Marseille. Car l'OM doit disputer le choc face au PSG dimanche soir. En voyage au Parc des Princes, les hommes de Roberto De Zerbi seraient alors dans l'obligation de l'emporter afin de reprendre leur place parmi les trois premiers.

Encore deux points de perdus pour Lille

Pour l'instant, cela n'est qu'une hypothèse. Ce qui est certain, c'est que Lille a encore perdu deux points vendredi à Metz (0-0). Le LOSC reste donc à l'écart (six longueurs) de l'Olympique lyonnais. Où en seront toutes ces formations au soir de la 21e journée ? Nous le découvrirons bien vite, alors que ce week-end de Ligue 1 pourrait incarner un petit tournant.