Le choc OM - OL confirmé le 1er mars à 20h45

  • par Gwendal Chabas

    • Comme prévu, le duel olympien entre l'OM et l'OL se disputera en baisser de rideau de la 24e journée. Rendez-vous le dimanche 1er mars au Vélodrome.

    Les deux équipes auront-elles encore deux points d'écart à ce moment de la saison ? Si oui, cela pourrait bien être un tournant, même s'il restera de nombreuses rencontres à disputer. Lors de la 24e journée de Ligue 1, l'OL voyagera à Marseille. Ce choc contre l'OM aura lieu le dimanche 1er mars à 20h45.

    Aucune surprise pour cette programmation, puisque les grosses affiches, dont celle-ci, sont désignées en amont de l'exercice. Cette confrontation entre le troisième et le quatrième donne l'eau à la bouche, même si les positions seront peut-être différentes. Il reste en effet quatre parties à disputer pour les deux rivaux d'ici là.

    Juste avant un possible quart de finale de Coupe de France

    On se souvient qu'à l'aller, les Lyonnais s'étaient imposés sur le gong ou presque grâce à Pavel Šulc. Les Marseillais avaient passé un long moment en infériorité numérique. Pour le groupe de Paulo Fonseca, ce sera la troisième planification consécutive en clôture du week-end. Elle arrive après Nice (15 février) et Strasbourg (22 février). À noter par ailleurs que si les Rhodaniens se qualifient en quarts de finale de la Coupe de France, ce tour se disputera le mercredi 4 mars.

