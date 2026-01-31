Ligue 1 : Pavel Šulc (OL) en lice pour le plus beau but du mois

Buteur face à Brest (2-1), Pavel Šulc fait partie des cinq candidats au trophée du plus beau but du mois de janvier. C'est au public de voter.

Un retour qui fera du bien à l'OL, même si la jeunesse s'est très bien débrouillée jeudi en Ligue Europa. Absent face au PAOK (4-2), Pavel Šulc n'avait déjà pas joué contre Metz, étant victime d'un petit pépin physique. Ce week-end, il sera dans le groupe qui affrontera Lille dimanche à 15 heures.

Un but tout en finesse

Reste à voir si le Tchèque pourra tenir sa place dans le 11, ou s'il sera utilisé avec davantage de parcimonie par Paulo Fonseca. En attendant, nous avons appris vendredi qu'il était candidat au trophée du plus beau but du mois de janvier. Il le doit à sa réalisation contre Brest, lorsqu'il avait ouvert la marque dans un angle très fermé après avoir dribblé le gardien breton. Une action déterminante dans la victoire rhodanienne (2-1).

Ce sont les supporters qui désignent le grand gagnant parmi les cinq protagonistes. Outre l'attaquant lyonnais, on retrouve Ousmane Dembélé avec son joli lob face au LOSC, mais aussi Ludovic Ajorque (SB29), Matthis Abline (Nantes) et Karim Dermane (Lorient). Pour désigner le vainqueur, il faut vous rendre sur ce lien.