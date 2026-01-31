Actualités
Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
Pavel Sulc félicité par Endrick lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : Pavel Šulc (OL) en lice pour le plus beau but du mois

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Buteur face à Brest (2-1), Pavel Šulc fait partie des cinq candidats au trophée du plus beau but du mois de janvier. C'est au public de voter.

    Un retour qui fera du bien à l'OL, même si la jeunesse s'est très bien débrouillée jeudi en Ligue Europa. Absent face au PAOK (4-2), Pavel Šulc n'avait déjà pas joué contre Metz, étant victime d'un petit pépin physique. Ce week-end, il sera dans le groupe qui affrontera Lille dimanche à 15 heures.

    Un but tout en finesse

    Reste à voir si le Tchèque pourra tenir sa place dans le 11, ou s'il sera utilisé avec davantage de parcimonie par Paulo Fonseca. En attendant, nous avons appris vendredi qu'il était candidat au trophée du plus beau but du mois de janvier. Il le doit à sa réalisation contre Brest, lorsqu'il avait ouvert la marque dans un angle très fermé après avoir dribblé le gardien breton. Une action déterminante dans la victoire rhodanienne (2-1).

    Ce sont les supporters qui désignent le grand gagnant parmi les cinq protagonistes. Outre l'attaquant lyonnais, on retrouve Ousmane Dembélé avec son joli lob face au LOSC, mais aussi Ludovic Ajorque (SB29), Matthis Abline (Nantes) et Karim Dermane (Lorient). Pour désigner le vainqueur, il faut vous rendre sur ce lien.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 31 Jan 26 à 10 h 23

      Perso il est pour moi le meilleur joueur de l'équipe , il incarne ce nouveau OL , fait de combativité , de sens du collectif , d'état d'esprit conquérant ; ce n'est pas un génie du ballon ( et encore il n'est pas maladroit avec ses pieds ) , mais quel parfait joueur pour un coach , polyvalent , beaucoup de courses , batailleur .
      Une magnifique trouvaille de la cellule de recrutement , qui va maintenant chercher des joueurs hors top 5 européen ( les grands championnat ) avec un rapport qualité / prix bien supérieur ( Moreira en est un autre formidable exemple ) .
      On n'a jamais aussi bien bossé en matière de recrutement , c'est mon avis .

    2. Bidibulle
      Bidibulle - sam 31 Jan 26 à 10 h 47

      Dembélé 1er
      Pavel 2e
      Abline 3e
      ...( j ai pas son nom) 4e
      Ajorque 5e

