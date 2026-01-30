Fonseca (OL) : "Nous n'avons encore rien gagné"

À deux jours de la réception de Lille, Paulo Fonseca ne veut pas s'enflammer. Malgré la bonne passe de l'OL, l'entraîneur a trop d'expérience pour voir plus loin que dimanche.

On a vu jeudi soir les jeunes bien se comporter. Quelle a été ta politique du club pour les intégrer petit à petit ?

Paulo Fonseca : Je dois dire que le centre de formation fait un travail magnifique. Après, nous avons la possibilité de les incorporer à des nombreuses reprises pour travailler avec nous, pour les préparer à notre jeu. Tous les joueurs qui ont joué hier (jeudi) sont des joueurs qui s'entraînent souvent avec nous. Ils ont beaucoup progressé ces dernières semaines et ils sont prêts pour aider l'équipe comme ils l'ont fait contre le PAOK.

À quoi vous attendez-vous contre le LOSC ?

Les matches contre Lille sont toujours très difficiles. Leur équipe a beaucoup de caractère et de qualité. Les rencontres contre eux sont généralement imprévisibles et ils ont un très bon entraîneur. Je vais réfléchir à une stratégie et on va chercher la meilleure stratégie pour jouer contre eux.

"Quand nous perdons, nous ne sommes pas une mauvaise équipe"

Est-ce que vous commencez à regarder le classement ?

Je regarde toujours, mais match par match, je pense que c'est le principal. Nous savons que nous sommes un bon moment. Nous voulons prolonger ce moment. Naturellement, nous regardons cette possibilité de faire un écart. Mais notre concentration doit être sur les choses que nous devons faire pour gagner le match. Se concentrer sur les choses que nous devons faire correctement, c'est le principal, et ne pas regarder les autres.

Y a-t-il un risque d'euphorie avec cette série de victoire ?

Nous n'avons rien gagné en ce moment. Nous sommes dans une bonne phase, mais il reste encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est la vérité. Quand nous n'avons pas de bons résultats, nous ne sommes pas une équipe mauvaise. Nous devons avoir tout le temps cet équilibre. Je n'aime pas beaucoup l'euphorie.