OL - Monaco : François Letexier aux commandes

Rendez-vous capital dans la course au top 4, le duel entre l'OL et Monaco dimanche est très attendu. François Letexier dirigera la rencontre.

Un dernier effort avant la trêve internationale et une coupure que l'OL espère salvatrice. Dimanche à 15 heures, il accueille Monaco dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Un match crucial entre le quatrième et le sixième du championnat, séparés de quatre points seulement. Le club lyonnais traverse une mauvaise passe, mais il garde l'espoir d'inverser la donne cette semaine, avec en prime, la Coupe d'Europe contre le Celta de Vigo jeudi (18h45).

Deux matchs cette saison, deux succès de l'OL

Ce choc sera dirigé par un officiel bien connu en France et en Europe. François Letexier sera aux commandes. Il s'agira de son troisième match avec les Rhodaniens cette saison. Il était déjà à l'œuvre face à Marseille (1-0) et Lille (1-0). De bons souvenirs donc pour Paulo Fonseca et son groupe. Au total, il a croisé leur route à 28 reprises dans sa carrière.

L'arbitre de 36 ans, régulièrement appelé pour les plus grandes affiches en Ligue des champions, sera épaulé par ses assistants Mehdi Rahmouni et Alexis Auger. Marc Bollengier se chargera des changements et du temps additionnel. Enfin, à l'arbitrage vidéo, nous retrouverons Nicolas Rainville et Cédric dos Santos.