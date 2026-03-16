Ligue 1 : l'OL avec un oeil dans le rétroviseur

Sans solution du côté du Havre dimanche, l'OL a laissé passer une opportunité de recoller à l'OM à la 3e place de Ligue 1. Au contraire, ça revient fort derrière.
Après les sept succès de rangs, voilà que l'OL plonge. Il vient d'enchaîner deux défaites et deux nuls de rang en Ligue 1. Le revers à Marseille (3-2) a donné des regrets au groupe évidemment, mais le 0-0 au Havre restera peut-être encore davantage en travers de la gorge des Lyonnais. Car en jouant plus de 30 minutes en supériorité numérique, ils n'ont pas réussi à faire flancher Mory Diaw. À peine ont-ils sollicité le portier, qui s'est davantage employé durant la première heure.
Pas de but, une sixième sortie sans victoire toutes compétitions confondues, et donc, ce surplace au classement en championnat. Après 26 journées, les hommes de Paulo Fonseca comptent 47 points, soit deux de moins que l'OM, désormais seul troisième.
L'OL a 3 points d'avance sur le 5e
Quatrièmes, les Rhodaniens peuvent encore regarder vers le haut évidemment, vers le podium. Mais c'est surtout derrière, au vu du rythme de ces dernières semaines, qu'il faut avoir un œil. Car un trio Rennes - Monaco - Lille revient très fort.
Après ce week-end, le LOSC est cinquième (44 unités), les Monégasques sixièmes et le Stade Rennais septième (43 chacun). Sachant qu'actuellement, seul le top 6 est qualificatif pour une coupe d'Europe. La pression s'annonce donc maximale sur ces formations jusqu'à la fin de la saison. Et pour ne rien gâcher, l'OL recevra l'ASM dimanche 22 mars à 15 heures, justement avant une trêve internationale qui pourrait lui être salvatrice.
Quelle dingrogalade en si peu de points !
On va se réconforter en se disant qu'en début de saison on aurait signé pour être 4ème en mars.
Lille et Monaco ont aussi beaucoup sous performé cette saison.
Et surtout l'objectif majeur reste l'EL alors si on passe jeudi, ça sauvera un peu les meubles en attendant la trêve.
C’est bien la semaine de tous les dangers qui s’engage ce matin. Le match de jeudi et celui de dimanche vont être très ,très, très, très compliqués.
La dynamique, qui nous a si bien réussie durant de longues semaines, est complètement enrayée. Comme avec un fusil, les coups ne partent plus. Et très honnêtement, je ne vois pas comment le déclic peut se produire, à l’occasion de ces deux rencontres. Et surtout, qui peut être l’homme providentiel. Au sein du groupe actuel , les joueurs sont usés jusqu’à la corde,et manquent donc cruellement d’inspiration. Et ,du côté des revenants éventuels, nous n’aurons pas des joueurs à 100% de leur potentiel. Moyennant quoi, pas de miracle.
Je suis réaliste ,et donc très pessimiste avant ces deux matchs.🥺
Effectivement, en championnat l'OL n'a pris que 2 points sur 12 possibles lors des 4 derniers matchs.
Dans le même temps les concurrents foncent sur nous :
- l'OM a pris 9 pts (+7)
- Lille a pris 10 pts (+8)
- Monaco a pris 12 pts (+10)
- Rennes a pris 9 pts (+7)
A ce rythme là, on risque de finir 7ème du championnat derrière ces équipes là, et ne finalement pas être qualifiés pour l'Europe. D'autant plus qu'on reçoit Monaco dimanche prochain. On va le redire, mais c'est victoire obligatoire, histoire d'au moins bien finir cette série cauchemardesque de 7 matchs en 21 jours avant la trêve.
J'espère également qu'on va réussir à se qualifier en Europa League et qu'on va enfin récupérer nos joueurs blessés (notamment Moreira et Sulc qui nous manquent cruellement).