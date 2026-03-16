Ligue 1 : l'OL avec un oeil dans le rétroviseur

Sans solution du côté du Havre dimanche, l'OL a laissé passer une opportunité de recoller à l'OM à la 3e place de Ligue 1. Au contraire, ça revient fort derrière.

Après les sept succès de rangs, voilà que l'OL plonge. Il vient d'enchaîner deux défaites et deux nuls de rang en Ligue 1. Le revers à Marseille (3-2) a donné des regrets au groupe évidemment, mais le 0-0 au Havre restera peut-être encore davantage en travers de la gorge des Lyonnais. Car en jouant plus de 30 minutes en supériorité numérique, ils n'ont pas réussi à faire flancher Mory Diaw. À peine ont-ils sollicité le portier, qui s'est davantage employé durant la première heure.

Pas de but, une sixième sortie sans victoire toutes compétitions confondues, et donc, ce surplace au classement en championnat. Après 26 journées, les hommes de Paulo Fonseca comptent 47 points, soit deux de moins que l'OM, désormais seul troisième.

L'OL a 3 points d'avance sur le 5e

Quatrièmes, les Rhodaniens peuvent encore regarder vers le haut évidemment, vers le podium. Mais c'est surtout derrière, au vu du rythme de ces dernières semaines, qu'il faut avoir un œil. Car un trio Rennes - Monaco - Lille revient très fort.

Après ce week-end, le LOSC est cinquième (44 unités), les Monégasques sixièmes et le Stade Rennais septième (43 chacun). Sachant qu'actuellement, seul le top 6 est qualificatif pour une coupe d'Europe. La pression s'annonce donc maximale sur ces formations jusqu'à la fin de la saison. Et pour ne rien gâcher, l'OL recevra l'ASM dimanche 22 mars à 15 heures, justement avant une trêve internationale qui pourrait lui être salvatrice.