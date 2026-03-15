Le Havre - OL (0-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Muselé par Le Havre, l'OL repart très déçu de son déplacement en Normandie dimanche (0-0). Retrouvez le baromètre de ce match.

On a aimé : le sauvetage de Niakhaté (et les parades de Descamps)

Hormis Endrick, par ailleurs très bon dans un collectif amorphe, ce Le Havre - OL (0-0) mérite surtout que l'on s'attarde sur un geste défensif. C'est celui de Moussa Niakhaté, qui de la tête a sans doute empêché les Havrais d'ouvrir la marque à la 20e minute.

Sur un des nombreux centres adverses, le Sénégalais a réalisé un retour déterminant en envoyant la balle en corner alors qu'il était face à son but, situé à un petit mètre. Le tout sous la pression d'un attaquant. On retient aussi les parades de Rémy Descamps, qui a assuré son intérim en début de rencontre (6e et 10e).

On a moins aimé : l'impuissance lyonnaise, même en supériorité numérique

Une statistique. Cela faisait 4 mois que le club rhodanien n'avait pas bouclé une affiche sans marquer (18 sorties). C'était à Lorient, le 7 décembre 2025 (1-0). Il est vrai qu'on le sentait venir sur les derniers jours, avec des buts dans les ultimes instants. Ce dimanche au stade Océane, les joueurs de Paulo Fonseca ont créé plus de danger à 11 contre 11 qu'en supériorité numérique.

Car finalement, c'est ce qui est le plus frustrant. Dans la dernière demi-heure, Mory Diaw, décisif auparavant, n'a pas eu grand-chose à faire alors qu'il n'avait plus que neuf coéquipiers devant lui. La faute à trop de lenteur dans la prise de décision et à des fautes techniques. Il faut espérer que cela sera mieux avec les retours espérés la semaine prochaine.