Le Havre - OL (0-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Muselé par Le Havre, l'OL repart très déçu de son déplacement en Normandie dimanche (0-0). Retrouvez le baromètre de ce match.
On a aimé : le sauvetage de Niakhaté (et les parades de Descamps)
Hormis Endrick, par ailleurs très bon dans un collectif amorphe, ce Le Havre - OL (0-0) mérite surtout que l'on s'attarde sur un geste défensif. C'est celui de Moussa Niakhaté, qui de la tête a sans doute empêché les Havrais d'ouvrir la marque à la 20e minute.
Sur un des nombreux centres adverses, le Sénégalais a réalisé un retour déterminant en envoyant la balle en corner alors qu'il était face à son but, situé à un petit mètre. Le tout sous la pression d'un attaquant. On retient aussi les parades de Rémy Descamps, qui a assuré son intérim en début de rencontre (6e et 10e).
On a moins aimé : l'impuissance lyonnaise, même en supériorité numérique
Une statistique. Cela faisait 4 mois que le club rhodanien n'avait pas bouclé une affiche sans marquer (18 sorties). C'était à Lorient, le 7 décembre 2025 (1-0). Il est vrai qu'on le sentait venir sur les derniers jours, avec des buts dans les ultimes instants. Ce dimanche au stade Océane, les joueurs de Paulo Fonseca ont créé plus de danger à 11 contre 11 qu'en supériorité numérique.
Car finalement, c'est ce qui est le plus frustrant. Dans la dernière demi-heure, Mory Diaw, décisif auparavant, n'a pas eu grand-chose à faire alors qu'il n'avait plus que neuf coéquipiers devant lui. La faute à trop de lenteur dans la prise de décision et à des fautes techniques. Il faut espérer que cela sera mieux avec les retours espérés la semaine prochaine.
Je retiens un coaching de merde
C'est là où il excelle !
Ce que je retiens, c'est que Fonseca n'a aucun palmarès après avoir entrainé Lille, Lyon et le Milan AC.
Quand je pense qu'on avait Pierre Sage et que Textor nous a refilé Mr. coaching à la place, je m'en remets toujours pas. C'est un peu comme vendre Zidane pour recruter Caqueret.
Je vais pas le comparer à Zidane mais Caqueret il s'éclate à Come, 5eme en série A. Il n'aurait pas fait de mal dans notre effectif cette année (même si c'est pas forcément à son poste que les besoins sont le plus flagrant)
Il s'éclate il s'éclate... Il a plutôt perdu sa place depuis quelques temps. Ce soir il joue attaquant, sa place au milieu est franchement compromise. Mais bon il peut aussi la récupérer. Ça reste un transfert positif pour lui.
Par contre, Côme, Fabregas, sa pléiade de français qui performent, c'est kiffant.
Notamment ce qu'ils font ce soir contre Rome. Bravo à eux
En fait c’est ça vous êtes bloqué sur Pierre Sage.
Seul un départ de Fonseca peut vous apaiser.
Ça devient médical.
Aller je prescris une p’tite saillie sur Akouokou à Manchester et sur l’inacceptable match à Saint-Etienne.
Ça va vous faire du bien 🤓
Une compo merdique comme depuis un mois qui nous aura une fois de plus fait perdre des points. L'auto-sabotage est en marche...
Sinik Descamps va falloir qu'il apprenne à fermer son premier poteau, il est aux fraises le mec...
Tessmann il ne mérite même plus d'être dans les flops, tellement il a son pass OR dans cette catégorie.
Karabec a été pas mauvais dans l'axe. Fait arrêter de le mettre à droite.
Je le trouve toujours fantomatique, sauf ce soir.
Tyler et coco étaient bien fatigués dans la dernière demie heure , c'est compréhensible et le jeu s'en est ressenti .
Nartey c'est encore léger , il manque de poids face a une équipe qui se bat comme les havrais .
Du coup c’était quoi la compo qui nous aurait faite gagner ?
Au lieu de dire c’est nul ce que je ne remets pas en cause compte tenu du résultat nul mais dites nous ce que vous auriez posé sur la feuille bien sûr en étant certain que cela aurait été probant.
C’est une question pas une critique.
Oui, en sachant qu'on a un retour décisif jeudi à Vigo.
Si c'est l'action à laquelle je pense pour Niakhaté il me semble qu'il dévie le ballon de la poitrine et non pas de la tête (et, de la poitrine dans sa position ce n'est vraiment pas évident ! bravo à lui !)
Oui c'est tout à fait ça, de la poitrine. Il m'a fait lever de mon canapé !
La Niakhaté de cette saison, c'est juste monstrueux.
Franchement je vous trouve très dur…
On a littéralement une équipe entière sur le flanc + des titulaires au bout du rouleau…et on trouve quand même le moyen de rester au contact de l’OM pour une place en LDC.
Honnêtement vous vous attendiez à quoi ? C’est déjà génial d’être encore en course pour le top 5 avec cet effectif. Je crois que vous oubliez vite d’où l’on (re)vient…
Vivement la trêve qu’on récupère nos forces vives et vous verrez notre sprint final ! Vous allez retourner vos vestes sur Fonseca et cette équipe…
Match copié collé avec celui du Pfc : jeu stéréotypé à part les étincelles de Endrick.
Jr n'ai pas compris sa sortie alors que j'attendais un exploit individuel. Pour le protéger pour Vigo?
Je vais peut-être me faire tailler mais même si les piliers sont fatigués ce n'est pas possible de jouer tout le match à pied sans aucun changement de rythme même ponctuel.
Aucune profondeur de jeu non plus mais ça c'est du aux absences et c'est pardonné.