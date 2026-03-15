Six matchs sans victoire ? Une première pour l'OL sous Fonseca

Trop stérile au Havre, l'OL échoue à renouer avec la victoire ce dimanche (0-0). Sa série de six rencontres sans succès est une première avec Paulo Fonseca.

Ce n'est pas vraiment la crise car l'OL reste 4e de Ligue et en course en Ligue Europa. Cependant, il ne faudrait pas que sa spirale négative se poursuive trop longtemps, car ça pousse derrière et le Celta de Vigo ne viendra pas en touriste jeudi à Décines. En attendant, les Lyonnais ont enchaîné ce dimanche au Havre un sixième match sans victoire (0-0), un quatrième nul de rang, toutes compétitions confondues.

Déjà une mauvaise passe en automne, avant un net regain

Jamais sous Paulo Fonseca l'équipe n'avait connu une telle dynamique. Il est certain que les deux défaites à Strasbourg (3-1) et Marseille (3-2) ont fait mal aux têtes. Tout autant que les blessures d'ailleurs, qui, on peut raisonnablement l'écrire, coûtent cher dans une partie comme celle-ci.

On se souvient que la période entre fin octobre et mi-novembre 2025 avait été difficile (cinq sorties sans succès). Derrière, les Rhodaniens avaient gagné 15 de leurs 16 rencontres. Si cela se reproduit sur la fin de saison, on oubliera vite ce mois de mars, sinon, il laissera des regrets éternels.