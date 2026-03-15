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Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Six matchs sans victoire ? Une première pour l'OL sous Fonseca

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Trop stérile au Havre, l'OL échoue à renouer avec la victoire ce dimanche (0-0). Sa série de six rencontres sans succès est une première avec Paulo Fonseca.

    Ce n'est pas vraiment la crise car l'OL reste 4e de Ligue et en course en Ligue Europa. Cependant, il ne faudrait pas que sa spirale négative se poursuive trop longtemps, car ça pousse derrière et le Celta de Vigo ne viendra pas en touriste jeudi à Décines. En attendant, les Lyonnais ont enchaîné ce dimanche au Havre un sixième match sans victoire (0-0), un quatrième nul de rang, toutes compétitions confondues.

    Déjà une mauvaise passe en automne, avant un net regain

    Jamais sous Paulo Fonseca l'équipe n'avait connu une telle dynamique. Il est certain que les deux défaites à Strasbourg (3-1) et Marseille (3-2) ont fait mal aux têtes. Tout autant que les blessures d'ailleurs, qui, on peut raisonnablement l'écrire, coûtent cher dans une partie comme celle-ci.

    On se souvient que la période entre fin octobre et mi-novembre 2025 avait été difficile (cinq sorties sans succès). Derrière, les Rhodaniens avaient gagné 15 de leurs 16 rencontres. Si cela se reproduit sur la fin de saison, on oubliera vite ce mois de mars, sinon, il laissera des regrets éternels.

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    4 commentaires
    1. gone69
      gone69 - dim 15 Mar 26 à 20 h 13

      L'euphorie est passé et la dur réalité on la prend en pleine gueule, effectifs a bout de souffle est des blessé en pagaille ça va être très dur cette fin de saison

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - dim 15 Mar 26 à 20 h 16

        O&L, il serait pertinent d'avoir les mêmes informations pour les anciens entraîneurs, merci.

        Signaler
        1. Gwendal Chabas - dim 15 Mar 26 à 20 h 19

          Bonsoir,
          Eh bien, sachez par exemple que c'est arrivé à Pierre Sage juste avant son départ (six matchs également).

    2. Mimoun
      Mimoun - dim 15 Mar 26 à 21 h 17

      Pour son premier match devant les électeurs il semble bien que le favori soit en difficulté !
      Le baratin d'Aulas a été découvert par les électeurs, moins naîfs que certains supporters 😉 !

      Signaler

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