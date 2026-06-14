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Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
Dominik Greif arrête le penalty lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : Dominik Greif, roi des mises en échec sur penalty

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Un joli 60%. Cette saison, Dominik Greif a été assez impérial sur les penaltys. Il est d'ailleurs le meilleur gardien de Ligue 1 dans ce domaine.

    Parmi les bonnes recrues de l'OL l'été passé, où place-t-on Dominik Greif ? Assez haut sans doute. Le portier a connu quelques jours d'un peu moins bien, mais comme il l'a dit notre consultant Nicolas Puydebois, "il ramène des points". En tout cas, il n'en coûte pas, ou très peu. Une belle impression au global sur cette première saison que le Slovaque devra maintenir en 2026-2027. Avec autant de réussite sur les penaltys ?

    Ce serait l'idéal, car il affiche un taux de succès de 60% cette année. Un excellent trois sur cinq en sa faveur qui en fait le meilleur parmi tous ses confrères de Ligue 1. On se souvient de celui sorti face au PSG au Parc des Princes lors d'une victoire prestigieuse (1-2). Mais avant ça, il avait détourné les tentatives du Havrais Issa Soumaré (succès 1-0) et de l'Auxerrois Lassine Sinayoko (0-0). Seuls le Monégasque Folarine Balogun (défaite 1-2) et le Strasbourgeois Joaquín Panichelli (revers 3-1) sont parvenus à le tromper dans l'exercice.

    Assez haut dans la hiérarchie des gardiens

    Personne n'en a sorti autant en championnat, ses dauphins étant Yehvann Diouf (Nice), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) et Hervé Koffi (Angers), tous à deux arrêts. Sauf que leur pourcentage de duels gagnés est moins bon. Matveï Safonov (PSG) est à 100%, mais sur une tentative subie.

    Si on ajoute à cela ses 11 clean-sheets en Ligue 1, le tout en 29 apparitions, on remarque là les statistiques de très bonnes prestations sur l'ensemble de la saison.

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    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - dim 14 Juin 26 à 8 h 02

      C'est pour ça que notre coach eu la brillante idée de l'écarter pour le match ô combien important de coupe de France contre Lens , alors qu'il avait mis tous les titulaires habituels .
      ça aura fait des heureux , les lensois , qui ont remporté la coupe , eux .

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      1. Avatar
        KIM K - dim 14 Juin 26 à 8 h 55

        Belle erreur de casting à priori c'est vrai , mais lorsqu'il met Greif contre Lens il en prend 4 . Alors avec Descamp ça aurait fait 8 ?
        Mais le coup de génie aurait été de faire rentrer Greif pour les pénaltys car sur ce match là Descamp s'en était bien tiré dans le match et P Fonseca n'a pas eu ce flair .

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