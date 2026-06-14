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Julien Duranville (au centre) avec les Espoirs belges
Julien Duranville (au centre) avec les Espoirs belges (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)

Mercato : Julien Duranville est d'accord pour rejoindre l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL souhaite recruter Julien Duranville pour remplacer Malick Fofana ou Afonso Moreira. Le jeune ailier de Dortmund s'est mis d'accord avec les Lyonnais.

    Malick Fofana ou Afonso Moreira. Du fait de la situation financière difficile de l'OL, la question n'est pas de savoir si l'un des deux partira cet été, mais lequel ? Aujourd'hui, le pressing du Bayer Leverkusen sur le Portugais ferait pencher la balance de son côté. Et visiblement, le club aurait déjà son remplaçant. Comme indiqué vendredi, l'Olympique lyonnais souhaite miser sur le pari Julien Duranville. Actuellement à Dortmund, le Belge est bien intéressé par le projet rhodanien, qu'il est d'ailleurs d'accord pour rejoindre, nous apprend L'Equipe.

    Manque un accord avec Dortmund

    Reste peut-être le plus dur désormais, trouver un terrain d'entente avec la formation de la Ruhr. Celle-ci en voudrait plus que huit millions d'euros, et les positions seraient encore éloignées. Le footballeur de 20 ans, prêté à Bâle sur la deuxième moitié de la saison, est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Allemands.

    Très régulièrement blessé depuis ses débuts professionnels en 2022, il peine à confirmer les promesses suggérées chez les jeunes. Son expérience en Suisse peut-elle l'avoir relancé ? Au moins a-t-il pu retrouver du temps de jeu (17 matchs, 11 titularisations). Mais sur le terrain, il n'a visiblement pas convaincu (deux buts et une passe décisive). D'où le terme pari qui colle assez bien à la situation. Mais est-ce l'OL qui le tentera ?

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