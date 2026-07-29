Real Betis - OL : trouver des certitudes plus qu'un vrai test

Ce mercredi (20h), l'OL affronte le Real Betis à Cadix. Si l'affiche est séduisante sur le papier, elle servira avant tout de dernière répétition pour les Lyonnais plus qu'à un vrai test grandeur nature contre une formation espagnole bien plus joueuse que le Sparta Prague.

Si l'OL voulait chercher un peu de fraîcheur, il n'a certainement pas mis le cap vers la bonne destination ce mercredi. Pour son ultime rendez-vous amical de l'été, la formation rhodanienne s'offre une petite escapade de vingt-quatre heures en Andalousie. Loin de la fournaise sévillane, le décor de Cadix et de l'Estadio Ciudad de La Línea ne sera pas autant propice à un temps des plus frais. A 20h, au moment du coup d'envoi, les coéquipiers de Corentin Tolisso verront le thermomètre afficher 26 degrés.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, cela sera une bonne répétition avant de se rendre à Prague dans une semaine. Pourtant bien plus à l'Est, la capitale tchèque n'échappe pas à la canicule et il est annoncé un air encore un peu plus chaud le 4 août prochain à 20h. Au moins, cet amical contre le Real Betis servira de répétition générale avant le grand rendez-vous de la Ligue des champions.

Se rassurer dans le jeu

Car si tout le monde a hâte de se projeter sur cette double confrontation contre le Sparta Prague, il reste encore une dernière sortie aux joueurs de Paulo Fonseca pour continuer à monter en température. L'excitation est déjà bien présente dans les rangs lyonnais et ce "choc" contre le Betis va avant tout servir à se rassurer dans le jeu. Depuis un mois, le visage montré par les coéquipiers de Dominik Greif est loin d'être rassurant. Le portier slovaque a déjà envoyé le message qu'il était prêt à en découdre, mais à côté de ça, la formation lyonnaise ronronne.

Clinton Mata a beau avoir vu "une nette amélioration" par rapport au premier match contre Mâcon 71, on serait moins catégorique que l'Angolais. Mis en difficulté par les pressings adverses depuis quelques sorties, les Lyonnais ont souvent eu du mal à répondre ou alors ont mis de longues minutes à s'ajuster. Un point noté par Paulo Fonseca et sur lequel le technicien a appuyé. Le jeu parfois très léché sur les ressorties de balle de la saison dernière se fait encore attendre. Autant de points sur lesquels le Portugais veut voir une amélioration ce mercredi contre le Betis.

Le Betis, joueur mais qui aime presser

Le club andalou, qui en est à la moitié de sa préparation, ne représente pas un test à proprement parlé. Le travail physique n'est pas le même entre une formation qui a un match crucial dans une semaine et une autre qui vient d'attaquer un nouveau stage. Le résultat ne sera pas important au terme des 90 minutes malgré un trophée symbolique et plus que l'adversaire, l'OL va devoir se concentrer sur lui-même pour s'offrir des pensées positives avant d'aller à Prague. Car, on ne va pas se mentir, l'adversité offerte par les Verdiblancos à Cadix n'aura rien à voir avec celle du Sparta, une semaine plus tard.

Le Betis est une équipe bien plus joueuse et elle va permettre de répondre techniquement. Néanmoins, elle l'avait montré en Ligue Europa en novembre dernier, elle est capable d'imposer un pressing important dans le camp adverse. C'est peut-être avant tout sur ce point précis que Paulo Fonseca attendra une réponse de son équipe. L'affiche est séduisante sur le papier entre deux clubs qui seront européens à la rentrée. Mais le staff lyonnais aura certainement plus de matière en observant l'amical contre le Slavia Prague pour préparer son troisième tour de qualification à la Ligue des champions. Presque tout le paradoxe de cette rencontre contre le Betis.