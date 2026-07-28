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Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
Khalis Merah lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : la programmation d'OL - Auxerre va dépendre du résultat contre le Sparta Prague

  • par David Hernandez

    • Affrontant le Sparta Prague lors du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l'OL connaîtra la programmation définitive de son match contre Auxerre en Ligue 1 en fonction du résultat contre le club tchèque.

    Après avoir annoncé la quatrième journée avant même la troisième, la LFP a remédié à ça lundi soir. Néanmoins, le premier rendez-vous de septembre en Ligue 1 est encore loin d'être complet. En effet, l'OL ne sait toujours pas quand il recevra Auxerre du côté du Parc OL. En effet, la Ligue a publié la programmation de huit rencontres s'étirant exceptionnellement du jeudi 3 septembre au dimanche 6 septembre, mais aucune trace de la rencontre des Lyonnais. Et pour cause, le calendrier rhodanien pour cette quatrième journée de championnat pourrait être bousculé en fonction de son parcours en Ligue des champions durant le mois d'août.

    Soit le 4 septembre en cas de qualification, soit le 5 en cas d'élimination contre Prague

    Dans une semaine à 20h, l'OL affrontera le Sparta Prague en Tchéquie pour le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Les joueurs de Paulo Fonseca recevront ensuite au Parc OL pour le retour qui se jouera le 11 avec un horaire encore à déterminer. Ce n'est qu'à l'issue du dénouement de cette double confrontation que la programmation finale d'OL - Auxerre sera actée, comme communiqué par la LFP.

    "Le match opposant l’Olympique lyonnais et l’AJ Auxerre sera fixé définitivement le mercredi 12 août en fonction du résultat du 3e tour de qualification de l’UEFA Champions League de l’Olympique Lyonnais :

    Si l’Olympique lyonnais se qualifie pour les play-offs de l’UEFA Champions League le match Olympique lyonnais – AJ Auxerre se jouera le vendredi 4 septembre 2026 à 19h00 sur Ligue 1+.

    Si l’Olympique lyonnais est éliminé lors du 3e tour de qualification de l’UEFA Champions League le match Olympique lyonnais – AJ Auxerre se jouera le samedi 5 septembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+."

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